03.01.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výrokům poslankyně STAN Michaely Šebelové

Foldyna (SPD): Vévodkyně knížecích rad
Foto: Hana Brožková
Popisek: Jaroslav Foldyna

Poslankyně Šebelová zdatně konkuruje Markétě Adamové Pekarové. Krajanka Zbyňka Stanjury přispěla pikanterií k politickému času vánočnímu. S devótností sobě vlastní, držíc prskavku, popřála všem: „Mějte Vánoce takové, jaké chcete. A vzkaz pro novou vládu. Důležitý! Ježíšek fakt neexistuje“.

Dotyčná se už proslavila v minulosti. Rekordní výší pobíraných náhrad v Poslanecké sněmovně – 2,442 milionu za rok. Návrhem, aby se zavedla eutanazie a vztahovala se i na děti, hranicí mělo být 14 let (pak se snažila brát zpátečku, ale už to nešlo).

Když šel Vít Rakušan s předsedou ODS Fialou na pivo, a hned pak řekl, že na předsedu vlády by se hodil on sám, přispěchala Šebelová s reakcí na kritiku Fialy, že mu Starostové a nezávislí okopávají kotníky. Když mu prý místo politického boje je ouvej, má pro něj Starostalgin.

Kromě videa Šebelové s něčí nohou Starostové a nezávislí sdělili s věrností sobě vlastní svým vládním parťákům před volbami následující: „Cítíte syndrom okopaného kotníku už z pouhého sledování tiskové konference Starostů? Sužuje vás bolest už při lehkém představení ambicí vašich soupeřů? POMŮŽEME VÁM! Starostové představují hojivé produkty na horkou fázi kampaně. Chraňte svoje citlivé kotníky! *K dvěma Starostalginům ZDARMA! francouzské hole, mířící k odvážnější vládě!“

Myslím, že stačí poznamenat Bůh je spravedlivý. Řici o aní. Šebelové cokoli je zbytečné.

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Psali jsme:

Foldyna: Klávesovým válečníkům by pobyt na buzeráku prospěl
Foldyna o Pavlově hře: Jde o prachy na Ukrajinu a čas pro skartovačky
Foldyna (SPD): Fiala ukázal, že je jen poskok těch, co chtějí válku
Foldyna: „Tak dlouho křičeli, že se s Putinem nemluví, až s nimi nikdo nemluví.“

