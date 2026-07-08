Z USA do Evropy: Ne všechno je jen o Ukrajině

08.07.2026 8:00 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Summit NATO v Ankaře se rozběhl a americký server Axios napsal, o co na něm prezidentu Donaldu Trumpovi ve skutečnosti jde. Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, Trump mimo jiné stále myslí na Grónsko. Evropští spojenci by si podle něj také měli uvědomit, že všechno není jen o Ukrajině.

Z USA do Evropy: Ne všechno je jen o Ukrajině
Foto: MO ČR
Popisek: NATO

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Jednání Severoatlantické aliance je v plném proudu a server Axios upozornil, že 47. prezident USA Donald Trump se postaral o to, aby všichni jeho partneři věděli, že na summit do Ankary dorazil opravdu hodně naštvaný. Prezident Trump přijel na summit „stále rozzuřený na spojence, kteří mu odmítli pomoci v boji proti Íránu, a je odhodlaný ujistit se, že to vědí. … Trump strávil týdny od války s Íránem veřejným ponižováním evropských vůdců, včetně těch, kteří kdysi věřili, že jejich osobní vztah je může ochránit před jeho hněvem,“ zdůraznil server Axios.

Jeden ze členů Trumpovy administrativy jasně uvedl, že Trump si stále přeje převzít kontrolu nad Grónskem od Dánska a vnímá to jako „nejlepší způsob, jak uspokojit obranné potřeby NATO“, protože to USA umožní kontrolovat Rusko v Severním ledovém oceánu. Dánsko a spojenci NATO jsou proti.

Tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi prý sdělil, že uvažuje o stažení dalších sil z Evropy. „Uvidíme,“ naznačil po rozhovoru Trump před novináři.

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Ale zdá se, že Evropané jsou připraveni na ledacos. Server The Financial Times tvrdí, že je v Ankaře patrný zásadní posun. Evropští lídři prý už otevřeně plánují scénáře, ve kterých Spojené státy nebudou ochotny nebo schopny Evropu bránit. NATO se podle The Financial Times postupně mění z organizace vedené USA na alianci, kde budou Evropané muset převzít hlavní odpovědnost.

Ve stejném duchu se k summitu NATO vyjádřil i analytik Galip Dalay v časopise Time. „Přestaňte truchlit nad starým NATO. Vybudujte nové,“ stálo hned v titulku. Evropané si prý musí v Ankaře odpovědět na jedinou zásadní otázku. Dokážou si zajistit bezpečnost bez asistence USA? O nic jiného podle analytika nejde.

„V krátkodobém horizontu musí Evropa v rámci aliance posílit kolektivní váhu evropských členů NATO, nikoli pouze členů Evropské unie nebo EU jako instituce. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, ať už je tato vyhlídka jakkoli nežádoucí, se Evropa musí připravit na bezpečnostní řád, který nebude závislý na americké moci a starých podmínkách aliance. Evropa potřebuje celokontinentální bezpečnostní architekturu zahrnující členy NATO uvnitř i vně EU. Potřebuje reformovanou a rozšířenou spolupráci se svými východními sousedy – Ukrajinou, Moldavskem, Gruzií a západním Balkánem – a se svými jižními sousedy, mezi které se počítají země severní Afriky a Sahelu… … až po Perský záliv,“ upozornil Galip Dalay.

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V této souvislosti předložil varování, že evropské křídlo NATO nesmí myslet jen na Ukrajinu. Obrana Ukrajiny je zásadní, ale prý nesmí být jediným bodem, kolem kterého se Evropané, ať už členové EU, nebo nečlenové EU, budou točit. Časopis Time napsal, že Evropa musí své sousedy chápat a pojímat v širším kontextu.

„Kontinent riskuje, že se stane aktérem zaměřeným na jeden problém, jak je bolestně patrné z téměř úplné absence Evropy na jejím jižním perimetru táhnoucím se od severní Afriky přes Levantu až po Perský záliv. Války v Iránu a Gaze tuto absenci a evropskou strategickou bezmocnost ostře ukázaly,“ upozornil analytik s tím, že Evropa musí řešit, co se děje na jejím jižním křídle, ať už chce, nebo nechce.

Galip Dalay má za to, že svět dlouho věřil v sílu Evropy a v její schopnost ovlivnit své východní a jižní sousedy tak trochu k obrazu svému. Jenže v poslední době se ukazuje, že skutečnost je přesně opačná. Východní i jižní sousedé nutí Evropu reagovat na podmínky, které sami utvářejí. Evropa není tvořivým strategickým hráčem. A to se podle analytika musí změnit. Summit NATO v Ankaře je k tomu podle jeho názoru příležitostí, jak začít věci měnit.

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Před Ankarou: V USA slábne podpora NATO, jinde lidé méně věří Ukrajině

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://time.com

https://www.axios.com

https://www.ft.com

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Článek obsahuje štítky

Afrika , EU , Írán , NATO , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Velká Británie , Blízký východ , summit NATO , Turecko , The Financial Times , Time , Ankara , válka na Ukrajině , Axios

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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