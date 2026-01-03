Foldyna (SPD): Vévodkyně knížecích rad

Poslankyně Šebelová zdatně konkuruje Markétě Adamové Pekarové. Krajanka Zbyňka Stanjury přispěla pikanterií k politickému času vánočnímu. S devótností sobě vlastní, držíc prskavku, popřála všem: „Mějte Vánoce takové, jaké chcete. A vzkaz pro novou vládu. Důležitý! Ježíšek fakt neexistuje“.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Dotyčná se už proslavila v minulosti. Rekordní výší pobíraných náhrad v Poslanecké sněmovně – 2,442 milionu za rok. Návrhem, aby se zavedla eutanazie a vztahovala se i na děti, hranicí mělo být 14 let (pak se snažila brát zpátečku, ale už to nešlo).
Když šel Vít Rakušan s předsedou ODS Fialou na pivo, a hned pak řekl, že na předsedu vlády by se hodil on sám, přispěchala Šebelová s reakcí na kritiku Fialy, že mu Starostové a nezávislí okopávají kotníky. Když mu prý místo politického boje je ouvej, má pro něj Starostalgin.
Kromě videa Šebelové s něčí nohou Starostové a nezávislí sdělili s věrností sobě vlastní svým vládním parťákům před volbami následující: „Cítíte syndrom okopaného kotníku už z pouhého sledování tiskové konference Starostů? Sužuje vás bolest už při lehkém představení ambicí vašich soupeřů? POMŮŽEME VÁM! Starostové představují hojivé produkty na horkou fázi kampaně. Chraňte svoje citlivé kotníky! *K dvěma Starostalginům ZDARMA! francouzské hole, mířící k odvážnější vládě!“
Myslím, že stačí poznamenat Bůh je spravedlivý. Řici o aní. Šebelové cokoli je zbytečné.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.