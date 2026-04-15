Hladík (KDU-ČSL): Brno je pro mě největší srdcovka

Brno je pro mě největší srdcovka.
Nejvíc si na něm cením dobrosrdečnosti místních lidí. A pak tady miluju desítky kouzelných míst, která mají svou jedinečnou atmosféru a své příběhy. Nová brněnská náplavka se stala jedním z nich. Je to myšlenka architekta Ivana Rullera, která lidem přibližuje vodu a přírodu. Nabízí jim volnost, pohyb a odpočinek.
Vybudovat toto místo ale nebylo vůbec lehké. Protipovodňová opatření pro město Brno včetně nové náplavky jsem začínal řešit jako náměstek primátora a dokončoval jako ministr. Ale byla za tím práce mnoha desítek lidí a samozřejmě to nebylo bez svých komplikací, které stavbu neustále protahovaly. Ale podařilo se a mám z toho obrovskou radost.
Aby takových míst mohlo být v Brně víc, kandidujeme jako Lidovci a Starostové znovu do vedení města.
Chceme Brno blíž lidem a máme pro to silný tým. Ve 29 městských částech máme 10 starostů a starostek a 13 místostarostů a místostarostek. Víme, jak posouvat dopředu městské části a chceme to přenést i na magistrát.
Zkušeným starostou je i náš lídr Jakub Hruška, starosta Kohoutovic. Moc mu držím palce.
Pokud se Jakub Hruška stane primátorem, bude to poprvé v historii, co do této pozice nastoupí člověk se zkušenostmi starosty městské části. Moc bych to Brnu přál.
