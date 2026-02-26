Už ani mnozí Ukrajinci nechtějí bojovat a umírat. Doposud dezertovalo minimálně 200 tisíc ukrajinských vojáků a vojenské službě se vyhýbá dva miliony mužů. Prosazujeme mír a diplomatické řešení! Je vidět, že Ukrajinci jsou válkou vyčerpaní a mnozí z nich již nechtějí bojovat. Je jen dobře, že naše vláda podporuje mírové řešení. Budeme podporovat diplomatické kroky, vedoucí k ukončení války na Ukrajině, a eliminaci rizik války v Evropě.
Nově jmenovaný ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov šokoval veřejnost i poslance, když během svého nominačního projevu v parlamentu uvedl, že přibližně 200 tisíc vojáků opustilo své pozice bez povolení a jsou vedeni jako zběhové. Je to vůbec poprvé, kdy vysoký ukrajinský představitel oficiálně potvrdil takto vysoký rozsah dezerce, o kterém se dosud pouze spekulovalo v kuloárech. Informovaly o tom EuroZprávy.
Podle Fedorových slov se navíc vojenské službě aktivně vyhýbají přibližně dva miliony mužů. Ti jsou v současné době v hledáčku úřadů jako osoby podezřelé z vyhýbání se odvodu. Přestože stanné právo zakazuje mužům ve věku 23 až 60 let opustit zemi, desetitisícům z nich se podařilo uprchnout nelegálně, což dále oslabuje schopnost Kyjeva doplňovat prořídlé stavy na frontové linii.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
