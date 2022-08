Havlíček (ANO): 37násobně vyšší ceny za plyn a 17násobně vyšší ceny za elektřinu

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám o zařazení bodu Zastropování cen energií a vysvětlím hned důvod.

Toto už není krize, toto je kolaps. Tak toto neřekla jenom opozice, toto neříkají pouze lidé, firmy, toto řekla před pár desítkami minut Asociace krajů České republiky, která důrazně žádá vládu, pětikoalici, aby neprodleně zahájila jednání o zastropování cen energií. Podotýkám to, co všichni vědí, že v krajích má pětikoalice drtivou většinu. Vzpomínáte si, jak jsem zde mnohokrát mluvil, minimálně desetkrát, na půdě Parlamentu o tom, že je třeba odpustit platby za obnovitelné zdroje? Vzpomínáte si, jak jsem říkal, že jsem sice rád, že mi to říkáte v kuloárech, že by to mohlo být docela elegantní řešení, ale současně že vládní činitelé na to vůbec neslyší? Pan ministr Síkela se nám vysmál, když jsme to říkali, řka, že nepotřebuje nijak poučovat, zejména od nás, že on má vlastní řešení. Ano, to vlastní řešení dopadlo tak, že nakonec se platby za obnovitelné zdroje skutečně odpustily. Abych byl přesný odpustí, protože se tomu dal ještě určitý časový rámec, takže to bude až od října, tři čtvrtě roku poté, co jsme o to žádali. Výsledkem čehož je to, že to, co se odpustí v rámci plateb za obnovitelné zdroje, už bude natolik marginální, natolik pod rozlišovací schopnost, že už to v zásadě ztrácí na významu. Proč se to neudělalo na jaře, když jsme to říkali? Proč nás proboha někdo chvíli neposlouchá?

Abychom si to ujasnili. Dnešní cena elektřiny je sedmnáctinásobně vyšší, než byla před dvěma lety, a dnešní cena plynu na denním trhu je třicetisedminásobně vyšší než před dvěma lety. Na co ještě čekáme? Na co ta vláda čeká? Až ta ekonomika, hospodářství, malé firmy, velké firmy, domácnosti, ale i dneska veřejné instituce, školy, nemocnice nebudou mít skutečně na zaplacení? Jsme v situaci, ve které jsme zde ještě nebyli v energetice. My nevyčítáme vládě to, že rostou ceny energií na světových trzích. My vyčítáme vládě to, že díky liknavosti a pozdním opatřením jsme dnes v situaci, že přes kupní sílu máme nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropě. Beru tedy za červenec, uvidíme, jak dopadne srpen. Ale vedeme už. A co se týká podpory, tak tam jsme druzí nejhorší v celé Evropské unii.

To je výsledek této vlády. Ta opatření přicházejí pozdě, ta opatření jsou extrémně malá. Kdybych ještě vzal to, že ten nešťastný, skoro bych řekl zoufalý energetický neúsporný tarif, který teď vláda představila a který na podzim s velkou pompou zavede, by dával určitý smysl, jakože je podle mého názoru mimořádně komplikovaný, nevyzná se v něm ani ten, kdo ho připravuje, tak bych ještě bral, že ta úspora, která tam bude v řádu třech až čtyřech tisíc korun za rok 2022 na domácnost, dává určitý smysl. Ale v jiném časoprostoru. To by dávalo smysl v únoru, v březnu, tak jak jsme to navrhovali. A jestli se to udělá přes tarif anebo přes odpuštění jiné platby nebo nějaká speciální podpora, je věc druhá. Znovu říkám, je to zbytečně komplikované. Ale my se nacházíme, nebo bude to zavedeno na podzim. Už nebude tří nebo čtyřnásobně vyšší cena energií, ale třicetisedminásobně vyšší cena energií. Já vůbec nechápu, proč vláda ten tarif, když už ho takhle nešťastně připravila, neudělala aspoň tak, že se to bude vyplácet všechno v roce 2022. Proč se čeká až na rok 2023? Já vím proč. Protože se šetří v rozpočtu. Takže se to přehodilo na rok 2023. Aspoň gesto mohla ta vláda udělat a ten tarif mohla proplatit celý v roce 2022. Ale tarif už v současné době je pouze "ovívání mrtvé pokojské". Ten tarif už ztratil smysl.

Jediná šance dnes, abychom se z toho dostali, je následovat ostatní evropské země, a to ve formě zastropování. To má svoje výhody a nevýhody, a proto jsem navrhl tenhleten bod. Kde jinde o tom diskutovat než tady? My chceme vidět, jak je vláda připravená na další opatření, na další řešení. Když se to zastropuje, srovnají se podmínky v Evropské unii. Přece není normální, aby se na jednotném evropském energetickém trhu platilo za elektřinu, případně za plyn o řád více v jedné zemi a v jiné zemi jako v České republice o řád méně, respektive opačně. To znamená, v České republice se platí desetinásobně více. Srovnávám to třeba s těmi jižními zeměmi, ale dneska ve finále i se Slovenskem. Je to spravedlivé, pokud se udělá ten tarif, protože to bude jak pro firmy, tak pro živnostníky, tak pro domácnosti, tak ale pro školy, tak pro nemocnice a tak dále. Přece nemůžeme nevidět to, že nám kraje říkají, kde máte vy vaše zástupce, že školy nebudou mít na zaplacení energií. Vždyť to přece snad vidíme. Stejně tak nemocnice.

No a za další je to předvídatelné. Vzpomínáte si, jak v době covidové jste nás honili a říkali jste: vaše opatření musí být alespoň trochu předvídatelná. Já jsem to chápal. Kde je dnes ta předvídatelnost? Právě v tom zastropování můžeme alespoň tento faktor splnit a ti, kteří mají platit za ty energie, například firmy, podniky a tak dále, které zde logicky zaměstnávají, tak budou vědět alespoň na půl roku, na rok, na čem jsou. Samozřejmě má to i své minusy. Má to i celou řadu otazníků. Je to otázka časovosti, a to zejména s ohledem na to, a já věřím, že si to všichni uvědomujeme, i když mám takový pocit, že pan ministr průmyslu ještě neprozřel z tohohle. I kdyby se to dneska zastropovalo, tak to bohužel neplatí pro všechny a hned, protože se musí dívat na fixace. A například společnost ČEZ má prodáno takřka na celý příští rok. To znamená, to je vážná situace a každý týden, kdy se to bude posouvat, tak máme velký problém, protože se nám posouvá logicky i to zastropování a muselo by se to řešit do té doby například ze zisku společnosti ČEZ, což je logické, protože ho bude mít velmi vysoký, a ten se dá okamžitě alokovat do podpory. Musí se to zkombinovat. Musí se to řešit i z té finanční stránky.

Není pravda to, a vůbec nechápu, proč se takhle uvažuje, že jakékoliv zastropování padne na ortel státního rozpočtu. Jak jsme na to přišli? To není přece o tom, že ten stát to musí bezprostředně všem zaplatit, producentům. Je to otázka za prvé diskuse s nimi. Nevím, proč už se dávno nejedná s minoritními akcionáři ČEZu, případně s ostatními, protože tady máme tři výrobce, tři výrobce energií, nebo tři hlavní výrobce energií. Tak nechápu, proč se to nevyzkoušelo. A za další jsou i jiné nástroje. Mimo jiné jeden z nich navrhuje jeden z vašich členů, a významná osoba politiky pětikoalice, a to je pan Miroslav Kalousek. A není to vůbec špatné řešení, to, co navrhuje, jakkoliv jsem jeho velkým kritikem, anebo se neshodneme na celé řadě věcí. Pragmaticky říká: zastropujte to na určité částce a to, co budou ti výrobci prodávat za vyšší částku, zdaňte třeba 95 procenty. Ano, i tohleto je cesta. Chceme-li, je to jakýsi mix sektorové daně a zastropování.

Těch modelů je více. Můžeme se dívat, jak to dělají ve Španělsku, v Portugalsku, kde šli právě přes producenty energií a těm dali striktní cenu na úrovni - dobře poslouchejme 40 eur. Ano, ve Španělsku, v Portugalsku, na iberském trhu se dnes energie produkuje a dále prodává za částku 40 eur, elektřina myslím, u nás za částku 700 eur. Uvědomujeme si vůbec tu situaci?

Můžeme jít, ale i cestou francouzskou a zase jiný model. Ti to nastavili tak, že růst cen energií od výrobců může být jenom do určitého procenta, i když si osobně tedy myslím, že už je to pozdě, ta francouzská cesta, to se mělo odchytit dřív. Je zde i slovenská cesta, ať nechodíme daleko. Tam to udělali tak, že to zastropovali na částce 61 eur, ale zastropovali to pouze pro domácnosti a pro malé a střední firmy a živnostníky. A s velkými firmami to hrají jinak, vytvářejí tam jiný systém podpory. Může to být různě namixováno, ale hlavně prosím, hovořme o tom! My chceme vidět ty vládní návrhy! My chceme slyšet to, jak má vláda naplánovaný případný výkup akcí od ČEZu. Jenom pro vaši informaci: I ve Francii dospěli k závěru, že je třeba vykoupit akcie minoritních akcionářů EDF. Asi víme všichni, že EDF je francouzský ČEZ výrazně větší, protože mají 56 reaktorů. A řekli to přibližně ve stejnou dobu, kdy i naše vláda řekla, že by to mohla být cesta, což bylo někdy v červnu, v polovině tohoto roku. A víte, kdy řekli, že bude hotovo, zameteno, připraveno? Na podzim tohoto roku.

Naše vláda řekla, že si bere rok na analýzu toho, aby se následně mohla rozhodnout, to znamená do polovičky roku 2023. Tak to se bude rok analyzovat. Pak se to bude vyhodnocovat a jsme v roce 2024 a s cenami můžeme udělat v lepším případě na konci roku 2024. Tak to je ta rychlost, to je ta akceschopnost, akčnost, to jsou ty signály. Já myslím, že by všichni tady z nás chtěli slyšet, jaký je další záměr s lipskou burzou. Já vím, že mně řeknete, že to je v kompetenci ČEZu a my s tím souhlasíme. Taky se to váže na to, jak se bude s ČEZem pracovat, jestli se vykoupí akcie minoritních akcionářů, jestli se rozdělí na dvě části, což je dneska na stole: na část obchodní, na část výrobní, na část špinavou, na část čistou. Je celá řada variant, které jsme i my dokonce už předjednávali s ČEZem, a to nebyla žádná energetická krize. Ale máme tady dostatky energetických odborníků, aby na tom začali rychle pracovat. Na co čekáme?

My jsme projeli 200 měst za poslední dobu, za léto. Setkali jsme se s desítkami tisíc obyvatel. A můžu vám říct, že lipská burza je něco, na co se ptá - teď to nechci přehnat, možná každý desátý. Přece to musíte vědět, když se vás to ptají vaši sousedi, vaši kamarádi, vaši známí. Tak proč to tady neřešíme? Na co čekáme? Já rozumím tomu, že státní pojištěnci je důležitá věc, rozumím tomu, že je důležitá věc NATO, ale prosím, vysvětlete lidem, kteří se na nás dívají, že nebudeme ochotni diskutovat dnes o energetických problémech a o podle mého názoru jediném možném řešení, a to je zastropování cen energií.

K tomu vyzývá prezident země. K tomu vyzývají vaši kolegové z krajů, k tomu vyzýváme my jako opozice už několik dní, možná dokonce týdnů. Věřte tomu, že to dopadne úplně stejně jako s těmi obnovitelnými zdroji. Nejdřív se nám vysmějete, pak přijdete s vlastním řešením a nakonec se to udělá plus minus podle toho návrhu, který jsme říkali. Problém je zde jiný; že než se k tomu dospěje, tak nám tady skončí obrovské množství firem, domácnosti se dostanou na hranici chudoby a budeme mít všichni problém i s institucemi, jako jsou školy, jako jsou nemocnice a podobně.

A můžete mi ještě říct jeden argument, ale ono i to zastropování, které vy byste chtěli, nejde tak rychle. A já s tím i souhlasím, že to není otázka několika dnů nebo možná týdnů, tím spíše, že se musí jednat s ČEZem a atk dále. Ale musíme tím pádem vytvořit režim do té doby, než to nastane. No a jiný režim než využití zisku z ČEZu není, protože ČEZ má gigantické zisky a můžeme se bavit o tom, jestli mu zastropujeme cenu tak, že je bude mít nižší, tím pádem lidé budou mít nižší ceny energií, anebo do té doby, než tak nastane, tak ten zisk vezmeme a použijeme ho, redistribuujeme ho právě pro domácnosti, pro firmy, pro ostatní instituce. Ale ani to jsem zde neslyšel. Jediné, co se neustále omílá, je to, že se pracuje ze ziskem z ČEZu, to víme všichni, z roku 2021. Ale já se bavím o roku 2022, kdy ho bude mít extrémně vysoký a kdy máme v ČEZu nerozdělený zisk z minulých let. Proč už se neudělala valná hromada, proč se to neřeší?

My místo toho uděláme to, že ČEZu půjčíme 74 miliard korun na to, aby se zajistil na burze, lipské burze, ze které nakupuje drahou energii. To je nevysvětlitelné, jakkoliv chápu ekonomický záměr toho ČEZu a jakkoliv i chápu to, že ten ČEZ ty peníze potřebuje. Jakkoliv i chápu to, že cash flow nerovná se hospodářský výsledek, to tady všichni víme. Nechápu, proč vláda nedala záruku ČEZu a ČEZ si nešel půjčit na trh, kde by mu rádi ty peníze půjčili. A vláda naopak měla přemýšlet nad tím, jak se z toho ČEZu ty peníze získat, stáhnout a využít je na podporu. Ale to už je celá řada dalších otázek, kterým asi všichni rozumíme. A chápu i to, že na daně můžeme mít každý jiný názor. Ale prosím, vysvětleme dnes lidem to, že zůstáváme klidní jak želvy v době, kdy zde máme 37násobně vyšší ceny za plyn a 17násobně vyšší ceny za elektřinu. Nepochopí to vůbec nikdo a nepochopí to ani vaši podporovatelé. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

