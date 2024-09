Havlíček (ANO): Jednejte, zastavte to, přiznejte chybu. Že se vám budou smát? No a co?

Přeji všem hezký dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegyně, já do diskuze vstupuji poprvé teď a poslouchal jsem to velmi pozorně, co jste říkali minule i co se říkalo dnes. Já nevím, jestli si všichni uvědomujeme vůbec závažnost toho, o čem tady diskutujeme. A jestli nás někdo sleduje, tak si prosím všichni, co tady sedíme, uvědomme jednu věc. Ty lidi vůbec nezajímá, co bylo v roce 2005, co bylo v roce 2017, 2018. Popravdě řečeno, je ani nezajímá, co bylo v roce 2022. Můžeme se teď tady krásně přetahovat a říkat si, co kde kdo byl. Samozřejmě že někdy v roce 2017, 2018, když se dávaly dohromady prostě smělé plány Evropy, byla nějaká situace. Ta situace byla úplně jiná. A já ani principiálně nevyčítám někomu, že někdo chtěl ozeleňovat Evropu.

Ale jsme v úplně jiné době. Jsme v situaci, kdy máme totální energetickou krizi. A stále ji máme, ne že ji nemáme, protože nemáme zdroje v Evropské unii. Máme tady válku. A situace se změnila. Takže ano, teď bych tady mohl krásně vytáhnout to, jakým způsobem jste to řídili v době předsednictví Evropské unie, kdy podle mého názoru ještě byla poslední šance, kdy se dalo zatáhnout za ruční brzdu. Objektivně řečeno, asi byste to úplně nevyhráli, kdybyste hlasovali jinak. V Evropské unii by vás převálcovali ti šílenci zelení. Ale aspoň by tam byla nějaká snaha, aspoň by tam byla odvaha s tím něco dělat. Nicméně to už se nezvládlo. Uzavřeno. A jsme v kritické situaci nejenom my, ale v celé Evropě.

Vždyť přece musíme vědět, pane ministře, vy jste to tam obhajovali nejvíc, že Evropa jde do úplných kytek. To nevidíte to, že EU ETS 1 znamená katastrofu pro průmyslové firmy Evropy? A kdo tady bude tu Evropu živit, prosím vás, za pár let? To myslíme, že tady budeme pořád fungovat na bázi služeb, na bázi bank, na bázi toho, že budeme překupovat zboží? Největší komparativní výhoda Evropy vždycky byla v tom, že jsme tady měli vlastní výrobu. A já souhlasím s tím, že ta výroba se bude překlápět do nových technologií, to je v pořádku, a že se postupně bude i ozeleňovat, to je taky asi v pořádku. Ale způsobem, jakým se to dělá v rámci EU ETS 1, je to nepřijatelné.

Já jsem byl u toho, když se v roce 2020 v Evropě hovořilo o cenách emisní povolenky, že bude v téhleté době někde okolo 30, 40 eur. A víme, jak se vyvíjí. Dneska jsme na 70 až 80 eurech. A byli jsme už přes 100 euro. Jak se na to mají ty firmy připravit? To je nemyslitelné. Já rozumím, že emisní povolenka je nástroj. Je to brutální a popravdě řečeno funkční nástroj. S tím souhlasím. Ale nesouhlasím s tím, jakým způsobem se napredikovala cena emisní povolenky, jak se to začalo obchodovat. Stal se z toho spekulativní nástroj místo toho, aby to byl nástroj těch, kterých se to bezprostředně dotýká. A to byl cíl Evropské unie. A ten, kdo se všechno podepsal pod to, že tohle to funguje dál, tak nese odpovědnost za to, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost zásadním způsobem.

A jestli to nechceme vidět, tak strkáme hlavu do písku, protože tohle je opravdu vážný problém. To, že firmy odchází do Spojených států, to, že vlajková loď Volkswagen má katastrofální problémy a hraje o přežití, je důsledkem všech těchhletěch kroků, které se tady v posledních měsících, možná i jednotkách let dělají. To, že se gigafactory bude financovat a stavět v Americe místo v Evropě, když je to zelená investice, to hlava normálního člověka prostě nebere.

Takže jsme situaci, kdy začínáme lapat po dechu. Číňani nás nepředhání proto, že mají levnou pracovní sílu, ale proto, že jsou dneska rychlejší v nových technologiích, a mimo jiné proto, že samozřejmě neřeší tenhleten šílený problém, který my jsme si tady vytvořili. Exportujeme CO2 a tváříme se, že se nic neděje. A do toho všeho vstupujeme s EU ETS 2, což ve finále bude znamenat to, že se rozevřou ještě více sociální nůžky. Oni už se dneska rozevírají ty sociální nůžky díky těm opatřením. A ty ceny energií, které tady máme, čtyř až sedminásobně vyšší než ve Spojených státech - a přečtěte si všichni tu Draghiho zprávu - tak jsou pochopitelně v důsledku téhleté zelené politiky. Nevymlouvejme se na to, že to je v důsledku Ruska, války a tak dále, to je politická rétorika. Ale energie je o logistice, o ekonomice a je pochopitelně o fyzice. A jestliže si tady zakážeme frakování, jestliže se tady staneme závislými na dovozu jiných energií nebo energií z dalších zemí, tak pak už můžeme jenom politicky vyhodnocovat, jestli je lepší to vozit ze Spojených států, z Ruska nebo z Kataru. Tomu rozumím pak té politické diskuzi, ale v každém případě už jsme na někom závislí. A to je v důsledku toho, jak se tady chováme.

A teď do toho vstupujeme tak, že to ještě rozevřeme. Přece všichni velmi dobře víme to, že není nejpodstatnější rok 2035 ve smyslu konce aut na spalovací motory. Na co si tu hrajeme? Vždyť už je nikdo nebude vyrábět, pokud se tady zdraží ten provoz. Cíl Evropské komise je to, aby to nastalo dřív než v roce 2035. Proto nastává to, že zvyšují provoz aut na spalovací motory, mimo jiné i díky tomuhle. Místo toho, abychom šli rozumným způsobem a neztratili jsme největší konkurenční výhodu Evropy, která byla v automobilovém průmyslu, a ta byla založená na tom, že vyrábíme auta emisní, myslím tím auta na spalovací motory, ale s nízkými emisemi, to je ta cesta - bavme se o tom, jestli pětka, šestka, sedmička euro a tak dále, tam se dají přitahovat kohouty - tak my přijdeme o tu největší konkurenční výhodu, abychom se stali závislými na dovozu čínských aut a závislými logicky na čínské ekonomice. To nemůže jinak dopadnout. To ten Volkswagen se ještě může chvíli klepat jako ryba, ale stejně to dopadne tak, že ta malá auta ho začnou postupně vytlačovat. A ještě se můžeme bavit, jak bude fungovat Musk a Tesla. A tohleto je začátek konce Evropy a Evropské unie. A jestli se dneska budeme bavit o tom, že EU ETS tady bude od roku 2027, tak tomu dáváme finální ránu.

Čili dneska to není o zmírnění a další diskuzi, dneska je to o tom, že se musíme kategoricky vymezit. Jednoznačně. A je mně úplně jedno, pane ministře, co si o tom budete myslet, vy tady nebudete za rok. Ale tihle lidi, kteří tohle budou platit, tady budou. A možná ani já tady nebudu, pane ministře, možná tady většina z nás nebude v nějaké době, ale bude tady nekonkurenceschopná Evropa, extrémně drahá a lidi na to nebudou mít. Takže dneska je poslední šance v té Evropské unii ještě zatáhnout za ruční brzdu ne tím, že budeme někde se pokoušet jednat, ale že se musíme kategoricky vymezit. Já vím, že můžete o nás říkat to, že jsme něco udělali dobře, něco lépe, ale víte, že jsme se nebáli. Nebáli jsme se vytáhnout vysoké karty, nebáli jsme se hrát a nebáli jsme se tu situaci vyhrotit. A já tvrdím jednu věc. Pokud my budeme u té vlády, my to nedopustíme. Postavíme se na zadní a my to prostě platit nenecháme ty lidi! Není jiná šance. (Potlesk poslanců ANO.)

A pokud nebude ta Evropa vědět to, že někdo tohleto udělá, tak s nimi nikdy nic nedomluvíme. Dělají to šikovně. Vzpomeňte si, jak to udělal Timmermans. Vždyť si z vás udělal dobrý ráno, pane ministře. Nasliboval hory, doly, konec aut na spalovací motory, že to nevymění za Euro sedmičku, potopil vás úplně ve všem. Euro sedmička dopadla, jak dopadla, a pak naštěstí se to ještě dávalo nějakým způsobem dohromady. Jejich cílem je to zavést, jejich cílem je jít tímhletím směrem. A kdo jim u tohohle bude svítit? Já teda u toho rozhodně nebudu.

Takže kategoricky se vymezit, že to nebude, a řešme to, jaké z toho budou důsledky. Ano, možná z toho budou důsledky, ale to je věc druhá. Vy tvrdíte - budeme jednat. To jsem zvědavý, co tam vyjednáme v tuhletu chvíli teda. To jaksi nevím, když máte svázané ruce - a vy máte ty ruce dvojnásob svázané, protože jste v situaci, kdy jste u toho byli, proboha svatýho, vy jste u toho byli dokonce pochválení, vy jste byli v předsednictví Evropské unie. Čili tady zase na druhou stranu chápu, pane ministře, tady moc prostoru nemáme, protože vám to samozřejmě okamžitě všichni vrátí. Ale i přesto bych to udělal. No tak co? Tak jste u toho byli, je třeba si to jenom přiznat, říct, že jste to neudělali dobře, že to byla chyba a že se ta chyba musí napravit. Podle mě je lepší tohleto přiznat a pustit se do toho boje, být nekompromisní, než strkat hlavu do písku a říkat - ono se to nějak udělá, my to přehodíme na tu příští vládu. Přece o to vůbec nejde, pane ministře. Vždyť je to jedno, jestli tahle, nebo příští, nebo přespříští vláda. To je politická záležitost, to lidi nezajímá, která vláda. Lidi zajímá to, jestli to v roce 2027 bude, nebo nebude. A máme relativně málo času, protože rok 2027 se rychle blíží.

A já nevěřím tomu, jak to bude o koruny. Tohle už jsem zažil mnohokrát. Stejně jako se říkalo, že cena emisní povolenky bude 30 - 40 euro. Nebude to o koruny, protože těch 45 euro za tu tunu tam nedopadne nakonec. A garantuju vám, že to bude 100 - 150 - 200 euro. A pak bude cena toho benzínu ne o 3 koruny - 4, ale bude o 10 - 12. A politicky můžete říkat cokoliv. Vždycky v tomhle budou vítězit tihleti zelení šílenci, kteří to k tomu tlačí a prosadí si to tam. A je jasné, proč to prosazujou. No prosazujou to proto, protože oni nechtějí ta auta na ty spalovací motory. To je tím cílem. Vždyť jsem s tím Timmermansem mluvil několikrát, on to nechce, tahleta skupina tam pořád má silný vliv a oni udělají všechno pro to, aby to skončilo. A budou se smát roku 2035, jak se naivní vlády napříč Evropou hádají o tom, jestli se to v roce 2026 prodlouží na rok 2036 nebo 2037. O to se tady vůbec nehraje. Tady se hraje o to, že to skončí ještě daleko, daleko dříve. A vy jim u tohohle svítíte.

Takže prosím vás, přestaňme řešit rok 2017, 2018, ale popravdě řečeno už i rok 2022, a pojďme řešit, co s tím v tuhletu chvíli uděláme. Máme poslední možnost být nekompromisní, být tvrdí a pokusit se ještě něco uhrát. A když to neuděláte vy, pane ministře, my to uděláme. A já to říkám tady přede všemi, my prostě nedopustíme to, že se tohle bude u nás platit. Díky. (Potlesk poslanců ANO.)

