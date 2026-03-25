Gregorová (Piráti): Chat Control 1.0 na agendě hlasování zůstává

26.03.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář k aktuálnímu vývoji kolem Chat Control 1

Gregorová (Piráti): Chat Control 1.0 na agendě hlasování zůstává
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

„Je obřím zklamáním, že se včera nepodařilo zabránit znovuotevírání již přijaté pozice Parlamentu k Chat Control 1.0. Tento bezprecedentní krok oslabuje naši důvěryhodnost a dává Radě signál, že stačí dostatečně dlouho vyčkávat a Parlament ustoupí. Ale boj stále pokračuje.

Včerejní hlasování znamená, že Chat Control 1.0 na agendě hlasování zůstává, a tedy o samotném prodloužení výjimky ze směrnice na ochranu soukromí budeme hlasovat dnes. Věřím, že návrh buď celý odmítneme, nebo prosadíme zásadní změny, které znemožní dohodu na plošném sledování. Ochrana soukromí a bezpečné šifrování nesmí být obětovány.“

Dne 11. března europoslanci schválili prodloužení výjimky ze směrnice na ochranu soukromí současně s pozměňovacím návrhem Gregorové (ZDE). Ten by defakto ukončil Chat Control 1.0, protože by nově mohly platformy sledovat komunikace pouze podezřelých osob na základě povolení soudu. S tím souhlasí i většina Čechů (ZDE).

Návrh šel do vyjednávání mezi Radou, Komisí a Parlamentem. Dne 17. března ale jednání ztroskotala (ZDE). Rada nebyla schopná se s poslanci domluvit na kompromisu. Dle běžné praxe by tak měl návrh zmizet z agendy. Evropští lidovci ale využili kličky v pravidlech a na agendě nechali návrh v původní podobě, tedy bez pozměňovacích návrhů poslanců.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Chat Control 1.0 na agendě hlasování zůstává

8:19 Gregorová (Piráti): Chat Control 1.0 na agendě hlasování zůstává

Komentář k aktuálnímu vývoji kolem Chat Control 1