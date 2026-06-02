Hřib (Piráti): Z koho si tato vláda dělá legraci?

Vážené dámy, vážení pánové,
dneska tady budeme mít další mimořádnou schůzi a celou řadu zajímavých bodů, které budeme řešit, ale také si myslím, že bychom měli řešit ještě jednu zásadní otázku, a to je to, zdali pravidla v České republice platí skutečně pro všechny stejně, jinými slovy, zdali tady neplatí dvojí metr, protože Evropská komise v uplynulých dnech zablokovala proplácení dotací pro Agrofert. A ten důvod je naprosto jasný a jednoduchý: Dokud prostě nebude jasno, že nejsou porušována evropská pravidla pro střet zájmů, tedy konkrétně zdali Andrej Babiš není ve střetu zájmů dle evropských pravidel, tak evropské peníze do jeho holdingu prostě nepůjdou. No a co tady se rozhodl dělat český stát? (Ruch v sále.)
Český stát místo toho, aby chránil české daňové poplatníky, tak připravuje další rozhodnutí o poskytnutí dotací pro firmy Andreje Babiše. Konkrétně teď Kostelecké uzeniny žádají Ministerstvo průmyslu a obchodu o nějaké 3 660 000 korun, asi na nějaké inovace, pravděpodobně okolo párků, každopádně rozhodovat má ministr Havlíček. A já se tedy ptám (Otáčí se k předsedajícímu.), šlo by... pane předsedající...
Děkuji. A já se tedy ptám: Z koho si tato vláda dělá legraci? Protože Evropská komise řekla: Neproplatíme. A český stát říká: No tak my to asi stejně přidělíme A účet, prosím pěkně? Účet mají zaplatit čeští daňoví poplatníci, to znamená rodiny a děti, protože my si na to samozřejmě budeme muset půjčit – všichni jsme tady viděli, jak vypadá státní rozpočet, takže my si budeme muset půjčit – a dluhy budou splácet děti nebo možná dokonce i děti jejich dětí.
A tohle tedy opravdu není odpovědná správa země, to je prostě tunelování peněz českých daňových poplatníků, dalo by se říct, že to je krádež za bílého dne – bez velké nadsázky, protože veřejné peníze mají jít do bydlení, mají jít do škol, mají jít třeba i do zdravotnictví, do regionů, na rozvoj venkova nebo třeba na podporu malých rodinných farem, ale rozhodně ne do holdingu pana premiéra, který si tady přistavil čerpací stanici s penězovodem přímo ke státnímu rozpočtu. Protože malý drobný podnikatel tady musí splnit celou řadu podmínek, v momentě, kdy má sebemenší opomenutí, tak mu úřady skáčou po hlavě a hrozí mu, že bude muset dotaci vracet. Obce tady taky musí si hlídat každou lhůtu, aby něco nepromeškaly, aby každý formulář byl včas doložený, ale holding spojený s osobou premiéra Babiše má mít prostě generální pardon. A tohleto, tohle je dvojí metr, to je dvojí metr, který ničí důvěru občanů ve stát.
My se tady bavíme přitom už o 7,5 miliardách korun, které má Andrej Babiš vracet ještě ze svého předchozího vládního extempore, kde už existují soudní rozsudky, dokonce i na úrovni Nejvyššího a Ústavního soudu, že to bylo vyplaceno neoprávněně. A tyhlety peníze mohly skutečně pomáhat například ve zvýšení dostupnosti bydlení nebo mohly pomoci obcím ve stavbě škol nebo třeba českému venkovu v rozvoji a údržbě jejich krajiny.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
No a co teď stát vymáhá? Stát podle dostupných informací vymáhá buď vůbec nic, nebo jenom nějaké úplné minimum, úřady nemají zjevně žádný plán, nemají harmonogram, nemají časovou osu a mezitím běží čas a hrozí prodlení a promlčení nároků. A to je naprosto nepřijatelné, nepřijatelné. Protože Andrej Babiš tady tvrdí, že má střet zájmů vyřešený – tak nemá. A pokud Evropská komise blokuje proplácení dotací a pokud existují vážné právní pochybnosti, pokud stát tady nevymáhá ty miliardy a zároveň se naopak připravují další dotace pro Agrofert, tak prostě není vyřešeno vůbec nic, vůbec nic. A ten problém má jméno, a to zní: střet zájmů Andreje Babiše.
A tohle je skutečně problém celé České republiky: Poškozuje to naši pověst v Evropě, ohrožuje to evropské peníze pro kraje a obce, pro školy, pro podnikatele a vysílá to taky lidem signál, že mocní si tady můžou dovolit víc než ostatní. A tady se často říká, že nejsou peníze: Nejsou peníze na bydlení, nejsou peníze na školy, nejsou peníze na zdravotnictví, nejsou peníze na rozvoj venkova. Ale v momentě, když je řeč o Agrofertu, tak se peníze vždycky najdou – proto se také ostatně navyšoval rozpočet Ministerstva zemědělství o více než 7 miliard, právě proto, aby bylo víc peněz na dotace pro velké holdingy. Prostě se hledají nejrůznější výklady, kličky a cesty, jak peníze z rozpočtu dostat do Agrofertu.
Tak já říkám jasně: dost. My chceme vědět, proč stát nevymáhá miliardy, na které už tady jsou soudní rozsudky, na ty vyplacené dotace z minulosti. Chceme vědět, kdo za to nese odpovědnost. Chceme vědět, kolika nárokům hrozí promlčení. Chceme vědět, proč se tady připravují další dotace pro Agrofert, když Evropská komise je odmítá proplácet. A chceme vědět, kdo ponese odpovědnost v momentě, kdy to tedy celé bude muset zaplatit český daňový poplatník – protože vláda tady není od toho, aby tady chránila zájmy jednoho konkrétního holdingu, svého premiéra. Vláda má chránit veřejný zájem, a proto náš požadavek je naprosto jasný: Žádné další dotace Babišovi, dokud není vyřešený střet zájmů, dokud nejsou vyjasněny všechny pochybnosti, a také: chceme důsledné vymáhání neoprávněně vyplacených peněz. Prostě chceme konec dvojího metru, nemyslím si, že to je přehnaný požadavek. A my k tomu rozhodně nebudeme mlčet.
My jsme podali už v únoru trestní oznámení k evropskému žalobci, mělo víc než 100 příloh, ty budeme samozřejmě průběžně doplňovat podle toho, jak se budou objevovat nové případy, nové žádosti, nové pochybnosti, tak aby měli kriminalisté skutečně všechny potřebné podklady pro rozhodování.
A pokud tedy vláda neumí vysvětlit Evropské komisi, proč takto hazarduje s evropskými penězi, proč tady nevymáhá ty miliardy z minulosti a proč otevírá cestu k dalším dotacím pro Agrofert, tak by to měla vysvětlit tady v Poslanecké sněmovně, před českými občany, z jejichž peněz chce ty dotace nakonec Andreji Babišovi poslat. Protože dokud nebude vyřešen střet zájmů Andreje Babiše, tak Agrofert nesmí dostat ani korunu z veřejných peněz, z peněz daňových poplatníků, protože veřejné peníze rozhodně nejsou soukromou kasičkou Andreje Babiše.
Děkuji.
