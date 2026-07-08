Mašek (ANO): Sebelepší fotografie nenahradí obsah, pane prezidente

08.07.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě prezidenta do Ankary.

Mašek (ANO): Sebelepší fotografie nenahradí obsah, pane prezidente
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Nad tímto vyjádřením "zůstává rozum stát". Prezident Petr Pavel prohlásí, že se chce zúčastnit summitu NATO mimo jiné proto, aby „slyšel z první ruky pozici naší vlády". Jak to má veřejnost chápat?

Opravdu chce někdo věřit tomu, že prezident republiky nezná postoje vlastní vlády? Zná, jen má opačný názor!

Pokud jede na pozvání tureckého prezidenta na slavnostní večeři, nemám s tím nejmenší problém.

Ať si povečeří, s kým uzná za vhodné.

Jen není důvod vytvářet kolem toho dojem, že jde o mimořádnou diplomatickou misi, bez níž by prezident neměl přístup k informacím o postojích vlády.

Stejně tak lze téměř s jistotou očekávat další sérii pečlivě připravených fotografií.

Opět uvidíme úsměvy, podávání rukou, slavnostní sály, společné snímky se světovými lídry a profesionálně zpracovanou prezentaci na sociálních sítích.

Jenže politika není fotoalbum ani marketingová kampaň.

Sebelepší fotografie nenahradí obsah a sebelepší PR nenahradí věrohodné vysvětlení, proč byla cesta pro Českou republiku skutečně přínosná. Celá věc ve mně vyvolává spíš rozpaky než respekt.

Místo konkrétních výsledků dostane veřejnost další dávku politického marketingu. A právě to je na celé záležitosti nejvíc zarážející. Prezident by měl občanům otevřeně říct, co je cílem jeho účasti, co tam chce prosadit a jaký konkrétní užitek z toho bude mít Česká republika.

To by bylo férové.

Místo toho slyšíme vysvětlení, které vzbuzuje více pochybností než důvěry.

A čím více se ho člověk snaží pochopit, tím méně to dává smysl.

Ve výsledku nezbývá než se ptát: co bylo skutečným důvodem této cesty? Byla to opravdu potřeba získat informace, které prezident dávno má? Nebo jde především o další příležitost ukázat se na mezinárodní scéně?

Odpověď neznám. Ale oficiální zdůvodnění mě rozhodně nepřesvědčilo. Spíš naopak

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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Mašek , ANO

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