08.09.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rétorice premiéra Petra Fialy

Havlíček (ANO): Premiér Fiala se dostává do vlastní pasti
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Karel Havlíček

Premiér Petr Fiala se megapopulistickou rétorikou dostává do vlastní pasti. Poté co prohlásil, že do čtyř let zde budeme mít příjmy jako v Německu, nastává pravý opak. Kupní síla se v Česku vůči Německu zhoršuje.

Stačí si porovnat přes kupní sílu vývoj ceny elektřiny, bydlení nebo vodného/stočného, a je jasné, že premiér se opět mýlil. Konečně ani v ceně potravin to není žádná hitparáda, o čemž se předseda vlády sám přesvědčil v jeho památné cestě za nákupy do německého pohraničí.

