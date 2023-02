Hanzlíková (ANO): Zaměstnanci úřadu práce jsou opravdu dlouhodobě a významně přetížení

reklama

Tak já děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda svým příspěvkem přenesla vaši pozornost do trochu tedy jiné oblasti, než tu byla teď diskutována, a to do oblasti vyplácení dávek.

A chtěla bych říct, že jsem velmi ráda, že se tímto tiskem přistoupilo k upřesnění podmínek pro výplatu humanitární dávky a také dávky na podporu bydlení, tak zvané dávky pro solidární domácnost. Také kvituji systém tak zvaných zranitelných osob, protože stejně tak jako pro naše české občany vždy prosazuji, že musíme dbát na to, aby zranitelné skupiny měly speciální podmínky, tak samozřejmě to platí i v tomto případě.

Ale je potřeba tady upozornit na to, že tyto dávky se vyplácí na pobočkách úřadu práce, a to je tady poslední dobou takový evergreen. Řešíme to opravdu velmi často na výboru pro sociální politiku, protože zaměstnanci úřadu práce jsou opravdu dlouhodobě a významně přetížení. To, co vlastně museli zpracovat za ten minulý rok, to bylo tak obrovské skokové navýšení, které se historicky na úřadech práce nikdy nevyskytlo. Navíc samozřejmě to nejsou jenom dávky, které se týkají uprchlíků z Ukrajiny, ale jsou to nové dávky, jako bylo třeba vloni vyplacení pětitisícového příspěvku, což jsou samozřejmě všechno velmi pozitivní věci, s kterými souhlasíme, ale musí se nějakým způsobem zprocesovat, a to je pro přetížené pracovníky úřadu práce opravdu problém. Navíc tím, že se také jedná o problém toho, že z úřadů práce odchází lidi a že se opravdu velmi těžce daří nabírat nové, tak se ten problém příliš nedaří řešit.

Zapravdu mi v podstatě dává teď čerstvý dopis odborových organizací, který se hodně zabývá digitalizací, protože ač s ní samozřejmě souhlasíme a asi až to vše bude vychytáno, tak to nějaké úspory času přinese, ale v současné době si na to zaměstnanci úřadu práce ještě stěžují a v podstatě jim to přináší třeba ještě větší práci. Takže to je můj apel na Ministerstvo práce a sociálních věcí, že i když tady samozřejmě ten tisk bude schválený, tak aby se nezapomínalo na to, tyhle věci řešit a pomoc opravdu pracovníkům úřadu práce, aby se vše zvládlo.

Podobný problém ještě vidím u okresních správ sociálního zabezpečení a posuzování zdravotního stavu vlastně lidí s dočasnou ochranou, protože opět je to dlouhodobý problém, kdy je opravdu významný nedostatek posudkových lékařů. A samozřejmě jakýkoliv další počet lidí, kteří potřebují posoudit svůj zdravotní stav, tak se na té přetíženosti práce bude objevovat. Takže, prosím, apeluji na ministerstvo. A jenom jsem chtěla při třetím čtení opravdu na tyto dvě rizikové oblasti upozornit. Děkuji za pozornost.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hanzlíková (ANO): Největší problémy se vyskytují u agentur nelegálních Hanzlíková (ANO): Problém byl vyvolán naprosto devastační systemizací MPSV Hanzlíková (ANO): Návrh zákona zvedá práva zaměstnanců Hanzlíková (ANO): Nepříznivá situace na OSPOD se ještě zhoršila zvyšováním počtu klientů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.