Havel (TOP 09): Zavání to dost režimem před rokem 1989, ministře Klempíři

18.04.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru kultury Oto Klempířovi.

Havel (TOP 09): Zavání to dost režimem před rokem 1989, ministře Klempíři
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Zaprvé, já si teda myslím, že Oto Klempíř nepatří do čela Ministerstva kultury. Zadruhé, si myslím, že ministr fakt nemá určovat to, co mají média veřejné služby vysílat a produkovat. Zavání to dost režimem před rokem 1989…

A to je přesně, oč tu běží - nezávislost ČT a Rozhlasu, kterou chce tato vláda zlikvidovat. Nejde o ten či onen pořad, jde o princip. Jakmile politici začnou určovat obsah vysílání, blížíme se XTV a pořadům Jany Bobošíkové.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Uživateli nejlépe hodnocený komentář

tak, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHraběHubert , 18.04.2026 10:34:43
ten pán se narodil v roce 1987.Co proboha může vědět o životě před převratem?To je problém dnešní doby,že ti,co se narodili po plyšáku nás přesvědčují o tom,jak se nám před převratem špatně žilo

Havel (TOP 09): Zavání to dost režimem před rokem 1989, ministře Klempíři

10:17 Havel (TOP 09): Zavání to dost režimem před rokem 1989, ministře Klempíři

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru kultury Oto Klempířovi.