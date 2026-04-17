Havel (TOP 09): Zavání to dost režimem před rokem 1989, ministře Klempíři

Zaprvé, já si teda myslím, že Oto Klempíř nepatří do čela Ministerstva kultury. Zadruhé, si myslím, že ministr fakt nemá určovat to, co mají média veřejné služby vysílat a produkovat. Zavání to dost režimem před rokem 1989…
A to je přesně, oč tu běží - nezávislost ČT a Rozhlasu, kterou chce tato vláda zlikvidovat. Nejde o ten či onen pořad, jde o princip. Jakmile politici začnou určovat obsah vysílání, blížíme se XTV a pořadům Jany Bobošíkové.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
