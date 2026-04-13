Gregorová (Piráti): Orbánovi se vymstil jeho vlastní pokřivený volební systém

Orbánovi se vymstil jeho vlastní pokřivený volební systém, díky němu se teď z Fidesz stává nevýznamná opoziční strana. Naopak Péter Magyar může s ústavní většinou začít měnit Maďarsko a měli bychom sledovat, jak přesně. Nebude to mít nicméně jednoduché. Po šestnácti letech u moci jsou v administrativě země stále primárně lidé naklonění Orbánovi. Osobně od nového vedení země očekávám hlavně více proevropský přístup, a také dodržování principů právního státu. Evropská unie teď může být jednotnější než kdy dřív. Tuto příležitost musíme využít k posílení obrany a omezení vlivu Ruska. Pokud to nedokážeme, bude to promrhaná šance, což se teď nemůžeme dovolit.
Mgr. Markéta Gregorová
