Gregorová (Piráti): Evropští lidovci zneužívají svoji pozici

I přes moje upozornění přímo na plénu, že dnešním hlasováním porušujeme vlastní pravidla, europoslanci rozhodli o zrychlené proceduře v rámci Chat Control 1.0. To znamená, že už ve čtvrtek budeme znovu rozhodovat o prodloužení výjimky, díky které nás mohly platformy šmírovat. Protože jde ale o takzvané druhé čtení, pro odmítnutí nebo upravení návrhu budeme potřebovat absolutní většinu europoslanců - tedy 361 hlasů. Evropští lidovci tak zneužívají svoji pozici nejsilnější frakce a vrací nám právní kličkou na agendu znovu návrh, který jsme odmítli. To je bezprecedentní. Tady už nejde jen o ochranu soukromí, ale i o ochranu naší demokracie. Ne znamená ne. Proto nechápu ani kolegy, kteří souhlasili se zrychlenou procedurou, a ochotně tak tančí podle toho, jak píská Rada s Komisí.
Mgr. Markéta Gregorová
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