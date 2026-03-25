Gregorová (Piráti): Chat Control 1.0 na agendě hlasování zůstává

„Je obřím zklamáním, že se včera nepodařilo zabránit znovuotevírání již přijaté pozice Parlamentu k Chat Control 1.0. Tento bezprecedentní krok oslabuje naši důvěryhodnost a dává Radě signál, že stačí dostatečně dlouho vyčkávat a Parlament ustoupí. Ale boj stále pokračuje.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Včerejní hlasování znamená, že Chat Control 1.0 na agendě hlasování zůstává, a tedy o samotném prodloužení výjimky ze směrnice na ochranu soukromí budeme hlasovat dnes. Věřím, že návrh buď celý odmítneme, nebo prosadíme zásadní změny, které znemožní dohodu na plošném sledování. Ochrana soukromí a bezpečné šifrování nesmí být obětovány.“
Dne 11. března europoslanci schválili prodloužení výjimky ze směrnice na ochranu soukromí současně s pozměňovacím návrhem Gregorové (ZDE). Ten by defakto ukončil Chat Control 1.0, protože by nově mohly platformy sledovat komunikace pouze podezřelých osob na základě povolení soudu. S tím souhlasí i většina Čechů (ZDE).
Návrh šel do vyjednávání mezi Radou, Komisí a Parlamentem. Dne 17. března ale jednání ztroskotala (ZDE). Rada nebyla schopná se s poslanci domluvit na kompromisu. Dle běžné praxe by tak měl návrh zmizet z agendy. Evropští lidovci ale využili kličky v pravidlech a na agendě nechali návrh v původní podobě, tedy bez pozměňovacích návrhů poslanců.
Mgr. Markéta Gregorová
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.