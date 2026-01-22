Gregorová (Piráti): USA nesmí trestat Evropany za prosazování evropského práva

To požaduje pirátská europoslankyně Markéta Gregorová spolu s dalšími poslanci v otevřeném dopise, který dnes zaslala Komisi. Reaguje tak na rozhodnutí Spojených států zařadit některé evropské činitele – mimo jiné i bývalého eurokomisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona – na vízový sankční seznam kvůli zavádění evropské legislativy Nařízení o digitálních službách (DSA).
DSA ukládá velkým digitálním platformám typu X, Meta nebo TikTok povinnost rychleji odstraňovat nelegální a škodlivý obsah, více vysvětlovat fungování algoritmů a omezovat šíření manipulací a dezinformací. Americká vláda však dlouhodobě kritizuje evropský přístup jako zásah do svobody podnikání amerických firem a jako hrozbu pro jejich obchodní zájmy.
„USA nesmí trestat evropské občany za to, že hájí práva evropských uživatelů. Nemůžeme akceptovat situaci, kdy cizí vláda zařazuje naše bývalé komisaře či odborníky na sankční seznam jen proto, že dělali svou práci. Jde o pokus zastrašit ty, kteří se na prosazení zákona podíleli,“ říká Gregorová. Podle ní je nutné, aby Evropská komise dala jasně najevo, že Unie si nenechá Spojenými státy diktovat, jak má v Evropě fungovat ochrana uživatelů na internetu.
V otevřeném dopise Gregorová upozorňuje na tento nebezpečný precedent a vyzývá Komisi k právnímu posouzení kroků americké vlády a k přijetí případných protiopatření na diplomatické i politické úrovni. Požaduje také využití stávajících nástrojů, kterými může EU chránit své občany a instituce před nátlakem ze třetích zemí.
„Transatlantická spolupráce je klíčová, musí být ale založena na vzájemném respektu. Tohle není odmítnutí partnerství, ale obrana rovného vztahu. Evropa nesmí mlčet,“ vyzývá Gregorová v dopise, který kromě ní podepsali i další europoslanci napříč frakcemi, například Nathalie Loiseau, Kim van Sparrentak, Brando Maria Benifei nebo Helmut Brandstätter.
Mgr. Markéta Gregorová
