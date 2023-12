reklama

Za období poslední vlády hnutí ANO vrátil Senát zpět do Sněmovny 126 zákonů. Za více jak poloviční dobu vládnutí pětikoalice vrátil jen 10 zákonů! Takhle to dopadá, pokud má jedna koalice pod kontrolou vládu i obě komory parlamentu. Dokonce i předseda Senátu Miloš Vystrčil včera potvrdil, že to není dobře. Nedělám si ale sebemenší iluze, že se to změní. Je to smutná podívaná...

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



