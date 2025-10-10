Gabčo ml. (Motoristé): Recyklovaný a opakovaně vyvrácený mýtus

10.10.2025 13:10

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obviňování Filipa Turka ze sympatií k nacismu

Gabčo ml. (Motoristé): Recyklovaný a opakovaně vyvrácený mýtus
Motoristé sobě
Obvinění, že Filip Turek je nacista, patří mezi mediálně nejvíc recyklované a opakovaně vyvrácené mýty české politické scény. Tato nálepka vznikla na základě několika zveličených nebo vytržených událostí, často překroucených médii s cílem diskreditovat nepohodlného politika, nikoli na základě jeho skutečného přesvědčení nebo činů.

Média i odpůrci často poukazovali na fotografie Filipa Turka se vztyčenou pravicí, údajně připomínající nacistický pozdrav, nebo facebookové komentáře vytržené z kontextu. Celou záležitost opakovaně prošetřovala Policie ČR a ani v jednom případě neshledala, že by došlo k trestnému činu či propagaci nacismu.

Turek v prohlášeních jasně odmítl jakoukoliv inklinaci k této ideologii a označil veškerá obvinění za cílenou mediální manipulaci. Také experti na extremismus upozorňují, že neexistuje jediný důkaz, naopak jde o opakované provokace a černý humor, typické pro kontroverzní mladé lidi, nikoliv o projev skutečného extremismu.

Postoj kolegů, odborníků i menšinových zástupců

Předseda Motoristů Petr Macinka veřejně prohlásil, že Filip Turek není nacista a nikdy nic takového nepropagoval, a označil za nepodstatné, pokud někdo nemá vhodný humor či vyjadřování.

Židovská obec v Praze podpořila Turka, přičemž Aaron Günsberger natočil videoprohlášení, ve kterém kritizuje vykonstruované pomluvy o jeho údajné nacistické orientaci, a jasně deklaruje, že Filip Turek není neonacistou.

Toto stanovisko podporují i Romové, kteří stojí za Turkem a odmítají jakákoliv obvinění z jeho extremistických sympatií.

Filip Turek tedy jednoznačně říká, že je proti nacismu a tyto nepodložené nálepky slouží pouze k jeho dehonestaci v médiích, nikoli ke skutečnému popisu jeho osobnosti nebo postojů.

