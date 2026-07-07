Farský (STAN): Babišova malost a Macinkova pomstychtivost

08.07.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu v Ankaře.

Farský (STAN): Babišova malost a Macinkova pomstychtivost
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Kompetentní vláda by místo posměšků prezidentovi řešila, jak splnit závazky vůči spojencům.

Jak tuhle Babišovu malost a Macinkovu pomstychtivost vyhodnotí? Uvidí Česko jako spolehlivější? Silnější? Ne, přesně naopak. Babiš a Macinka poškozují Česko.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svátek zbrojařů v Ankaře. Co se děje za kulisou politických frází
Tajemství vytoužené večeře Petra Pavla odhaleno
„Estébáci.“ Odhalil minulost Petra Pavla, teď vyčinil kavárně
Rozhodne se o politické budoucnosti Marine Le Penové

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

STAN , Farský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Babišova vláda pro ostudu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Dobrý den, mám dotaz, proč je pro vás cesta na summit tak důležitá?

Vždyť ať tam vyjednáte cokoliv, bez souhlasu vlády to bude stejně k ničemu. A proč tak trváte na tom, že musíte být v čele? Já nemám nic proti tomu abyste tam jel, i s tím souhlasím, ale přijde mi, že už to také tlačíte zbytečně až moc na sílu a nevím, zda to je k něčemu a čemu dobré. Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farský (STAN): Babišova malost a Macinkova pomstychtivost

4:32 Farský (STAN): Babišova malost a Macinkova pomstychtivost

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu v Ankaře.