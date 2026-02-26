Zdechovský (KDU-ČSL): Viktor Orbán zase útočí na Ukrajince

Když něco vypadá jako ruská loutka, kejhá to jako ruská loutka, tak to bude ruská loutka! A přesně to je Viktor Orbán, který v rámci předvolební kampaně zase útočí na Ukrajince a prezidenta Zelenského. Tak jsem mu napsal.
Otevřený dopis premiérovi Viktoru Orbánovi:
Vážený pane premiére, milý Viktore, můj bývalý kamaráde,
rozumím tvému strachu z nadcházejících voleb. Po šestnácti letech u moci možná budeš se svojí partou konečně donucen odejít. Chápu také tvoje obavy, že jakmile se tak stane, mohou se vaše pochybné obchody stát předmětem důkladného vyšetřování.
Proč sis ale vybral, že se budeš chovat jako proruská loutka a zrazuješ tak nejen Evropu, ale především občany Maďarska?
Projev více úcty ke svobodě a demokracii a méně respektu ruským agresorům.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
