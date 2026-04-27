Havel (TOP 09): Řekli jsme, že Sněmovnu zablokujeme. Vláda se lekla a ustoupila

Mám několik zpráv, první se týká České televize a Rozhlasu. V úterý jsem na ranní tiskovce jasně řekl, že TOPka bude stát v první linii boje o uhájení nezávislosti médií veřejné služby. A jak jsem slíbil, tak se děje. Na té stejné tiskovce jsme také řekli, že Sněmovnu zablokujeme, pokud se Babišova koalice pokusí zařadit jako bod programu volbu členů Rady ČT. Vláda se lekla, ustoupila.
Je to první vítězství dlouhé bitvy. Zároveň je to důkaz, že jsme silnější, než se na první pohled zdá. Velké díky patří i Vám, tlak občanské společnosti bude v následujících měsících klíčový. Když už jsem to naťukl, tak chci ocenit snahu a energii, se kterou studenti vyšli ve středu do ulic - mladí lidé byli vždy svědomím naší země, kterému stálo za to naslouchat. Proto jsem hrdý, že ani tato generace není jiná a nebojí se ozvat.
Jak jsem také slíbil, své kroky okolo uhájení nezávislostí ČT a Rozhlasu koordinujeme s ostatními opozičními stranami. Zároveň kvituji stávkovou pohotovost, ke které přistoupily odbory v obou médiích. Přístup ministra kultury i premiéra Babiše je totiž naprosto skandální.
Mimochodem, vzpomínáte na to trapné extempore Radka Vondráčka minulou neděli v debatě na České televizi? Jak říkal moderátorovi, že si má „dávat pozor” a že Babišova vláda splní 2 % HDP na obranu? Tak stačil přesně týden, než ho šéf Babiš „hodil pod vlak” a prohlásil, že 2 % HDP ČR letos nesplní.
Vondráčkovo chování už raději komentovat nebudu, co je ještě horší jsou ty výdaje na obranu. Andrej Babiš svým přístupem vlastně říká, že plošná agrese Ruska proti Ukrajině, která probíhá pár stovek kilometrů od českých hranic, je vlastně nic. Že ty ruské drony, které dopadly 200 kilometrů od Ostravy nic neznamenají. Že ty ruské sabotáže, teroristické a žhářské útoky po Evropě, včetně českých Vrbětic, nás nemohou ovlivnit. Přístup jeho i celé vlády je úplně mimo, kašlat na obranu v této době je historický omyl. Za tím si stojím.
Zároveň jsem premiérovi v pátek napsal otevřený dopis - úroveň vystupování zmocněnce Turka je dlouhodobě někde na úrovni veřejné kanalizace, proto jsem Babiše vyzval k jeho odvolání. Zmocněnec vlády se opravdu nemůže vyjadřovat o úřednících ve stylu propagandy těch nejhorších totalit minulého století.
Tento týden mířím do Štrasburku, protože TOPka byla vždy nejvíce proevropskou stranou ve Sněmovně a v centru dění chceme být i nadále. V druhé polovině týdne pro Vás chystám překvapení, tak se těšte.
Chci Vám popřát klidný a úspěšný týden, nezapomeňte trávit čas tím, co Vám dává největší smysl.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
