Gregor (Motoristé): Všichni víme, kdo udělal co špatně. Teď musíme hledat řešení

09.09.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k problémům dneška.

Foto: Motoristé Sobě
Popisek: Vedoucí mládežnické organizace Motoristů Sobě, Matěj Gregor

Dekuji Vám za podporu v dnešní debatě! Mrzí me, ze se většina prostoru věnuje pouze tomu, kdo udělal co špatně. Všichni to víme a je ze všeho nejvíce potřebujeme ŘEŠENÍ.

Odmítnutí emisních povolenek, podpora podnikatelů a seškrtáni přebujelé státní správy a byrokracie. Taktéž se musíme vyvázat z migračního paktu a neházet seniory přes palubu naprosto nelogickým rušením pošt, výpadky léků a šikanou v podobě STK každý rok.

Motoristé rozhodnou o příští vládě a hlas pro nás má tu největší váhu. 

