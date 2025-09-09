Gregor (Motoristé): Všichni víme, kdo udělal co špatně. Teď musíme hledat řešení

Dekuji Vám za podporu v dnešní debatě! Mrzí me, ze se většina prostoru věnuje pouze tomu, kdo udělal co špatně. Všichni to víme a je ze všeho nejvíce potřebujeme ŘEŠENÍ.
Odmítnutí emisních povolenek, podpora podnikatelů a seškrtáni přebujelé státní správy a byrokracie. Taktéž se musíme vyvázat z migračního paktu a neházet seniory přes palubu naprosto nelogickým rušením pošt, výpadky léků a šikanou v podobě STK každý rok.
Motoristé rozhodnou o příští vládě a hlas pro nás má tu největší váhu.
autor: PV