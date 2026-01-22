Gregorová (Piráti): USA nesmí trestat Evropany za prosazování evropského práva

23.01.2026 10:04 | Monitoring
autor: PV

Evropská komise by měla jasně odpovědět na americké sankce vůči lidem, kteří pracovali na digitálních pravidlech EU, a zvážit kroky, které by ochránily evropské občany před tlakem Spojených států.

Gregorová (Piráti): USA nesmí trestat Evropany za prosazování evropského práva
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

To požaduje pirátská europoslankyně Markéta Gregorová spolu s dalšími poslanci v otevřeném dopise, který dnes zaslala Komisi. Reaguje tak na rozhodnutí Spojených států zařadit některé evropské činitele – mimo jiné i bývalého eurokomisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona – na vízový sankční seznam kvůli zavádění evropské legislativy Nařízení o digitálních službách (DSA).

DSA ukládá velkým digitálním platformám typu X, Meta nebo TikTok povinnost rychleji odstraňovat nelegální a škodlivý obsah, více vysvětlovat fungování algoritmů a omezovat šíření manipulací a dezinformací. Americká vláda však dlouhodobě kritizuje evropský přístup jako zásah do svobody podnikání amerických firem a jako hrozbu pro jejich obchodní zájmy.

„USA nesmí trestat evropské občany za to, že hájí práva evropských uživatelů. Nemůžeme akceptovat situaci, kdy cizí vláda zařazuje naše bývalé komisaře či odborníky na sankční seznam jen proto, že dělali svou práci. Jde o pokus zastrašit ty, kteří se na prosazení zákona podíleli,“ říká Gregorová. Podle ní je nutné, aby Evropská komise dala jasně najevo, že Unie si nenechá Spojenými státy diktovat, jak má v Evropě fungovat ochrana uživatelů na internetu.

V otevřeném dopise Gregorová upozorňuje na tento nebezpečný precedent a vyzývá Komisi k právnímu posouzení kroků americké vlády a k přijetí případných protiopatření na diplomatické i politické úrovni. Požaduje také využití stávajících nástrojů, kterými může EU chránit své občany a instituce před nátlakem ze třetích zemí.

„Transatlantická spolupráce je klíčová, musí být ale založena na vzájemném respektu. Tohle není odmítnutí partnerství, ale obrana rovného vztahu. Evropa nesmí mlčet,“ vyzývá Gregorová v dopise, který kromě ní podepsali i další europoslanci napříč frakcemi, například Nathalie Loiseau, Kim van Sparrentak, Brando Maria Benifei nebo Helmut Brandstätter. 

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Černé pálení? Ta čísla nesedí. Na tiskovce alkoholové prevence zaznělo i vážné varování
„Jendo...“ Rajchl v drsné přestřelce s Lipavským
Zelenského hra? Vyslal zprávu Trumpovi i Macronovi
Trump vyděsil české novináře. Vrátil se jim Stalin

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , USA , Gregorová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Stává se USA nepřátelskou mocností?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč vás lidi volili?

Sám tvrdíte, že proto, že chtěli změnu. Ale myslíte, že chtěli sledovat, jak hlavní, co se řeší je Turek a jeho nominace na ministra? Proč proboha místo něj nenavrhnete někoho jiného? Kandidoval do sněmovny, chtěl být tedy poslanec, což je, tak o co tu běží? O blaho lidí určitě ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Náčelnice prázdnoty verze 1.1., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusedeep purple , 23.01.2026 10:21:29

|  6 |  0

Další články z rubriky

Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

12:17 Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na poslancovu kancelář.