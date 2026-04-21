Havel (TOP 09): Už to začíná být každoroční evergeen

21.04.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přijímacím zkouškám na střední školy

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Přijímačky mají žáci za sebou a já se chci znovu dotknout toho, jak já by si zkoušky představoval. Pro tisíce deváťáků i jejich rodiče toto období znamená velký stres a nejistotu. Chci se s Vámi krátce podělit o svou vizi.

Dlouhodobě prosazuji, aby bylo možné podat až pět přihlášek na střední školy. Dnes jsou děti často nuceny taktizovat a vybírat školy podle šance na přijetí, ne podle toho, kde by skutečně chtěly studovat. Více přihlášek by znamenalo méně tlaku, stresu a větší pestrost volby. Období mezi 15 až 19 je nesmírně formativní pro každého a proto by žáci ideálně neměli se svou volbou šlápnout úplně mimo.

Za rozumné považuji také to, aby se nejdříve skládaly jednotné testy přímo na základní škole a přihlášky na střední školy se podávaly až poté. Uchazeči by tak znali své výsledky a mohli by podle nich realisticky vybírat školy.

A jen krátce k samotným testům: doba je tak turbulentní, že mnohem více než hafo znalostí bychom měli ověřovat i kompetence, schopnost si poradit, práci s informacemi, logiku. Zkrátka méně memorování.

Už to začíná být každoroční evergeen. Přitom tyto debaty o přijímačkách nemá být nějaký náš celospolečenský rituál na pár dnů v dubnu, kdy se konají. Ten systém si zaslouží refresh. Ať to odpovídá roku 2026. Jsem ochoten jako předseda sněmovního výboru pro vzdělávání na tomto spolupracovat s vládou. Je to velmi důležité, tady musí jít jakékoliv taktizování stranou.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
