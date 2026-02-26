Majerová (Trikolora): Ukrajinci jsou vyčerpaní, mnozí již nechtějí bojovat

26.02.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k počtu Ukrajinců, kteří se vyhýbají vojenské službě

Majerová (Trikolora): Ukrajinci jsou vyčerpaní, mnozí již nechtějí bojovat
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Už ani mnozí Ukrajinci nechtějí bojovat a umírat. Doposud dezertovalo minimálně 200 tisíc ukrajinských vojáků a vojenské službě se vyhýbá dva miliony mužů. Prosazujeme mír a diplomatické řešení! Je vidět, že Ukrajinci jsou válkou vyčerpaní a mnozí z nich již nechtějí bojovat. Je jen dobře, že naše vláda podporuje mírové řešení. Budeme podporovat diplomatické kroky, vedoucí k ukončení války na Ukrajině, a eliminaci rizik války v Evropě.

Nově jmenovaný ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov šokoval veřejnost i poslance, když během svého nominačního projevu v parlamentu uvedl, že přibližně 200 tisíc vojáků opustilo své pozice bez povolení a jsou vedeni jako zběhové. Je to vůbec poprvé, kdy vysoký ukrajinský představitel oficiálně potvrdil takto vysoký rozsah dezerce, o kterém se dosud pouze spekulovalo v kuloárech. Informovaly o tom EuroZprávy.

Podle Fedorových slov se navíc vojenské službě aktivně vyhýbají přibližně dva miliony mužů. Ti jsou v současné době v hledáčku úřadů jako osoby podezřelé z vyhýbání se odvodu. Přestože stanné právo zakazuje mužům ve věku 23 až 60 let opustit zemi, desetitisícům z nich se podařilo uprchnout nelegálně, což dále oslabuje schopnost Kyjeva doplňovat prořídlé stavy na frontové linii.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
Článek obsahuje štítky

armáda , Ukrajina , Majerová , trikolora

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Kdo má právo v Evropě zůstat?

Co když někdo přicestuje nelegálně, má nebo nemá pak šanci tu zůstat? A pokud se sám ,,nepřihlásí“ jak nelegálního migranta odhalit? Ještě jeden dotaz, jak podle vás účinně ochránit vnější hranice? A co ochrana těch vnitřních? Jste pro?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

