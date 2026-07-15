Patková (Piráti): Reálný přínos je v jednotkách miliard

Dobrý den, vážené kolegyně. Dobrý den, vážení kolegové,
když jsme se minule bavili o rozpočtové odpovědnosti, upozorňovali jsme na obrovské schodky a účetní triky vlády. Dnes tu před námi leží zákon o EET 2.0, o kterém paní ministryně Schillerová mluví jako o záchraně příjmů státního rozpočtu.
Za Piráty chci rovnou říct, a to na rovinu, že my nemáme problém s narovnáním podnikatelského prostředí. Vláda ve verzi 2.0 naštěstí odstranila řadu nesmyslů, které jsme dříve kritizovali. Už není nutné vydávat šikanózní stvrzenky. Vyjmuli jste z toho eshopy a řemeslníky s fakturami, za to jsme rádi. Ale pokud se podíváme na zákon jako celek, vychází z toho naprostý nepoměr mezi tím, co vláda slibuje a tím, na koho reálně to dopadne. Paní ministryně říká, že EET 2.0 vybere 14,4 miliardy korun. Centrum veřejných financí je trošku střízlivější a počítá s necelými 14 miliardami korun. Budiž, bereme to číslo. Problém je ale v tom, co se na tento zákon doslova přilepilo z daňových výjimek.
Tento balíček záchrany rozpočtu totiž obratem vysaje ze státní kasy zhruba 7 miliard korun postupně v dalších letech, mimo jiné i přes územní samosprávy, které to zaplatí ze třetiny. Změny u zaměstnaneckých benefitů nebo selektivní sleva na studenta, která zasáhne jen minimum lidí, to jsou opatření, která by si zasloužila samostatnou debatu a ne je přilepit k zákonu o evidenci tržeb, aby se naoko ukázalo, že vláda něco dává.
Když se podíváme na reálný přínos, po odečtení všech vašich daňových dárků jsme na jednotkách miliard. Vedle toho ale vláda seká schodky přes 300 miliard a ruší rozpočtová pravidla. Vydat EET 2.0 za záchranu veřejných financí je zkrátka laciné marketingové divadlo.
Druhý, a pro nás zásadní, problém je dopad na ty nejmenší. Paní ministryně nás tu přesvědčuje, že kdo nechce řešit byrokracii a být v EET, může se takzvaně vykoupit a přejít do režimu EET off. To má ale jeden významný háček. Podle vlády musí tento člověk vstoupit do režimu paušální daně a připlatit si k ní dalších1 500 korun měsíčně navíc. Pominu teď fakt, že celková částka by se tak pro živnostníka vyšplhala na 11 500 korun za měsíc, což je pro někoho s drobným přivýdělkem možná i likvidační.
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Ten hlavní a absurdní legislativní paradox je totiž ještě horší. Osoby podnikající na vedlejší činnost do paušálního režimu podle zákona vůbec vstoupit nemohou. Ano, tahle slavná možnost úniku, to velkorysé výkupné z EET pro stovky tisíc lidí s drobným přivýdělkem prostě legálně neexistuje. Senioři, kteří si drobně přivydělávají třeba tím, že vaří marmelády, maminky na rodičovské dovolené nebo lidé s vedlejšími příjmy po práci spadli do vládní pasti. Necháváte jim jen dvě možnosti. Buď si na vlastní náklady pořídí systém pro kódování tržeb a po večerech řeší státní byrokracii, anebo s tím svým drobným podnikáním prostě musí seknout.
Zahraniční data mluví v tomto jasně. Například studie publikovaná v roce 2019 na příkladu Maďarska dokazuje, že zavedení v elektronické tržbě má likvidační dopad zejména na reportované tržby těch nejmenších subjektů, zatímco u velkých hráčů je vliv téměř nulový. A my tu teď stejnou sekeru házíme pod nohy drobným obyvatelům České republiky. Proto naše kolegyně Vendula Svobodová a Veronika Kovářová předložily za Piráty pozměňovací návrh, který by od povinnosti zavést EET vyvázal právě osoby podnikající na vedlejší činnosti s příjmy do 400 tisíc korun ročně. Zbytečnou byrokracií zabíjíte aktivitu lidí, kteří by si rádi přivydělali, udrželi si pocit užitečnosti anebo si jenom vylepšili rodinný rozpočet a ty peníze navíc by okamžitě vrátili zpět do ekonomiky.
Posledním bodem, který kritizujeme, je obrovské množství nasbíraných dat. Do tohoto systému se má podle odhadů zapojit 600 000 podnikajících. My budeme jako stát shromažďovat masivní a velmi detailní on-line balík informací o nákupním chování v celé České republice. Zabezpečení těchto dat a naprostá garance, že je stát nezneužije k nadbytečné a šikanózní kontrole drobných živnostníků, pro nás nejsou v tomto návrhu dostatečně přesvědčivé.
Závěrem chci říct, že Piráti chtějí silnou, moderní a digitální ekonomiku, ve které platí rovná pravidla, ale tento návrh EET 2.0 záchranou rozpočtu opravdu není. Je to bič ušitý primárně na ty, kteří se nemohou efektivně bránit, na lidi na vedlejší činnosti, na kreativní tvůrce, na seniory, na rodiče na rodičovské dovolené. Na těchto se stát opravdu hojit nemá. Z tohoto důvodu Piráti tento zákon v tomto znění nepodpoří.
Děkuji vám za pozornost.
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