Gregorová (Piráti): Evropští lidovci zneužívají svoji pozici

08.07.2026 6:02 | Komentář
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Gregorová (Piráti): Evropští lidovci zneužívají svoji pozici
Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Gregorová

I přes moje upozornění přímo na plénu, že dnešním hlasováním porušujeme vlastní pravidla, europoslanci rozhodli o zrychlené proceduře v rámci Chat Control 1.0. To znamená, že už ve čtvrtek budeme znovu rozhodovat o prodloužení výjimky, díky které nás mohly platformy šmírovat. Protože jde ale o takzvané druhé čtení, pro odmítnutí nebo upravení návrhu budeme potřebovat absolutní většinu europoslanců - tedy 361 hlasů. Evropští lidovci tak zneužívají svoji pozici nejsilnější frakce a vrací nám právní kličkou na agendu znovu návrh, který jsme odmítli. To je bezprecedentní. Tady už nejde jen o ochranu soukromí, ale i o ochranu naší demokracie. Ne znamená ne. Proto nechápu ani kolegy, kteří souhlasili se zrychlenou procedurou, a ochotně tak tančí podle toho, jak píská Rada s Komisí.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
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Článek obsahuje štítky

piráti , Gregorová

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Dobrý den, mám dotaz, proč je pro vás cesta na summit tak důležitá?

Vždyť ať tam vyjednáte cokoliv, bez souhlasu vlády to bude stejně k ničemu. A proč tak trváte na tom, že musíte být v čele? Já nemám nic proti tomu abyste tam jel, i s tím souhlasím, ale přijde mi, že už to také tlačíte zbytečně až moc na sílu a nevím, zda to je k něčemu a čemu dobré. Jana

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