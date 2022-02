Herman (ANO): Krást se nemá!

reklama

ÚTOČIT NA CIZÍ ÚZEMÍ SE NEMÁ! Ale když bez souhlasu OSN rozbombarduješ Bělehrad pod záminkou humanitární pomoci utlačovanému národu, těžko budeš ostatním vysvětlovat, jak je nemorální, že někdo jiný udělal totéž.

Zvlášť když jste se před lety dohodli, že to dělat nebudete.

Ale aby bylo jasno! ODSUZUJU ÚTOK RUSKA NA UKRAJINU, a pokud mi paměť slouží, stejně tak jsem odsuzoval útok NATO na Srbsko. Každý na to může mít svůj názor, který je podpořen nějakými vlastními zkušenostmi, vjemy, pocity, či informacemi. To naprosto respektuju. Je mým přáním, aby ty informace, na základě kterých si svůj názor tvoříme, byly komplexní a vyvážené. Tedy ne tendenční a jednostranné.

Jen prostě nechápu ty, a je mi z nich špatně, kteří se tenkrát v případě Bělehradu tetelili blahem, jak krásně šíříme tu "naši" demokracii, a teď se pohoršují nad tím, jak totéž dělá Putin.

Na závěr chci poděkovat kamarádovi za autentickou fotku z Bělehradu a nedá mi to, abych nezmínil i to, co mi k současné situaci připsal: "Stejně nikdo normální nemůže vědět, jak to opravdu je - to mají mezi sebou ty kokoti nahoře. My jsme pro ně jen figurky, který si vodí pomocí novinářů a médií, jak chtějí… viz třeba COVID. Čím dál víc jsem o tom přesvědčenej…"

Je to vyjádření člověka, který slušně vydělává, má rodinu, sportuje, je v podstatě apolitický a možná tak trochu shrnuje to, co si o tom myslí lidé, kteří nikam nepíší, nediskutují na sociálních sítích, nedávají prohlášení do novin a nefotí se se stužkami, ať už jsou jakékoli barvy.

Možná je to současně i pocit oné stále podceňované "mlčící většiny". Určitě to ale stojí za zamyšlení.

Martin Herman, MPA ANO 2011



