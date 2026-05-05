Herman (ANO): Ponižoval a nechal svléknout děti při výuce, veřejně odsouzen byl ale ten, kdo na to upozornil

Píše se mi to těžko, skoro jsem nespal. Ne, že bych nebyl zvyklý na urážky, nadávky a sprosté vyhrožování, ale tohle bylo přece jen něco jiného. Jako politik jdete s kůží na trh a do permanentního střetu se svými odpůrci. Jste připravení, že nějakou tu urážku a nefér argument schytáte…
Jenže tohle nebylo o politice. Bylo to o tom, že na místní střední škole se pedagog zachoval tak neprofesionálně, že to podle mých informací bylo nejen za hranou školních předpisů, ale pravděpodobně i zákona.
A já to prostě napsat musel. Ne jako politik, ale především jako rodič…
Podle informací, které mám (a mám je podložené), nechal mistr odborného výcviku kolínské SOŠ a SOU stavební vysvléknout studenty (některé úplně), když hledal peníze, které mu údajně ukradli. Předtím jim vyhrožoval Policií a prohledal jim osobní věci. Peníze nenašel. Ale i kdyby je našel, copak je to normální?
Jenže tím to neskončilo. O incidentu se dozvědělo vedení školy (upozorňuji, že před několika měsíci) a tady mi už zůstává rozum stát úplně. Místo potrestání pedagoga, oznámení celé záležitosti orgánům činným v trestním řízení a suspendaci, napsalo na OSPOD a Školní inspekci podle všeho velmi zkreslenou verzi celé události a dotyčného nechalo dál pracovat s dětmi.
Jak o tom všem vím? Třeba z komunikace s krajským radním pro oblast školství Váchou, kterého budu citovat: „Odbor dostal informaci od ředitele školy i s tím, jak se to řešilo. Informoval se OSPOD a ČŠI a ten dotyčný byl přeřazen na jinou práci. Takže je to tak jak psal anonym. Je jasné, že i když došlo ke krádeži, tak pedagog nemůže vyšetřovat tímto způsobem,“ napsal pan radní a já s ním souhlasím.
Martin Herman, MPA
Navíc ke krádeži podle všeho nedošlo. A je velmi zajímavé, že dotyčnému pedagogovi se ta věc se ztrátou peněz nestala poprvé a sám dokonce potvrdil kolegům, že si čísla bankovek zapsal. To normálně neděláte, nebo ano?
Navíc mi pan radní napsal ještě toto: „Kdyby nebyl tak legislativou pokřivený vztah mezi zřizovateli škol a školami, tak by se dalo lépe pracovat. Tady člověk musí být velmi opatrný. Vstupovat do řešení personálních otázek je velmi tenký led. Jednoznačně je to ale silně neprofesionální, takové chování je neomluvitelné. Věřím, že pověřený ředitel Korčák dělá, co může.“
A i s tím jsem musel souhlasit. Nicméně jsem se jako krajský zastupitel (kolínská „Stavebka“ je školou zřizovanou Krajem) rozhodl celou věc prověřit, impulzem byl anonym, o kterém radní psal a který jsem obdržel.
Doslova se tam psalo:
„O co jde? V polovině února byli studenti (nezletilí) se svým mistrem na praxi na JEHO rozestavěném baráku na Hradišťku. To je samo neuvěřitelné, ale není to tak hrozné, jako co následovalo. Při odchodu je mistr obvinil, že mu ukradli peníze, vyhrožoval jim bez jakýchkoli důkazů, že na ně zavolá policii, a dokonce je nechal svlékat do naha!!! Proboha kde to jsme? Ve středověku?
Děti se po příchodu domů svěřily rodičům a ti s celou situací seznámili školní odbor na Krajském úřadu. Jenže tím to všechno asi skončilo, což mně přijde velmi podivné.“
Také mně to přišlo podivné, a to tím více, že se psalo i o nucení nezletilých ke svlékání, a dokonce k nucení ke svlékání do spodního prádla a u dvou žáků zcela do naha, a to včetně výslovného pokynu: „i trenky dolů“.
Napsal jsem tedy jak na zmiňovaný OSPOD, tak na Českou školní inspekci a chtěl si ověřit, zda o incidentu ředitel školy informoval v celém rozsahu. Důvod mých pochybností? Tím byl prostý fakt, že navzdory tvrzení ředitele, že byl dotyčný přeřazen na jinou práci, jsem si dohledal, že stále pracuje s dětmi a to stejně, jako tomu bylo před incidentem.
Důkaz? Veřejně dostupný a rodičům dobře známý školní systém Bakaláři. Dotyčný tam je normálně nasazován na výuku.
Česká školní inspekce na můj dotaz zatím neodpověděla, ale OSPOD ano. K mému (ne)překvapení mi šéf kolínského OSPOD poslal následující odpověď:
„Ředitel SOŠ a SOU stavební mgr. Korčák nám v únoru t.r. zaslal přípis, ve kterém nám sdělil, že začátkem února došlo k pochybení učitele odborného výcviku. Dle svého vyjádření mgr. Korčák věc projednal s rodiči oznamovatele a s žáky, kterým se měl dle svého vyjádření následně i omluvit. Dále nám sdělil, že přijal ve vztahu k chybujícímu učiteli (mistrovi) příslušná personální opatření.
Vzhledem k tomu, že OSPOD není nadřízeným orgánem školského zařízení a z uvedených informací nebylo zřejmé, že by záležitost spadala do věcné působnosti OSPOD, věc jsme pouze vzali na vědomí. Více informací nemáme k dispozici.“
Tedy celá věc byla popsána jako pochybení učitele, které vyřešila omluva žákům? A opět zmíněno personální opatření, které ale, jak víme z Bakalářů, nebylo dotaženo?
A tady se musím vrátit na začátek. K té zlobě a opovržení, které jsem schytal za to, že jsem nechtěl, aby ten případ skončil takto. Aby vyšuměl a aby se jelo dál ve stejných kolejích. Jsem totiž také rodič a upřímně říkám, že si nedovedu představit, že by mi dítě ze školy přišlo s tím, že je učitel donutil vysvléknout se donaha, vyhrožoval mu a šacoval mu soukromé věci.
Skončím citací z onoho anonymu, který se na mě obrátil. Každý ať si udělá obrázek sám…
„Policie by se měla zabývat tímto případem a v úvahu vzít věk žáků (nezletilí), míru nátlaku, formu svlékání (do naha, včetně spodního prádla), autoritu pachatele (pedagog), prostředí (škola, kolektiv), následné chování pachatele (kontaktování, návštěvy).
V úvahu by připadaly tyto trestné činy:
- Omezování osobní svobody (§ 171 TZ) - nátlak, izolace, donucení k jednání
- Vydírání (§ 175 TZ) – v určité variantě, pokud by bylo posouzeno, že: nutil jednání (svlékání) pod hrozbou (policie, důsledky)
- Násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci / nátlakové jednání (podle konkrétní kvalifikace)
- Týrání svěřené osoby (§ 198 TZ)
Štve mě, že se to snaží ututlat a ten mistr dál učí děti a nic se nestalo. Tohle už přece není „školní kázeňský problém“. To je situace, která může vstoupit do trestního řízení.
Kdo má tedy zájem na tom, aby se to neřešilo a ten člověk dál mohl mít vliv na děti a možná je opět svlékat a vyhrožovat jim?“
