Havlíček (ANO): Vánoční projev Petra Fialy ukázal, že je odtržený od běžných lidí

Vánoční projev Petra Fialy ukázal, že je odtržený od běžných lidí a odmítá si připustit odpovědnost za současnou situaci. Ve svém proslovu premiér potvrdil, že největším problémem této vlády nejsou tragické výsledky, ale to, že si to nechtějí připustit. To v důsledku znamená, že nelze očekávat zásadní zlepšení. Místo, aby s trochou pokory řekl, že toto nezvládli a tohle udělají pro to, aby se to napravilo, tak se bude chytat každého stébla a vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají. Co však vnímám pozitivně - snad poprvé poděkoval lidem za to, jak se s nelehkou situací dokáží vyrovnat.

