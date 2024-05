Hejtman Kuba: Zahájení Olympiády dětí a mládeže bude velkolepé

reklama

A stejně jako ve Francii, také v Českých Budějovicích se návštěvníci mohou těšit na spektakulární podívanou, vstup bude zdarma pro širokou veřejnost.

Slavnostní zahájení se uskuteční tradičně v neděli, a to 23. června na Náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Vše odstartuje v 17:30 warm up, o hodinu později pak začne oficiální program, v rámci kterého nebude chybět nástup krajských výprav v čele s vlajkonoši, vztyčení olympijské vlajky či zapálení ohně. “Všechny dílčí aspekty olympijských her a Olympiády dětí a mládeže jsou stejné. A je to právě slavnostní zahájení, na které pak všichni účastníci vzpomínají, jelikož zde poprvé pocítí speciální olympijskou atmosféru. Ta pak bude v Českých Budějovicích a dalších pořadatelských městech znatelná i následující čtyři dny,” říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Ceremoniálem provede televizní moderátor Daniel Stach, tím to ale neskončí. Mladí sportovci si následně budou moci užít koncert Adama Mišíka. Pro veřejnost pak bude program pokračovat dále. Od 21:15 proběhne koncert Jihočeské filharmonie a celý večer ukončí multimediální show Circles.

“My říkáme Olympiádě dětí a mládeže „Malá Paříž“. Přesně v tomhle duchu jsme k organizaci přistupovali. Kdo někdy chtěl zažít zahájení velké olympiády, tak teď má možnost v Českých Budějovicích. Chtěli jsme udělat něco opravdu nezapomenutelného a myslím, že se nám to povedlo. Historicky poprvé je zahajovací ceremoniál otevřen široké veřejnosti. Jihočeši i návštěvníci olympiády, tedy krajské výpravy a jejich doprovody, uvidí program, který je svou silou a velikostí hoden zahajovacího olympijského ceremoniálu. Jako místo konání jsme vybrali budějovickou náplavku, kam se pohodlně vejde několik desítek tisíc lidí. To místo je na břehu Vltavy a voda je živel, který náš kraj identifikuje. A i když mladí sportovci budou muset jít kolem jednadvacáté hodiny spát, protože už ráno sportují, tak celý program bude pokračovat dál tak, aby se Jihočeský kraj předvedl jako správný hostitel,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Medailové ceremoniály budou každý den

První medailový ceremoniál proběhne už v pondělí 24. června od 19 hodin, a to na stejném místě, jako slavnostní zahájení, tedy na Náplavce u Dlouhého mostu. Před samotným ceremoniálem vystoupí v 18 hodin Tereza Mašková, po něm pak ve 20:30 bude mít koncert i Ben Cristovao.

Další dny se budou cenné kovy předávat od 18 hodin na Výstavišti v Českých Budějovicích a ve čtvrtek pak bude na medailový ceremoniál navazovat slavnostní závěrečný ceremoniál, který odstartuje ve 21 hodin.

Vedle medailových ceremoniálů to však na Výstavišti bude žít pořád. “Vyroste zde také Olympijský dům plný doprovodných aktivit i s místem pro odpočinek. Jeho pulzujícím centrem bude pavilon R1. Sportovci si užijí zábavu ve volném čase, zveme však i veřejnost, školy a školky, vstup je pro všechny zdarma. Otevřeno bude od pondělí do čtvrtka,” popsal místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Medaile odkazují ke sportu i historii kraje

A o jaké cenné kovy budou mladí sportovci zápolit? Jejich podobu navrhla studentka Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně Klára Kochová. “Návrh jsem tvořila do kulatého tvaru připomínající míč. V první vrstvě je pět listů, tím odkazuji na Rožmberskou růži. Uvnitř míče jsou barvy loga Jihočeského kraje,” popsala. Slavnostně je pokřtila vodou z Vltavy kajakářka a juniorská mistryně světa i Evropy Kateřina Švehlová.

“Výběr návrhu medaile byl pro nás opravdu nesmírně důležitý. Vždyť právě tato trofej bude pro mladé sportovce trvalou připomínkou krásných okamžiků, které na olympiádě v jižních Čechách prožijí. Chtěli jsme proto, aby byla její podoba nenásilně propojena s naším krajem. Když jsme viděli návrh od Kláry Kochové, ihned nás zaujalo, jak citlivě a kreativně dokázala spojit sportovní motiv s regionální symbolikou. Je vždycky inspirativní vidět, jak mladí umělci dokážou přinést nový pohled na tradiční prvky a vytvořit něco, co osloví širší publikum. Proto jsme se rozhodli, že tento návrh bude ideálním zástupcem ducha naší sportovní události a reprezentantem našeho kraje,“ říká náměstek hejtmana pro oblast sportu Pavel Klíma, který je zároveň výtvarníkem.

