Zdechovský (KDU-ČSL): Viktor Orbán zase útočí na Ukrajince

26.02.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Otevřený dopis maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, publikovaný na svém veřejném facebookovém profilu

Zdechovský (KDU-ČSL): Viktor Orbán zase útočí na Ukrajince
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Když něco vypadá jako ruská loutka, kejhá to jako ruská loutka, tak to bude ruská loutka! A přesně to je Viktor Orbán, který v rámci předvolební kampaně zase útočí na Ukrajince a prezidenta Zelenského. Tak jsem mu napsal.

Otevřený dopis premiérovi Viktoru Orbánovi:

Vážený pane premiére, milý Viktore, můj bývalý kamaráde,

rozumím tvému strachu z nadcházejících voleb. Po šestnácti letech u moci možná budeš se svojí partou konečně donucen odejít. Chápu také tvoje obavy, že jakmile se tak stane, mohou se vaše pochybné obchody stát předmětem důkladného vyšetřování.

Proč sis ale vybral, že se budeš chovat jako proruská loutka a zrazuješ tak nejen Evropu, ale především občany Maďarska?

Projev více úcty ke svobodě a demokracii a méně respektu ruským agresorům.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Maďarsko , Orbán , Zdechovský

