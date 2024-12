Havlíček (ANO): Hroutí se jedna z posledních hromádek z karet Petra Fialy

Hroutí se jedna z posledních hromádek z karet Petra Fialy. O co víc se premiér chlubí tím, jak zbavil ČR závislosti na dodávkách ruských energií, o to více jich z Ruska dováží. ČSÚ zveřejnil, že Rusko je největším dovozcem ropy a plynu do Česka. Za suroviny platíme desítky miliard. Ale dobré je, že po 3 letech Petr Fiala pochopil, co mu říkám od začátku. Totiž, že kontrakt a to, co k nám nakonec doputuje, jsou dvě různé věci. A že vláda na to nemá žádný podstatný vliv.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



