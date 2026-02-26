Fiala (SPD): Odmítáme, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie či NATO

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k členství Ukrajiny v Evropské unii a NATO

Fiala (SPD): Odmítáme, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie či NATO
Z pravidelného celoevropského průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vyplývá, že pro financování nákupu a dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu je pouze 34 procent českých občanů a 63 je proti. A pro udělení statusu kandidátské země Evropské unie je jen 27 procent občanů, zatímco 67 procent je proti. Informovalo o tom Aktuálně. SPD je proti financování zbraní Ukrajině i proti jejímu členství v EU. Jsme rádi, že z českého rozpočtu s zbraně pro Ukrajinu financovat nebudou. Podporujeme rychlé mírové řešení konfliktu, ne jeho prodlužování.

SPD odmítá, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie či NATO. Důvodů je několik. Nechceme, aby naši občané museli z rozpočtu EU financovat rozvrácenou ekonomiku Ukrajiny. Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla. Nechceme, aby ukrajinské mafie měly volný pohyb po Evropské unii.

Také nechceme být vtaženi do války s Ruskem. Lisabonská smlouva (platná od 2009) posílila společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) EU zavedením doložky o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU). Ta stanoví, že pokud je členský stát napaden, ostatní musí poskytnout pomoc všemi prostředky.

Občané Ukrajiny by v naší zemi též mohli jako občané EU zůstat. "Občané Evropské unie mohou svobodně pobývat v jakékoliv zemi Evropské unie – volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům na základě unijního práva. Jako občané Evropské unie tak můžete v České republice žít, studovat nebo pracovat bez nutnosti povolení k pobytu nebo zaměstnání," uvádí informační portál pro cizince Ministerstva vnitra ČR.

