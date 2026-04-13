Gregorová (Piráti): Orbánovi se vymstil jeho vlastní pokřivený volební systém

13.04.2026 16:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář k výsledkům maďarských parlamentních voleb.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Gregorová

Orbánovi se vymstil jeho vlastní pokřivený volební systém, díky němu se teď z Fidesz stává nevýznamná opoziční strana. Naopak Péter Magyar může s ústavní většinou začít měnit Maďarsko a měli bychom sledovat, jak přesně. Nebude to mít nicméně jednoduché. Po šestnácti letech u moci jsou v administrativě země stále primárně lidé naklonění Orbánovi. Osobně od nového vedení země očekávám hlavně více proevropský přístup, a také dodržování principů právního státu. Evropská unie teď může být jednotnější než kdy dřív. Tuto příležitost musíme využít k posílení obrany a omezení vlivu Ruska. Pokud to nedokážeme, bude to promrhaná šance, což se teď nemůžeme dovolit.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Mašek (ANO): Péter Magyar je takový „SOFT Orbán“

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům maďarských parlamentních voleb.