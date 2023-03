Hannig (Rozumní): Kulturní revoluce či návrat padesátých let?

reklama

Nedávno jsem v ČT něco, při čemž mi ztuhla krev v žilách. Něco, co nebylo běžné ani v době normalizace. Jakýsi student z Vysoké školy ekonomické žádá, aby byl odvolán z fakulty děkan Miroslav Ševčík za to, že byl viděn na demonstraci a ve shluku lidí u Národního muzea. Že to studentští zastupitelé v akademickém senátu školy vyžadují. Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27963 lidí

Tento student nechce odvolat Ševčíka z důvodu nedokonalosti jeho odborného vědění a způsoby vyučovacích metod, ale z politických důvodů.

„Uvědomělí studenti nesouhlasí s buržoasními názory svých vysokoškolských přednášejících. Je třeba vymést ten Augiášův chlív zpátečníků a kontrarevolucionářů.

Dost již prvorepublikových profesorů a docentů. Mládež má právo, aby ji učili učitelé ctící spravedlivý boj dělnictva za skvělou budoucnost“. Tak protestovala svazácká mládež v modrých košilích v padesátých letech.

I když jsem proti vulgaritám, kterými shluk části demonstrantů častoval policisty a kamery to tak vehementně a s jasným zvukem zdůrazňovaly, že jsem až pojal podezření, že se jednalo o provokatéry, tak nesmí být akademická svoboda potlačována tak, jak se to dělo v padesátých letech. A je zcela jedno, jestli se docent Ševčík na demonstraci objevil náhodou, nebo omylem. Prostě to je jeho právo a pokud své názory nepromítá do výuky, tak to každému může být tzv. “ukradené”.

Nevím, jak se akademický senát VŠE rozhodne, to je jejich věc a právo, nesouhlasím však s tím, aby to bylo na nátlak studentů, tak jak se to dělo v padesátých letech a v době kulturní revoluce Mao Ce Tunga v Číně, kdy byla likvidována intelektuální a pedagogická elita.

Dnes odpoledne (píšu to v 12,30 ve středu 15.3.) se dozvíme, zda budou důchodci kráceni na své zákonné valorizaci. Stát tím ušetří cca 19 miliard korun. V souvislosti se starostí studentů Vysoké školy ekonomické a dalších vysokoškolských studentů, kteří se zúčastní dnešní demonstrace za odvolání doc. Ševčíka, že důsledně nehájí západní hodnoty naší politické orientace, tak nabízím řešení. Pilířem západních hodnot společnosti jsou USA. Tam je vysoké školství zpoplatněno. Pojďme se tedy ještě vice přimknout k západním hodnotám a zpoplatněme vysokoškolské studium. Ušetří se tak mnohonásobně víc než na valorizaci důchodů. A studenti budou mít jiné starosti se zajištěním svých studií, než aby odvolávali své profesory, docenty, asistenty.

P.S. Vzpomeňme nejhoršího data naší novodobé historie. 15.3. hitlerovské Německo zlikvidovalo ČSR.

Petr Hannig, předseda Rozumných a bývalý prezidentský kandidát

Převzato z Profilu

