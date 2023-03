Filip (KSČM): Zateplený Peksa by se měl zchladit

reklama

Někdy při sledování televizních debat žasnu, jindy znechucen odcházím. Největší problém mi ale dělá to, když o věci mluví lidé, kteří se tváří jako odborníci, a přitom o věci vykládají jen s povrchní znalostí. Většinou tak vznikají šílené bláboly. Abych byl konkrétní, většina lidí u nás v ČR ví, že o program zateplení budov včetně panelových domů na sídlištích se zasloužil náš bývalý europoslanec Miloslav Ransdorf a že naše země je jednou z těch, která má nejvyšší úroveň zateplených budov v Evropě.

No a zcela konkrétně k debatě, které se zúčastnil pan europoslanec Peksa. Myslím, že by se dříve měl odborně dovzdělat, aby neplácal nesmysly jen proto, že to po něm někdo vyžaduje, nebo protože chce mluvit za každou cenu. Pokud je to jeho vlastní iniciativa, tzn. je-li on sám přesvědčen, že v problematice zateplování budov je fundovaný, opravdu by se měl rychle zchladit, než skrze tyto své amatérské názory napáchá nedozírné škody.

Ještě dříve, než zmíním jeho čerstvé entrée na CNN Prima News v souvislosti s verdiktem Evropského parlamentu, že lidé s vlastním bydlením se musí připravit na to, že si povinně budou muset zateplit dům a na střechu si dát solární panely, připomenu jiný výrok z jeho duchovního dvorečku (o obzoru se nedá mluvit). Také jsem ho komentoval, a sice loni v únoru.

Tehdy mě tento pirátský europoslanec nadzvedl ze židle doslova "kontrarevoluční" úvahou, že elektrárny jako takové se v Česku nevyplatí a že energii si zajistíme jejím dovozem. Napsal jsem: "Chvíli sice máte pocit, že čtete rozhovor se špatnou kopií Julese Verna, ale záhy se literárnímu velikánu v duchu omlouváte, protože takové fantasmagorie by on písmem ani slovem nikdy nesdělil." Jeden z diskutujících na serveru novinky.cz k tomu trefně poznamenal: "A ten dovoz zaplatíme z čeho? Pak budeme zase závislí na někom jiném a nikdo si dnes nemůže dovolit predikovat, že se v tom "vývozním" státě stane něco nepředvídatelného, a pak se budeme divit, že se nás bude snažit energeticky vydírat."

Uplynulo jen něco málo přes rok a Mikuláš Peksa se opět zjevuje na scéně. A opět by potřeboval zchladit. Již zmíněnou debatu CNN Prima News na téma Bruselem nadiktovaného povinného zateplování "obohatil" dalšími taky "revolučními" ideami (jedná se o doslovný přepis):

"Tak my víme především v první řadě to, že budovy jako takové spotřebují asi 40 % energetické spotřeby Evropské unie, takže je to v podstatě jeden z hlavních tahounů té drahoty, která momentálně kolem nás je, vlastně těch vysokých cen energií, které pak zdražují všechno ostatní, čili řešit to musíme. Souhlasím s tím, že nepochybně do toho bude třeba nahrnout poměrně velké investice, ale tenhleten zákon právě odblokovává, aby se do toho mohla vložit Evropská investiční banka a ty peníze do toho investovat, protože přiznaně energie, které ušetříme, tak kromě toho, že nám to sníží ty složenky, tak ono se to poměrně rychle, ta investice, vrátí, ty zateplování těch energeticky nejnáročnějších, je poměrně rychle návratné, takže je to z hlediska toho, co můžeme udělat za investice, jedna z těch nejlepších s, ohledem na to jsme to podpořili, protože si prostě myslíme, že investovat do budoucnosti má smysl a tuhletu hospodářskou krizi, ve které se momentálně nacházíme, prostě třeba překonat...

...Ten problém je obecně nebo dost často takový, že prostě nájemníci, kteří typicky v tom domě bydlí, platí za ty energie, zatímco ten pronajímatel a ten majitel toho domu typicky nemá vlastně motivaci do tohoto nějakým způsobem investovat. Ten zákon de facto vytváří rámec, který tu investici umožní, to znamená, v podstatě Evropská investiční banka, která jinak jaksi projekty Evropské unie podporuje, tak prostě bude mít v principu možnost poskytnout na to úvěry, ze kterých se podobné úspory, úsporná opatření dají realizovat, takže přiznaně ano, chceme investovat do téhle, do tohohle ekonomického opatření. Ano, je to jedna z věcí, které očekáváme, kde to vlastně přinese další zakázky malým a středním podnikům a vlastně hospodářství to rozpohybuje, abychom se z té krize dostali. Protože sedět na místě a říkat, že všechno špatně nás prostě z té drahoty nedostaneme."

V reakci právě na toto Peksovo vyjádření mě oslovil jeden můj kamarád, skutečný odborník (ne politik, ne byznysmen), který v téhle branži pracuje už přes deset let. A na blábol spustil zostra... "Ta neznalost pirátského europoslance je přímo do nebe volající. Má vůbec pan Peksa konkrétní představu, kolik by bylo třeba izolačních materiálů pro tak ohromné zakázky? Také výrobní kapacity by zcela určitě chyběly. A připomenout si musíme i razantní zdražení izolačních materiálů, a hlavně jejich nedostatek na českém trhu. Nebo jiný příklad: U stávajících budov by nejdříve musely proběhnout energetické audity (tepelné mosty), musely by se výrazně rozšířit řady certifikovaných energetických auditorů, atd., atd."

Sice nevím, za koho Mikuláš Peksa kope, podle toho, co se odvážil veřejně sdělit, bych si tipnul na jím zmíněnou Evropskou investiční banku (pro ni by to byl kšeft snů), nicméně tak či tak jsou jeho představy zcela mimo realitu. A nebezpečnější o to více je, že citované rozhodnutí Evropského parlamentu je dalším bezohledným útokem na peněženky obyčejných lidí, kteří už tak do nich mají v dnešní době pořádně hluboko. Jako v řadě dalších podobných příkladů, i tady jde výhradně jen o byznys, bez ohledu na jeho efektivnost. Fakt už mi ty amatérské bláboly vadí.

Opravdu si někteří myslí, že s funkcí dostali rozum a že my, obyčejní lidé, jsme ho ztratili? Aby zatraceně brzo nenarazili na ty, kteří si cení odbornost.

