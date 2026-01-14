Gregorová (Piráti): Nevidím nic, čím si tato vláda vysloužila důvěru

Babišova vláda žádá o důvěru poté, co se dva měsíce soustředila výhradně na vyhazování kompetentních úředníků a hledání trafiky pro Filipa Turka, který se chystá žalovat prezidenta. To je ještě poměrně směšné.
Úsměv ale tuhne při představě, že v době, kdy se láme světový řád, by mělo mít Česko zahraniční politiku rozdrobenou mezi premiéra a rozhádané koaliční partnery, z nichž každý říká něco jiného. V případě Motoristů dokonce v rámci jediného hnutí.
Jeden podporuje muniční iniciativu, druhý ji chce zastavit, třetí považuje Rusko za agresora, čtvrtý viní NATO přímo před rozbombardovaným domem na Ukrajině. Nevidím nic, čím si tato vláda vysloužila důvěru.
Mgr. Markéta Gregorová
