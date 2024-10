Havlíček (ANO): Rozšíření emisních povolenek na domácnosti vejde do historie

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře a členové vlády,

než se pustím do poněkud nudných čísel, což je vždycky součástí mého vystoupení k rozpočtu, tak samozřejmě to musím uvést i některými svými politickými postřehy, protože musím konstatovat, že se jako hromádka z karet začíná vládě Petra Fialy hroutit vše, co bylo spojeno s hlavními pilíři jejich odboje, musím říct jejich odboje proti tehdejší naší vládě.

Dovolte mi, abych zrekapituloval některé důležité sliby, já spíše říkám marketingové výkřiky tehdejší opozice vůči naší vládě, a porovnejme si je prosím s realitou všedních dnů dnes. Všechny se týkají přímo či nepřímo rozpočtu, protože nás to začíná dohánět, spíše bych řekl, tuto vládu to začíná dohánět.

Tak za prvé, Babišova drahota. Vzpomínáte si na to? Rok 2021 - obrovská kampaň malostranských píáristů tehdejší opozice, a ta se šířila v roce 2021 před volbami kvůli inflaci, která, a to věděl každý podprůměrný ekonom v té době, rostla pochopitelně v celé Evropě v důsledku covidu.

Jenom pro dokreslení, ať se držíme čísel, předávali jsme tuto vládu a byli jsme podle Eurostatu na průměru inflace v celé Evropské unii. Jenom podotýkám, že o několik měsíců později už to bylo na dvojnásobné hodnotě. Ale dobře, byl to marketing, řekli jste si svoje. Ale jaký je aktuální stav tedy, kdybych to měl porovnat s tou tehdejší Babišovou drahotou a překlopit to tedy do vaší mluvy, do Fialovy drahoty? Všichni přece velmi dobře víme, že souhrnná inflace za dobu fungování této vlády je jedna z nejvyšších v celé Evropské unii, je více jak 30 %, přeloženo do češtiny - ten, kdo měl úspory, přišel o 30 % jejich hodnoty a to, co jsme si kupovali za 75 korun, dneska stojí více jak 100 korun. Takže to jenom pro dokreslení.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další pilíř- kritika - vysoké ceny energií, která tehdy padala na naši vládu, a dokonce někteří tvrdili, že to je v důsledku pádu Bohemia Energy. To, prosím pěkně, fakt si nedělám legraci, tvrdil. 2,5 roku, než tedy šel do Bruselu, i ministr průmyslu Jozef Síkela, on opravdu věřil tomuhle nesmyslu. Čirý energetický populismus. Každý recepční v energetické firmě velmi dobře věděl, že vláda na to nemohla mít absolutně žádný vliv, protože se jednalo o jasné opatření progresivistické Evropy, která cíleně po dobu víc jak 10 let zakazovala jakékoliv vlivy regulátorů na nezávislé obchodníky. Popravdě řečeno, ať jsme zase objektivní, ono to mělo po dobu 10 let docela pozitivní vliv na cenu energií, protože oni torpédovali ty ceny a všem to v uvozovkách pomáhalo do doby, než se dostali do problémů, a pak to samozřejmě zahaprovalo v celé Evropě.

Ale spíše se pojďme podívat zase do současné doby, jaký je aktuální stav v těch toliko kritizovaných cenách energií vůči naší vládě. No, tak máme s touto vládou nejvyšší ceny v Evropě v přepočtu na kupní sílu. Pokud někdo jaksi namítnete, že ta kupní síla, není správné to tak porovnávat, no, tak co se týká absolutních cen, tak jsme trvale mezi top pěti v posledních měsících a dokonce jsme byli i na pozici číslo jedna v minulém a předminulém roce, no a v každém případě za tři roky fungování této vlády nejvyšší růst cen energií z celé Evropy - Česká republika.

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 4% Je mi to jedno 96% hlasovalo: 1756 lidí

Třetí pilíř - už byla taková neverending story, kritika, že jsme způsobili závislost na ruských energiích. Dokonce ještě nedávno to zkonstatoval premiér Fiala, který opět prokázal vysokou míru neznalosti, dezorientaci, já nevím, jak bych to nazval, další populistický výkřik. Pomíjím, pomíjím to, že jsme toto všechno zdědili po předchozích vládách, kde seděli vaši kolegové. Ale popravdě řečeno, ani oni s tím nemohli vůbec nic dělat, přece každý pologramotný člověk, který se podívá na evropskou, například plynovou infrastrukturu, tak jaksi musí pochopit to, jakým způsobem sem putuje plyn. A pane premiére, jak říkám, to už asi fakt po padesáté šesté, to, že se kupuje plyn z Norska, prosím pěkně, neznamená, že sem dorazí norský plyn, to fakt není ani technicky možné. Říká se tomu swapování, mrkněte se někdy třeba na Wikipedii a pochopíte ty nesmysly, které zde říkáte.

Co je ale podstatné, je to, že ta dlouhodobá závislost - na ruském plynu zejména - byla budována stran Německa. A tam hledejme důvody a možná příčiny i toho, kam se Evropa dostala stran vysoké závislosti. Ale v každém případě, ať tak, či onak, tak se podívejme, kde jsme dnes. Vy tvrdíte, že jste nás zbavili závislosti na ruských energiích. Nemáte na to vliv, nemáte. Tak jako nikdo neměl vliv na to, když to rostlo, nemá nikdo vliv na to, když to třeba klesalo v určitou dobu. Ale v každém případě sem proudí nikoliv 50 % ruské ropy, ale už 60 %, myslím tím z celkového objemu, čili jste posílili závislost na ruské ropě, měl-li bych to říct populisticky, ale samozřejmě vy na tom tu vinu nemáte. No, protože to rozhoduje PKN Orlen, což je naprosto nezávislá firma, která (?) nakupuje, světe, div se, podle ceny.

No a co se týká ruského plynu, v jednu chvíli to šlo skutečně dolů. Vy jste se toho chytli a říkali jste: vidíte, my jsme zabezpečili nezávislost. (Se smíchem.) Jozef Síkela dokonce tvrdil zcela vážně na jedné tiskové konferenci, že na západních univerzitách - pozor - už se učí, kterak Jozef zbavil Česko závislosti na ruském plynu. No, tak ona skutečně byla nižší v jednu chvíli - a víte proč? No, byla nižší proto, protože se naboural Nord Stream jednička. Nepředpokládám, že Jozef Síkela seděl v té ponorce tenkrát, ale v každém případě díky tomu, že Nord Stream jednička (Smích a potlesk zleva.) přestala dodávat plyn do Evropy, do Německa, tak samozřejmě ta severní větev byla už (v?) mixu a směsky jiných plynů. No, ale po pár měsících obchodníci rozhodli, že budou kupovat opět plyn nikoliv ruský, ale takový, který jim cenově vyhovoval, a najednou nám začal tou východní větví opět narůstat podíl ruského plynu až na nějakých 60 %. Co tím vlastně říkám? Není - vláda na to nemá žádný, žádný vliv.

No, velmi důležitý další pilíř vaší kritiky, ale hlavně vašich smělých plánů, byl založen na tom, že ukončíte dotační byznys. Vzpomínáte si na tu nevyvedenou tiskovou konferenci - tuším, že to bylo na konci roku 2022, jistý už si úplně nejsem - nějak... Česko na křižovatce, tenkrát jste to nazvali, kde jste ukázali to, kterak budete konsolidovat? No a tam jste řekli, že ukončíte dotační byznys. A všichni tleskali, protože to znělo opravdu úžasně. Ale je mi líto, opět je to populismus. Ne ve smyslu toho, že já bych byl rád, že tady dotační byznys existuje, ale přece každý úředník na ministerstvu ví, že národní dotace, národní dotace byly už v dobách minulých dávno poměrně minimalizovány a že se v zásadě jednalo pouze o dotace evropské. A co s nimi chcete dělat? Tak je budeme odmítat, ty evropské dotace? Navíc víme, že evropské dotace jsou do značné míry už poměrně přesně určeny, do jakých segmentů, odvětví a tak dál, mají strany účelovosti jít. To znamená, vy jste vlastně slibovali něco, co bylo absolutně nereálné, protože zbytek českých dotací, ten šel hodně do inovací - ale ne hodně, byla to relativně malá částka, ale víceméně pouze už to byl výzkum, věda, inovace, což si tedy zrovna nemyslím, že bylo něco, co by se mělo ukončovat.A pak tam byly poměrně malé národní dotace do zemědělství, které jste ale nakonec stejně ponechali. Takže ukončení dotačního byznysu - a sliby dopadly naprostou blamáží. Ale nikoliv proto, že se s tím dalo něco zásadního udělat, protože vracet peníze do Bruselu si nedovedu vůbec představit, že by se mělo činit, i když netvrdím, že se mi líbí bruselské dotace, ale to bychom museli zrušit v celé Evropě, ale v každém případě jste si z nás dělali blázny.

Další velmi zajímavý argument, kterým jste nás torpédovali v době našeho vládnutí - a taky se to týká samozřejmě rozpočtu: přebujelý státní sektor, počet státních zaměstnanců, přijdeme a zatočíme s tím. No, další megapopulismus. Mimo jiné všímáte si, jak populisticky jste se vyjadřovali? Jakou míru populismu, kterému vy se tak vysmíváte, nebo ho kritizujete, jste používali ve svých argumentech? Každý, kdo byl trochu znalý státní mašinérie, tak velmi dobře věděl, že naše vláda snižovala počet úředníků. Počet úředníků - ale ano - rostl, já si to uvědomuji, počet zejména pedagogických pracovníků, kde z toho půl milionu - zaokrouhluji to - byla téměř polovina lidí, kteří jsou z pedagogické oblasti. A to bylo logicky proto, protože bylo více dětí ve školách, a tím pádem byla povinnost zvyšovat počet těchto pedagogů, případně i nepedagogů. Pak taky třeba u nás rostl počet policistů.

No ale pojďme se podívat zpátky - ne zpátky, do aktuálního stavu. Kde je tedy ten váš zásadní , řekl bych, krok k tomu, že jste začali snižovat počet státních zaměstnanců? Vy de facto děláte něco podobného, co jsme dělali my: snižujete jako my počet úředníků - proti tomu já nic nemám - a tady uznat musím, že někteří skutečně poklesli, no, ale zase vám letí stejně nahoru pedagogové a ti, kteří jsou v oblastech, kde to rostlo i nám. To znamená, že byste tedy udělali nějakou revoluci? Vůbec ne. A když se podívám třeba na některé vybrané úřady, tak na Úřadu vlády máte o 15 % více pracovníků. Takže v aktuálním stavu, když se na to podívám, jste neučinili nic.

No a teď bych mohl pokračovat výčtem vašich nesplněných slibů, ale to zde říkáme snad na každé schůzi. Mohl bych zde opakovat, jak jste slíbili: nezvýšíme daně. Pan premiér Fiala ještě na podzim roku 2022, nikoliv před volbami, na podzim 2022 říkal: nezvýšíme daně, tečka. Znáte to legendární video, několik milionů shlédnutí - přiznám se, je z naší dílny, ale samozřejmě je to z vysílání TV Nova. Marian Jurečka, začátek roku 2023: nezměníme valorizace pro důchodce. Prásk, v únoru změna.

Vracet se, prosím pěkně, k digitalizaci stavebního řízení už snad ani nemá cenu - asi největší fiasko ve smyslu zavádění jakéhokoliv systému (ve) veřejné sféře za posledních 30 let, zpomalení stavebnictví, ekonomiky a tak dále. Kterak jste vyběhli s osobami samostatně výdělečně činnými, vejte do dějin. Kdybyste jim neslibovali ještě v roce 2020, 2021, jak je podpoříte, jak jim nezvýšíte daně, jak jim nezvýšíte odvody, jak konečně se budou moci OSVČ nadechnout. No, tak vy jste udělali to, že jste jim zvýšili minimální sociální odvody naprosto brutálním způsobem. Za rok 2024, 2025, 2026 - já to zaokrouhluji teď - přibližně o 11 000 ročně, takže za tři roky - myslím tím za tyto tři roky, které jsem říkal - se zvýší odvody u osob samostatně výdělečně činných o 33 000 korun plus jste tedy samozřejmě ještě pro ty, kteří nemají minimální odvody, zvýšili rovněž sociální odvody. Hm, úplně přesně pravý opak.

Mohl bych tady ukázat, jak jste naslibovali, jak podpoříte sport. Podívejte se do svých programových prohlášení. Tak jenom za naší poslední vlády 2020 - 2021 jsme dávali do sportu kolem 11 miliard korun, vy nyní po třech letech vládnutí dáváte 6,9 miliardy korun. To znamená, když (bych?) si připočetl inflaci, tak jste někde na půlce toho, co jsme dávali my.

Neuvěřitelné se stalo skutkem a po pěti letech růstu výdajů - myslím tím takzvaný GERD ukazatel, což je celkový výdaj na vědu vůči HDP, který jsme si piplali a od roku 2016 nám rostl poměrově z nějakých 1,67 až na 2,0, což bylo součástí naší inovační strategie Země pro budoucnost, a dosáhli jsme toho, sice s jazykem na vestě, ale bylo to přesně 2,0. Měl jsem z toho strašnou radost. Prásk, už vám to letí dolů. Takže poměrově dáváte na vývoj a výzkum a na vědu méně peněz. Podívejte se prosím ještě, kolik dáváte na aplikovaný výzkum, a porovnejte si to s tím, kolik se dávalo v roce 2021. Vy se chlubíte, že na rok 2024 jste dali více na výzkum aplikovaný, ale vy jste v podstatě jenom srovnali ten stav, který byl s rokem 2021. Mezitím byla 30% inflace. Neuvěřitelné.

Co se týká dopravy, tak to by byl dlouhý výčet toho, co tvrdíte, že se ukonalo a bylo to naprosto jinak. Ale teď to tady nechci všechno opakovat. Jenom připomenu panu ministru financí jednu jedinou věc, protože ono je to hodně o číslech. Vzpomínám si, jak mě péroval - já jako ministr dopravy, on jako opoziční politik - kterak jsme podceňovali na Ministerstvu dopravy takzvané střednědobé výhledy. Musím objektivně říct, že jako opoziční politik měl kus pravdy. My jsme fakt podstřelovali. Ale, pane ministře financí, víte, proč jsme podstřelovali? Protože Ministerstvo financí bylo na straně bezpečnosti, ale vždycky jsme nakonec ty peníze našli. Konečně jsme také rostli o 50 % za dva roky a vytvořili jsme téhleté vládě základnu pro investování do dopravy, protože nikdy se nerostlo v dopravě tak, jako v roce 2020, 21. Ale je pravda, že na ta další léta jsme byli spíše střízliví a dávali jsme nižší odhady. Vy jste tohle kritizoval a já jsem bral tu kritiku.

Načež přišel pan ministr Kupka, který se do toho pustil se svazáckou odvahou a první rok namodeloval ty střednědobé výhledy neuvěřitelně vysoké. Já jsem už seděl jako člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury a říkal jsem, pane ministře, to nemáte šanci splnit. Ne, ne, ne, my to budeme dělat jinak, pane Havlíčku, než jak to děláte vy. Tak jsem říkal, dobrá, konečně odpovídá to té jejich kritice, budu jim držet palce. No, tak se podívejte, jak dopadl střednědobý výhled na Ministerstvu dopravy, a podívejte se na tu realitu, která je. Abychom si rozuměli, já o něco méně kritizuji, kolik dáváte dnes do dopravy - tam malý posun je - ale srovnejte to s těmi střednědobými výhledy. Vždyť jste měli mít dneska téměř 220 miliard korun a jste na 160 miliardách. Proč? No, protože vám to Ministerstvo financí tlačí dolů samozřejmě. To znamená, že to, co jste se vysnili, je výrazně nižší a podívejte se, jaký máte teď střednědobý výhled a zjistíte, jak jsou ta čísla směšně nízká. Ona samozřejmě budou ve finále vyšší, ale děláte to přesně podle not Ministerstva financí. Tak to jenom pro připomenutí panu ministru financí, až nás zase v příští vládě bude kritizovat.

Mohl bych ještě pokračovat v rámci těch slibů. Konec aut na spalovací motory, další nádherný příběh. Neexistuje, že by byl konec aut na spalovací motory, vymezíme se proti tomu. Neměli jste ani odvahu zvednout ruku proti konci aut na spalovací motory.

No, a rozšíření emisních povolenek na domácnosti, to vejde do historie. Ano, vy jste byli jako vláda v roce 2022 u předsednictví, u toho, že se rozšířily i na domácnosti, a dneska tvrdíte - budeme s tím muset něco udělat. To budete muset, pane premiére, s tím něco udělat. To je pravda, to víme všichni. Ale není mi jasné, proč jste s tím něco nedělali v tom roce 2022. Ano, budete se vymlouvat na to, co bylo v roce 2019, co bylo v roce 2015, kdy se zase vrátíte k Paříži a tak dále. Ale je mně líto, vy jste měli předsednictví Evropské unie a nevšiml jsem si, že byste se tenkrát proti tomu vymezili. Zatleskali vám všichni, nechali jste se pochválit, mezitím jste zjistili ten průšvih, a teď samozřejmě se z toho budeme těžko všichni dostávat.

Ale v každém případě, ať už nechám téhleté politické omáčky, jedna ze zásadních kritik směřovala k našim rozpočtům. To znamená, ano, byl to další velmi významný pilíř vaší opoziční práce a postavili jste na tom vaše vládnutí. Nás jste kritizovali, fajn. Přebírali jsme finance v roce 2013 - dobře poslouchejte, já vím, že to víte, ale ono je dobré si to připomínat - ve stavu zadluženosti 44,1 %, přebírali jsme naprosto utlumené investice. Jenom pro dokreslení, vy jste ve vaší tehdejší vládě - byli tam asi dva nebo tři ministři ze současné vlády v těch letech 2011 až 2014 - nám předali 800 metrů rozestavěných dálnic. To si fakt nedělám srandu, 800 metrů. Podotýkám, že my vám jsme předávali víc jak 100 kilometrů v roce 2021. Předali jste nám úplně vybrakovaný rozpočet na Ministerstvu dopravy. To bylo úplné fiasko, co jste nám předávali.

Já už ani nevím, jací všichni ministři se tam vystřídali, ale v každém případě tandem Bárta, Kalousek, ten vejde do dějin. Díky němu bylo potom na dopravě několik let temna. Dokonce to ani nevyčítám panu ministru Stanjurovi. Ten to tam odbouchnul a ze těch posledních pár měsíců už s tím nemohl udělat téměř nic. Bavím se o tom posledním roce vašeho vládnutí, předtím, než jsme nastoupili my.

Co jsme začali dělat my? Okamžitě jsme začali snižovat zadluženost ze 44,1 % - když jste nám to předali - až na - dobře poslouchejme - 29,6 %, což byl rok 2019. Dvakrát jsme měli přebytkový rozpočet v té době. Celkový dluh se v zaokrouhlení nejenže nezvýšil, on se snížil přibližně o 100 miliard. Takže ještě jednou. My jsme snížili celkový dluh z bilion 840 miliard na bilion 740 miliard. Ano, je pravda, že jsme zvýšili v těch letech 2020, 21, samozřejmě zadlužení. To nikdo nezpochybňuje. Byla covidová doba, podobně jako v celé Evropě, ale přesto jsme vám to předávali nakonec ve stavu kolem 41 %. To znamená, stále to bylo méně než v tom roce 2013, i po těch covidových letech.

No, a proč jsme zvýšili zadluženost? Myslím, že to je jasné každému v roce 2020, 21. Jestli někdo dneska bude strkat hlavu do písku, že jako s tím nemá nic společného, tak vám připomenu pár věcí. Za prvé, za druhé, za desáté... byla samozřejmě pandemie. Celá Evropa se v tu dobu snažila podporovat firmy, živnostníky, domácnosti a tak dále. Když se podíváte, tak v průměru zvýšení zadlužení za ty dva roky - samozřejmě neberu ten poslední, musíme to průměrovat - když vezmu všechny ty programové podpory, které byly v celé Evropě, tak to bylo plus minus podobné.

Ale co je zajímavé, vy jste v té době pandemie na nás tlačili - dávejte víc, dávejte plošně, dávejte všem. Jako dneska to vidím. Určitě si to ještě vyhledáte na internetu, protože jsme to samozřejmě dali na všechny sítě, všechna vaše vyjádření, a myslím, že je fér to připomínat lidem. Dopočtěte si, o kolik by byla větší sekyra, kdybychom akceptovali vaše návrhy. Vím, že můžete říct, vy jste vládli a nic nám nepředhazujte. Máte pravdu, byla to naše odpovědnost, ale nemůžete poté tvrdit, že jsme zasekli sekyru, když jste chtěli, abychom dávali ještě více. Vždyť to přece musíte vědět, že jsme dávali 50 % z nákladů, a vy jste chtěli 70 až 100 %. Tak si dopočtete, kolik by to bylo v těch dvou letech. Bylo by to přibližně o 200 miliard korun navíc.

Ale co je důležité. Ten schodek, který nám vyčítáte v letech 2020, 2021, tak ten pochopitelně nebyl - to je velmi důležité říct a opakovat - jenom díky výdajům. Jinými slovy, nebyl samozřejmě jenom díky tomu, že jsme podpořili ekonomiku, firmy, průmysl, živnostníky a tak dále. Samozřejmě byla tam i podpora ve smyslu oddlužení nemocnic, což jsme museli udělat po těch mnoha letech, kdy byly zadlužené. Víte velmi dobře, že jsme velmi zásadním způsobem zvýšili investice do dopravní infrastruktury - jako dneska si to pamatuji na Ministerstvu dopravy - z nějakých 87 na 132 miliard. To přece bylo obrovská částka, a udělali jsme to proto, protože jsme potřebovali udržet ekonomiku nad hladinou. Ale to je jasné, to byly vyšší výdaje. Vy nás za ně kritizujete, ačkoliv tehdy jste nás vyzývali, aby byly ještě vyšší, ale to je nějakým způsobem politika.

Ale pochopitelně to saldo, to znamená, ten schodek, který byl, byl způsoben nejenom vysokými výdaji, ale i nižšími příjmy. To je důležité říct, protože na to se velmi často zapomíná. Nám hrubý domácí produkt klesl. Když se podíváte na hrubý domácí produkt a na příjem v roce 2019 a pak v roce 2020 a v roce 2021, tak v roce 2020 byly nižší příjmy než v roce 2019. HDP kleslo o 5,6 %. Ale ony byli i v roce 2021 - světe div se - stále nižší než v roce 2019. No, a protože rozdíl mezi příjmy a výdaji je pro mě ten schodek, tak je jasné, že ten schodek nebyl dán jenom vyššími výdaji, za které my se stavíme. Nebudu strkat hlavu do písku a znovu bychom v té situaci, kdyby nastala - ano, udělali bychom jinou strukturu těch programů, byly tam chyby, něco bylo pozdě. S tím souhlasím, ale v každém případě si stojím za tím, že jsme nenechali tu ekonomiku padnout - živnostníky, podnikatele a tak dále - a oni to velmi dobře vědí.

Zajímavá je, pane ministře financí, ještě vaše kritika, o kterou vlastně všechno dneska opíráte, a to je poměr schodku vůči hrubému domácímu produktu, to je celkem relevantní údaj a má smysl, jak si s ním pracovat, ale samozřejmě je také třeba přihlédnout k okolnostem. To znamená, jestliže vy říkáte, vy jste udělali, a já vím, že vaši píáristé to dávají všem lidem do televizních debat a vždycky to vytáhnou, připomíná mi to prostě jako studenty někde fakt v nějakém prvním ročníku střední ekonomické školy, kdy ukazují, no, ale vy jste měli v tom roce 2025 5,6 %. No, to je pravda, že jsme měli 5,6 %, myslím tím ten jaksi poměr toho schodku vůči HDP, no, ale samozřejmě to bylo proto, že v té době byl pokles hrubého domácího produktu, to je naprosto irelevantní údaj, v té době to porovnávat. Můžu porovnávat v nějakých dobách prostě, kdy HDP je aspoň na nule nebo lehce roste, to znamená, porovnávat to v covidovém období je úplně nesmyslné.

Notabene ono i těch 5,6, když už jsme u toho, tak bylo, tuším, někde asi pátý nejlepší v celé Evropské unii, to znamená, chci tím říct, že i tenhleten údaj, o který se opíráte, kterak byl špatný, tak byl pátý nejlepší v Evropské unii, ale samozřejmě, že byl poměrně vysoký, protože byl pokles hrubého domácího produktu. Takže toto fakt jako musím brát s velkým nadhledem, ale beru to, protože jste samozřejmě kritizovali úplně všechno v té době, byli jste opozice. Podstatné je něco jiného, vy jste vlastně spojili svoje angažmá se zásadní změnou v přístupu k rozpočtu. Ano, nasázeli jste si do různých vládních poradních týmů analytiky, kteří pak budou hlásit a hlásají, kterak to děláte výborně, začali jste pracovat s vámi spřízněnými novináři, dobře. Nevyčítám vám to, jen to konstatuji. No a vy jste to skutečně změnili tak, jak jste tvrdili, myslím tím přístup k rozpočtu. Změnili jste to ale k horšímu a pokusím se vám dát důkazy, proč je to horší.

Takže za prvé. Několikrát zde dnes už padlo to, že součtový schodek budete mít za ty čtyři roky 1190 miliard korun, plus minus, ale je jasné, že pokud se odrazíme od toho rozpočtu, který si určitě schválíte, tak to tak zřejmě dopadne. Zaokrouhlím to, je to tedy za vašeho vládnutí, 300 miliard korun schodek.

My jsme za osm let, když jsme byli u vlády, učinili v průměru 100 miliard korun, čili je to trojnásobně víc budete mít, ano, máte argument, kdy říkáte, ale musíš do toho zohlednit inflaci. No tak pomíjím to, že ta inflace je vysoká mimo jiné proto, že jste neuřídili ceny energií, a díky tomu dneska máme jednu z nejvyšších inflací v celé Evropě, myslím tím tu součtovou. Tak ale chápu, že samozřejmě vám i díky té inflaci vyskočily mandatorní výdaje, to znamená, to samozřejmě pravdou je, ale já vám tu inflaci za chviličku připomenu, protože když tedy říkáte za a, dívejme se na inflaci, když nás tak pérujete za to, že budeme mít v průměru 300 miliard schodek, a dokonce vám i spřátelení novináři vás jako obhajují v tomto, tak se té inflace teda dneska chvíli budeme držet, protože musíme tedy pak ji použít úplně všude, abychom si to porovnali. A hned vám řeknu za chvíli kde.

Musím ještě konstatovat, že schodek součtový 1200 miliard korun budete mít v situaci, kdy máte růst hrubého domácího produktu. Opakovaně říkám, budete to mít výrazně víc, než jsme měli my v té absolutní hodnotě, ale my jsme měli pokles hrubého domácího produktu. Já si vůbec nedovedu představit, co byste dělali, kdybyste tady měli téměř 6% pokles HDP, a ten nám fakt přišít nemůžete, protože pokles HDP byl jasný, ten byl dán objektivní situací, že se celá Evropa zavřela a nikdo nic neprodukoval, prostě byl průšvih, to bylo asi celkem jasné.

To znamená, vy jste přesto s tím růstem HDP docílili těhletěch schodků. Čili měli jste příjmy, i když neříkám, že v ten HDP máte nějaký extra velký, bohužel naopak, teď ho máte slabý. Ale jste v situaci, kdy zvyšujete daně, to je přece zcela zjevné. Chápu, že to zvýšení se neprojevilo v těch prvních dvou letech, ale v tom třetím, čtvrtém roce už se projevuje. Přesto budete mít, když zvyšujete daně, docela zásadním způsobem, vyšší schodek. My jsme daně snižovali.

Za další. Přehazujete na lidi a na firmy docela zásadním způsobem celou řadu poplatků. Jenom si uvědomme, jak jste udělali obnovitelné zdroje energie, jak šalamounsky jste je zase šoupli zpátky, když jste to vraceli lidem do té regulované složky, ale zejména firmám, dali jste jim vyšší poplatky, než jak měli před energetickou krizí. Zkonzultujte si to Svazem průmyslu a dopravy. A určitě si vzpomínáte i, pane premiére, na to, jak jste na konci minulého roku, stál jste tam vy, stál tam pan ministr Síkela, pan ministr Stanjura, vy jste říkali ano, vracíme zpátky na firmy a na lidi, ty regulované poplatky, to bylo takzvané ukončení dotačního byznysu, a hodili jste tam více jak 60 miliard korun a vy jste říkali ale buďte klidní, neporostou ceny energií, protože jste říkali a vsadili jste na to, že bude klesat silová složka energie, a to, co jste přihodili v té regulované složce, což je těch 60 miliard korun, takže vlastně bude přebito poklesem té silovky.

V té době jsem tady stál a ukazoval jsem vám rozbor, který jsem samozřejmě měl v těch energetických společností, protože bylo jasné, jak se to bude vyvíjet, poněvadž to bylo už zafixované, a ukazoval jsem vám, kolik procent poroste o desítky procent v celkové částce, kolik o jednotky procent a kolik budou někde nad, těsně nad tou nulou. Úplně přesně toto se prokázalo. Takže když se podíváte na váš slib z konce roku 2023 a na současný stav, tak jste se zásadním způsobem sekli. Ten růst je výrazně větší, než jak jste říkal, a konečně každý to vidí na svých složenkách.

Za další. V době, kdy my jsme podporovali v té covidové době podnikatele a tak dále, tak když to překlopím do doby energetické krize, tak naše podpora vůči podnikatelům byla výrazně, výrazně větší. Konečně i váš pan ministr průmyslu mě pak za to kritizoval, sice to bylo neuvěřitelné, (se smíchem) protože vy jste chtěli, ať dáváme víc, když jste tam byli, pak jste si vzali nového ministra, který tady nezažil covidovou dobu, ten nás kritizoval za to, že jsme dávali moc, dokonce, že jsme dávali helikoptérovým způsobem, jako kdybyste neříkali dávejte plošně, dávejte rychle, dávejte víc, ale dobře. Prostě byli jste opozice, tak na to máte, měli jste na to samozřejmě právo. No, ale v každém případě vy jste dávali výrazně méně do té podpory, přesto máte ty schodky větší. Současně poměrově snižujete, poměrově, ať jsem přesný, výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Ten GERT ukazatel, pan premiér ho určitě zná, to je celkový výdaj na výzkum, vývoj, inovace vůči HDP, jak už jsem zde říkal, za nás z 61,7 vzrostl na 2 %, u vás už klesá, máte 1,98, jsem zvědavý, jaký bude teď poslední.

Po pěti letech se vám podařilo snižovat celkové výdaje na výzkum, vývoj, inovace, ale to jsou celkové, ve které jsou i ty podnikatelské, ty vám to ještě naštěstí drží nad vodou, že to není úplný propadák, protože znovu říkám, i když jste stagnovali ve výdajích státních na výzkum, vývoj, no tak samozřejmě ten HDP trochu rostl, to znamená, pak se vám to samozřejmě propadá, tak když se na to podívám, jenom státní výdaje vůči rozpočtu, myslím tím vůči příjmu, tak v roce 2021 to bylo na úrovni 2,5 % a teď jste na úrovni 2,2, takže bohužel klesají.

A já si myslím, že to je velká chyba, protože to nás dožene v budoucnosti na přidané hodnotě. No a navíc i vylepšujete výsledky rozpočtovými triky, u kterých jste byli načapáni, a to tedy konkrétně Eurostatem. Všichni musíte přece vědět tu ostudu, která nastala, kdy Eurostat zkonstatoval, že za minulý rok jste neměli 289 miliard schodek, ale měli jste 347 miliard. Jinými slovy, nezapočetl vám do toho dividendu z ČEZu, nezapočetl vám do toho ty mimorozpočtové operace stran Evropské investiční banky, a ještě jste v tom měli částečně, což bych i chápal, to je ta daň z příjmu z právnických osob, která se vždycky odhadne, a pak se dopřesňuje. Ale vcelku je to, prosím pěkně, já nevím, o 60 miliard více. To přece není normální. Tohle nemůže přece nastat. Ale je to opět jenom důsledek toho, že se přezíravě díváte na jakoukoliv kritiku.

Kdybychom mlčeli, kdyby vám to nikdo neříkal, tak to snad beru, ale přece jak paní předsedkyně Schillerová, tak já jsme to říkali snad stokrát tady. Nemůžete tam započítat ty půjčky z Evropské investiční banky, dávejte si na tohleto pozor. Ne, ne, ne. No, tak zpráva je jasná, studená sprcha z Bruselu. Takže váš schodek za minulý rok byl vyšší než v době covidové. Uznávám, samozřejmě je tam inflace a tak dále, není asi úplně možné to takhle porovnávat, ale v každém případě 60 miliard navíc. A teď se dostáváte do stejné smyčky, jo, mimo jiné, za chvíli k tomu dojdu.

Často argumentujete, jak už jsem zde říkal, tím, že je třeba se na to dívat, a to je ten váš ukazatel skrze deficit vůči hrubému domácímu produktu. A teď ukazujete ty světlé zítřky a tvrdíte, že v tomhle roce budeme někde na úrovni 2,2 %. No, ale fakta jsou tvrdá, nekompromisní. Mezi lety 2022 až 2023 jste nesnížili ten deficit vůči HDP, a to už beru jasnou vaši vládu, to už se nemůžete vymlouvat na nic, tam jste šli ze 3,1 na 3,8, vám roste ten deficit.

Teď tvrdíte, že bude nižší, a já nechci spekulovat, třeba se vám podaří něco snížit do konce roku 2024, uvidíme, jak to bude. No, a proto mě teda fakt dneska dostal ten váš PR článek, co napsal pan Holub na Seznamu. To bylo fakt něco neuvěřitelného. A teď já vám ani nevyčítám to, že si v den projednávání rozpočtu objednáte u spřáteleného novináře oslavný článek na to, kterak vypadá váš rozpočet. Prostě je to marketing, já vím, že to děláte, to je život a člověk se s tím nějakým způsobem musí smířit.

Beru to fakt s nadhledem. Prostě máte svého novináře, který vás pochválí. Ale proboha, když už mu ty data dáváte a zásobujete ho z toho Ministerstva financí tím balíkem, kterým on se chudák prochroupává poslední hodiny před tím, aby to ještě stačil rychle vytisknout a šoupnout nebo ne vytisknout, ale dát do elektronické podoby, a ráno, aby to vyšlo - pro boha svatého, dávejte mu aspoň relevantní data. Vždyť vy jste z něj udělali úplného osla. Přečtěte si ten článek, co on tam ten chudák udělal a to si myslím, že jako on celkem rozumí těm věcem, ale zřejmě pod tlakem on tam udělal to, že opět teda porovnal správně ten deficit vůči HDP, což bych i bral, v pořádku, mimo jiné, aby vám trošku fouknul jakoby do plachet, tak zkonstatoval, že ten náš deficit, který vy kritizujete, byl docela slušný, to bylo těch 5,6 % v roce 2020, protože jsme byli údajně pátí nejlepší. Ale já tvrdím, to ani nás chválit nemusel, protože to je fakt irelevantní posuzovat v těhletěch letech. Ale budiž.

A teď vlastně přišla ta superchvála na vás, kdy on zcela zjevně viděl, že na konci roku 2023 to byl průšvih ještě u vás. No proč? No protože vy jste vlastně vzrostli v tom deficitu z 3,1 na 3,8. Tak to se jako blbě píše, aby vám teď ukázal, že to vypadá dobře, tak on to vztáhnul k polovičce roku 2024. Proboha svatého, to je fakt na vyhození na, já nevím, někde střední ekonomické škole u první zkoušky. Nemůžu nikdy tyhle poměrové ukazatele stran rozpočtu, případně HDP, vztahovat k polovině roku. To měl udělat jinou věc a on by vám tím pomohl, pane premiére, kdybyste mu řekli: Hele, udělej tu prognózu, jak to dopadne na konci roku 2024, třeba byste došli k závěru 2,2 nebo 2,5, to myslím tak, že to může být kolem těch 2,5, možná o něco víc. A ukaž, že budeme dobří na konci roku. Naprognózuj HDP, naprognózuj ten schodek a vztáhni to na konci roku 2024. Ano, byl by to PR článek, my bychom se rozčilovali, ale budiž. Ale to, že to vztáhnul k polovičce roku 2024, když tam jsou stovky různých vlivů, které vůbec ten rozpočet v té době, ten schodek je absolutně nerelevantní, nemluvě prostě i o HDP, tam jsou ještě sezónní vlivy a tak dále, tak tím se jenom odhalilo to, že jste prostě pracovali pod tlakem. Tak příště, až si budete psát PR články, tak prosím vás, dělejte to lépe, protože pak zbytečně padá stín na Ministerstvo financí, které mu ta data dává, a vypadá to, že se neumíte ani pochválit.

Co se týká vašeho silného argumentu, tak to jsou investice. A pojďme se na ně podívat férově, na ty investice. Protože vy říkáte ano, my budeme mít vyšší schodek, protože máme vyšší investice. To si myslím, že není úplně špatný argument, a popravdě řečeno, i my jsme, a to musíte vědět, investice zásadním způsobem zvyšovali a já vám je připomenu. V roce 2021 jsme měli 177 miliard investiční výdaje, jasné. To byl poměrně slušný výkon. V roce 2022 jste udělali 186, což byl ještě náš rozpočet, ale už samozřejmě ve vaší odpovědnosti. Vůbec nic proti tomu a myslím si, že to byl rozumný nárůst. V roce 2023 řekl, bych taky docela dobré, 210 miliard, ale pozor, v roce 2024, letošním, jste šli na 185. Vy jste klesli v investičních výdajích zpátky na rok 2022. Tak to je první věc. To znamená, vy jste si vlastně tu základnu nelogicky snížili, těžce jste zakopli v investičních výdajích, a teď, ano, jste tam natlačili 249 miliard. Já nezpochybňuju těch 249 miliard korun, všichni víme, že tam je tady, já nevím kolik, 58 miliard na Ministerstvo obrany, ať jsme objektivní, my jsme taky měli samozřejmě Ministerstvo obrany a v té době, kdy jsme měli 177 miliard, tak jsme měli 24 miliard na Ministerstvu obrany. Ale prosím pěkně, za prvé, neříkejte, že investice spojené s Ministerstvem obrany jsou nějaké multiplikační investice. Mrkněte se, prosím vás, přesně, kam jdou ty investice. Já uznávám, že jsou důležité, já uznávám, že jsou dokonce i nutné, můžeme se bavit, jestli prostě se to nedá udělat, třeba ještě rozložit do let a tak dále, ale to teď jako nechci zpochybňovat. Jenom tím chci říct, že investice do obrany teda fakt žádný extra multiplikační efekt nepřináší. Až na výjimky, kdy fakt tam náhodou máme nějaké dobré zakázky, kde se čas od času chytne i nějaká firma, která tam dodává něco s přidanou hodnotou. Ale ještě jednou, nezpochybňuju to, že to je investiční výdaj, a nezpochybňuju to, že to ta armáda potřebuje, jenom si musíme nalívat čistého vína.

Ale v každém případě vy jste tři roky stagnovali v investicích, protože jste v podstatě to nezvedli vůbec, ale já vám připomenu jinou věc.

I kdyby vzal tenhle ten váš argument, tak vy nám mlátíte o hlavu to, že když vám říkáme, že váš schodek je výrazně vyšší, než je náš, že tam nezapočítáváme inflaci. No tak fajn, tak když tvrdíte, že máme započítávat inflaci do vašich schodků, tak si ji musíte započítat, nebo spíš odečíst i teda z těch investic. A když se podíváte na rok 2025, a to beru ten nejlepší investiční rozpočet, který máte, těch 250 miliard, nebo 249, a připočtu k tomu tu inflaci, nebo spíš odečtu, no tak jste, světe div se, na stejné úrovni, jako jsme dávali my v roce 2021. Takže buď tu inflaci nedávejme nikam, a pak musíte přiznat, že máte trojnásobně vyšší schodek, než jsme měli my. Anebo si tedy řekněme něco jiného, dobře započtěme do tohoto inflaci - je to hra s čísly, nic jiného - ale pak to musíme započítat všude. To znamená, pak vaše investice teda fakt nerostou, to je prostě zcela zřejmé.

No, a teď si k tomu ještě musíme připočíst, nebo spíše v tom negativním smyslu odečíst těch 40 až 50 miliard těch dalších triků. Já jsem tady před chvílí říkal na rok 2025 samozřejmě, já jsem před chvílí říkal, že vás Eurostat načapal při činu. Že to, co jsme zde říkali celou dobu, tak vám dal černé na bílém a ty mimorozpočtové všechny triky vám zpátky do toho napočítal. A najednou, ejhle, není to 289, ale víc jak 340 miliard. Vždyť teď k tomu míříte opět, proboha. To fakt tady chcete zase za rok sedět s tím, že to nevyšlo, že tam je nějaký problém?

Tak obnovitelné zdroje energie, fajn. Vy jste se smáli nám, kterak se chodilo údajně potupně za paní ministryní financí handlovat o rozpočtu. Já fakt nevím, pane premiére, co je potupného na tom, když jeden jakoby ministr za druhým jde na Ministerstvo financí a s nějakým předstihem se svým týmem proti týmu Ministerstva financí se snaží dobrat nějakého výsledku. Ten něco potupného? Já vím, můžete se tomu smát, že možná je to, jako že tam taháme byznysové věci a tak dále. Je, je to čistě o tom, že si tam vyjasníme spousty věcí a pak se vzájemně nepřekvapujeme.

A ano, někdy to bylo třeba dvakrát, třikrát. Já si vzpomínám, když se tam chodil, napoprvé jsme se nedomluvili, podruhé, ale furt jsme si upřesňovali a pak bych řekl, i když jsme nebyli třeba nadšeni, to je pravda, že ale už to bylo nějak vykomunikováno a neměli jsme tam nějaké extra průšvihy, extra gagy. Ale vy řeknete, my to budeme dělat jinak. Tady prostě se nebude chodit na Ministerstvo financí. No, je to divné, dělalo se to tak, já nevím, za všech ministrů, ale budiž, vy si můžete samozřejmě zvolit vaši cestu, jak to budete dělat. Tak tam nikdo nechodil, tak tam ten Síkela nebyl, ve finále to dopadlo tak, že jste tam opomněli na 20 miliard na obnovitelné zdroje energií. To přece musíte vidět, dali jste 8,5 miliardy, budete potřebovat nějakých 31 miliard, to znamená, předběžně to mezi 20 až 25 miliardami, které vám tam chybí. To je objektivní, s tím se nedá udělat nic. Ale pozor, to je zákonná záležitost, to není něco, co se dá na poslední chvíli nějakým způsobem spytlíkovat. Čili ze zákonného úhlu pohledu vy jste to tam nedali. A to je prostě pro mě něco, co já fakt nedokážu pochopit.

Takže ministr hospodářství nebo ministr průmyslu nakonec nehlasuje pro rozpočet. Já se nedivím panu Síkelovi. Já vůči němu mám tisíce připomínek, tisíce, nebudu je tady vůbec vytahovat, není tady, ale v každém případě já se nedivím, že nezvedl ruku pro ten rozpočet. Ale fakt, nezlobte se, považuju za ostudu, když vám ministr hospodářství nepodpoří rozpočet. A nedivím se mu, proč to nepodpořil, protože by prostě šel úplně proti svému resortu. To nebylo, že má více šetřit, tomu bych rozuměl, kdyby dostal befel od pana ministra financí, budeš více šetřit, tečka. Prostě tady je zákonný požadavek a vy dneska nevíte, co s tím zákonným požadavkem máte udělat. A teď samozřejmě vy na to máte geniální výmluvu. Já jsem to tady dobře poslouchal, co říkal pan ministr financí. Prosím vás, na 2,2 bilionech vy tady nás chytáte za slovíčko u nějakých 20 miliard korun? No tak to neberu, tohle to. Vy to nemáte kryté nějakým příjmem. Vy to musíte porovnávat s tím deficitem.

To znamená, jestliže dneska tvrdíte, že bude deficit 241 miliard korun, a já tvrdím, že máte 40 až 50 miliard korun čistého deficitu, ne příjmu očištěného o nějaký výdaj, tak v tu chvíli to musíte porovnávat s tím deficitem, protože vy to nikde nenaberete. Kdybyste proti tomu měli nějaký příjem, tak to chápu, a řeknete 20 miliard je nějaký nutný výdaj, ale přikryl bych to třeba 15-17 miliardami, to je jasné. Ale vy to nemáte ničím. To znamená, já se musím dívat na ten schodek, těch 241 miliard, a k tomu tedy si musím říkat, co mi fakticky ještě ten schodek zvýší. A vy nemůžete jen tak mávnout rukou nad tím, že 241 miliard a případných 50 miliard nebo 40, ať to nepřeháním, ale mezi těmi 40 a 50 to máte otevřené, to zde přiznal konečně i pan ministr financí, takže si to jenom jako šalamounsky porovnáte s celkovými příjmy. To tedy fakt ne!

Ale dobře. A držme se tedy chviličku těch obnovitelných zdrojů, protože ty tady dneska rezonují celý den, dokonce pan ministr financí na to udělal tiskovou konferenci. A já jsem tedy čekal, jakým způsobem se to vyřešit nebo pokusí. Popravdě řečeno, ono není moc způsobů, jak to vyřešit, protože vy máte tři čtyři varianty.

První. Zvýšíte opět regulovanou složku elektřiny, ale pozor, už jenom pro firmy, protože u lidí už jste na stropu. To vám podle mého názoru neprojde, protože to ty firmy by vás rozcupovaly. A myslím si, že i pan ministr financí řekl, že to dělat nebude. Aspoň tak jsem to z toho vyrozuměl. Tak to je dobrá zpráva.

Druhá věc, že tedy nevyplatíte investorům, na co mají zákonný nárok. K tomu se vrátím, protože k tomu směřujete a chcete to okleštit.

Je ještě jedna varianta, která je taková trošku, bych řekl, no, dá se ještě udělat, ale já vám ji nechci radit, ale myslím si, že by byla možná ještě nejčistší, že to rozložíte do času. Znovu říkám, neradím vám to, ale vy ten solární tunel, který způsobili vaši straničtí předchůdci v letech 2009-2010, těch 600 miliard korun, tak vlastně rozkládáte... Pane premiére, mrkněte se na to, jak to tady probíhalo v letech 2006 až 2010. Šet set miliard korun. A podívejte se, s kým jste tam byli v koalici. Podívejte se, s kým jste byli v koalici. A podívejte se, kolik se z toho vyrobí elektřiny. Ale dobře, vy jste u toho osobně tenkrát nebyl. To zase objektivně musím říct. Ale podívejte se tady ve Sněmovně, co se tady dělo. Šet set miliard korun do roku 2030.

Ještě je varianta prodloužit to třeba do roku 2035, 2036, 2037 a jakoby to roztáhnout déle, pak byste si to mohli ještě trošku odlehčit, ale asi byste naštvali ty investory, ale v zásadě byste nikoho o nic nepřipravili.

A pak je varianta, se kterou jste přišli vy, a ta mě tedy trošku děsí, protože vy vlastně říkáte mimo toho, že uděláte takzvané individuální překompenzace, čímž vás nechci teď jaksi zatěžovat, to znamená, že si vlastně každý sám zkontroluje svoji míru ziskovosti, tu si nahlásí a pak na něj přijde namátková kontrola, a když to nebude sedět, tak dostane za uši, budiž, ale na tom se moc vydělat nedá, ale to, co mě úplně děsí a šokovalo, a to je pravda, kdy vy na to můžete získat ty peníze do rozpočtu? Vy jste naprosto vážně řekli, že zvolíte jiné pásmo ziskovosti pro investory do solárů. A tady, pane premiére a vážení kolegové a kolegyně z pětikoalice, dovolte, abych vám připomněl jednu věc.

Pak mi to klidně vysvětlete, ale, pane ministře, vy jste tam ukázali čtyři varianty. První - individuální překompenzace, druhá - zvážení přesunu z pásma 8,4 až 10,6 do pásma 6,3 až 8,4. Tak. A to je v podstatě přechod do jiného pásma. Jinými slovy, ziskovost, která byla mezi 8,4 až 10,6, vy vlastně říkáte my jsme - a ta Evropská unie vám to umožňuje, to je pravda, my ji můžeme šoupnout do té nižší, to znamená snížit tu ziskovost ze 6,3 až 8,4 a tam si zvolíte něco v tom pásmu. To samozřejmě udělat můžete, ale fakticky to znamená, že ten výnos, nebo říkejme ta podpora, která tam půjde, bude nižší.

Ale proč to celé říkám? Určitě si vzpomínáte na rok 2021. Po dvou letech mých bojů se solárními investory na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsme udělali obrovské kompromisy a výsledkem toho všeho bylo to, že jsme zvolili nakonec se souhlasem Sněmovny i Senátu, a to se vůbec nevracím k tomu ostudnému hlasování, které tady bylo, jakožto pásmo 8,4 až 10,6, a k tomu jsme dali 10% solární daň. Bylo to náročně vykomunikováno, a hlavně jsme všem investorům slíbili, protože to samozřejmě už nejsou investoři z let 2009-2010, to už jsou dvakrát, třikrát překoupené. To znamená, slíbili jsme jim, že uděláme tlustou čáru za tím a už se k tomu nebudeme nikdy vracet.

Možná si ještě vzpomínáte, pane ministře, na jednu věc. Tehdy pětikoalice mě tlačila k tomu, abych neudělal 8,4 až 10,6 ale aby to bylo 9,5 %. Já jsem říkal, to už ne fakt. Pak tady bylo zběsilé hlasování, tam jste se nějak špatně domluvili a ono to nakonec dopadlo, víte jak? Že zůstalo to pásmo 6,3 až 8,4 a k tomu 10% solární daň. To byl samozřejmě poprask. A paradoxně já, který jsem to chtěl maximálně stáhnout, jsem nakonec pak šel do Senátu a tam jsem všechny přesvědčoval, ať se chováme férově vůči těm investorům, a nechali jsme jim tu vyšší sazbu s tím, že tedy tam platí ta solární daň. Prostě to, co jsme slíbili, jsme dodrželi. A objektivně řečeno, i když jste tady udělali kolem toho zmatek a chtěli jste 9,5, tak nakonec jsme se na tom všichni shodli. Proboha, my jsme tři roky poté a zase jim to chceme měnit? Ano, tímhle se ten peníz získat dá, ale podle mého názoru děláme z Česka banánovou republiku. Ono už stačí to, co se dělá vůči minoritním akcionářům společnosti ČEZ. Také jsem s nimi válčil. Nejsem jejich fanouškem a obhájcem, ale musím uznat to, že oni mají právo na to investovat peníze a mít tady predikovatelné prostředí. A to, jakým způsobem vlastně dneska si stahujete peníze z ČEZu přes windfall tax a odrbáváte tím ty minoritní akcionáře, je pro mě něco těžko překousnutelného, a pak se nedivme, nedivme se potom, že se u nás jaksi nikdo nehrne do investic, protože každý má právo mít nějakou predikovatelnost svojí investice z úhlu pohledu chování státu.

Takže nemusím souhlasit s tím, co zde bylo v roce 2009-2010, ale musím respektovat práva těch investorů, a jestliže jim to dneska šoupnete do toho nižšího pásma, a klidně mi to vyvraťte, pane ministře, ale já jsem si to fakt z toho odnesl, máte tam čtyři opatření, z nichž tohle druhé je úplně jednoznačné, to znamená přesunout do pásma 6,3 až 8,4. Fakticky se jim sníží ziskovost. Tak to je to, co podle mého názoru není - ne, že není dobře, to je pro mě naprosto, naprosto špatně.

Mohl bych teď pokračovat, ale já už to nechám na své kolegy, jak je to u těch emisních povolenek, kde tedy je tam nadhodnocena cena docela zásadním způsobem. Fakt nechápu, že jste si tam fikli cenu více jak sto euro za tunu, což může činit dalších 10 miliard korun.

Ale závěr. Já jsem vždycky tvrdil, že hospodářské výsledky té země, a za tím si stojím, se musí posuzovat podle třech pilířů nebo třech úhlů pohledu: za prvé hospodářský růst, za druhé rozpočet nebo rozpočtování a za třetíí inflace. Když se podívám na hospodářský růst, tak nám stagnuje. Osobně to považuju za možná největší prohřešek vaší vlády, protože uvědomuju si, že jste také neměli jednoduché období, ale to, že si tady zaděláváme na problém do budoucna, že nám málo roste hrubý domácí produkt, to nás doběhne všechny. Příští vláda, která tady bude, tak já jsem fakt zvědav, jakým způsobem ten rozpočet bude tvořit, protože řezat můžete ještě chvíli, ale pak už nebude kde. Podívejte se na percentuální objem mandatorních výdajů. S tím už se za chvíli nebude dát vůbec pracovat. A jestli to nebudeme mít od čeho odečítat, nebudeme mít příjmy, tak jsme všichni v pytli. A ty příjmy velmi dobře víme, že ten stát není schopen vygenerovat sám. Ta struktura HDP by měla být více orientována na byznys sektor, na ty, kteří zaměstnávají, na zaměstnavatele, na to, aby oni investovali, aby investovali jejich zaměstnanci, aby se exportovalo, a tak dále. Všichni asi víte, o čem mluvím. To bohužel není dneska dobré.

Co se týká inflace, vyhodnotím-li vaši inflaci za čtyři roky, i když samozřejmě ještě nevím, jak dopadne v příštím roce, ale už dnes s velkou dávkou pravděpodobnosti můžeme konstatovat, že bude mezi třemi, v nejlepším případě mezi pěti nejhoršími zeměmi z celé Evropské unie. A není pravdou, že to je jenom v rukou centrální banky. Samozřejmě, že centrální banka má silné nástroje, ale stejně tak má vláda silné fiskální nástroje, které nezvládla zejména zavčasu využít. Prostě to zastropování jste nezvládli a kvůli tomu se nám ta inflace rozjela v tom roce 2022 a pak se to už těžko chytalo, protože ta energie v tom sehrála naprosto zásadní roli.

A pak jsme u rozpočtování a já už jsem tady to rozpočtování zrekapituloval. Nebudu se k už vracet, ale jenom bych chtěl říct to, že rozpočty bylo právě to, o co jste opřeli vaše vládnutí, za co jste nás brutálním způsobem kritizovali. A já beru kritiku, máte na ni právo, ale vy jste nepřesvědčili ve vašem rozpočtování a ve vašich výsledcích, že to děláte lépe. Tvrdím, že to děláte hůře. Z tohohle důvodu navrhujeme přepracování rozpočtu.

Děkuju.