Levice: Ne zadržování. Ne deportacím. Ne NATO

Propusťte všechny zadržené před summitem NATO v Ankaře
Erdoganův režim před summitem NATO v Ankaře rozpoutal preventivní útok proti levici, novinářstvu, akademikům*čkám, právnictvu, studentstvu i občanské společnosti.
Přímo v Ankaře byla zakázána veřejná shromáždění od 28. června do 10. července. V ranních raziích bylo ale už 23. června zadrženo 225 lidí. Stotři z nich bylo posláno do vazby. Amnesty International mluví o svévolném zadržování a požaduje jejich propuštění.
Mezi zadrženými jsou i lidé z TEMA, ekologické organizace, která se věnuje ochraně půdy, přírody a výsadbě stromů. Policie podle bianetu zasáhla proti 41 dobrovolnicím a dobrovolníkům TEMA.
Nejkrutější je případ Fatmy Didem Genç, vedoucí ankarské pobočky TEMA. Před soudem vysvětlovala, že její matka i otec mají Alzheimerovu nemoc a že se o ně nemá kdo starat. Podle Halk TV prosila: „Nezatýkejte mě, o matku a otce se nemá kdo starat, zemřou.“ Přesto byla poslána do vězení.
Erdoganův proamerický kapitalistický režim tak kvůli summitu vojenského paktu NATO ohrozí život dvou vlastních občanů. Kvůli „většímu pocitu bezpečí“ delegací imperialistických mocností. Kvůli setkáním s lidmi jako Donald Trump — prezident USA, jehož vazby na pedofila Jeffreyho Epsteina jsou doložené opakovanými zmínkami ve spisech a lety Epsteinovým letadlem.
NATO se tváří jako obránce demokracie. V praxi summit NATO znamená zátarasy, zákazy demonstrací, zatýkání, pepřové spreje a bití demonstrujících - umlčování opozice. 5. července bylo podle Reuters zadrženo přes 100 lidí na anti-NATO protestu organizovaném TKP (Turecká komunistická strana). Další protesty proběhly v Istanbulu v Taksimu a Kadiköy (toho se účastnil i náš člen jako součást delegace na Antiimperialistický mírový summit „No to NATO“ pořádaný z iniciativy TIP).
Odsuzujeme také zadržování, výslechy a deportace řady zahraničních delegátek a delegátů, kteří přiletěli do Istanbulu na Antiimperialistický mírový summit „No to NATO“ pořádaný z iniciativy TIP v Kadiköy. International Peace Bureau uvedlo, že jeho výkonnému řediteli Seanu Connerovi byl po příletu na letiště Sabiha Gökçen zabaven pas a telefon, byl vyslýchán, donucen podepsat deportační dokumenty a držen v detenční místnosti. Stejný postup měl podle IPB potkat další aktivisty z Německa, Finska a Itálie. Další lidé, například čtenáři Kaldiraç, byli zadrženi i po zcela legálně pořádaném protestu v Istanbulu.
Požadujeme okamžité propuštění všech zadržených v souvislosti se summitem NATO.
Požadujeme konec zákazů protestů, konec kriminalizace levice, konec zastrašování novinářů, akademiků, právníků, studentů a ekologických dobrovolníků.
Ne zadržování. Ne deportacím. Ne NATO.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku