Mašek (AN(O): Dál se budeme tvářit, že je vše pod kontrolou?

02.06.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zpráva, že dron zasáhl Záporožskou jadernou elektrárnu

Mašek (AN(O): Dál se budeme tvářit, že je vše pod kontrolou?
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Mimo hlavní zájem médií proběhla zpráva, že dron zasáhl Záporožskou jadernou elektrárnu. Ano, tu samou elektrárnu, která je největší v Evropě a kolem které se už roky pohybujeme na hraně katastrofy. A jako obvykle následuje známé divadlo.

Rusko tvrdí, že za útokem stojí Ukrajina, Ukrajina to popírá a označuje za propagandu. Pravdu se běžný člověk stejně nedozví! Co mě ale štve nejvíc, je samotný fakt, že se v okolí jaderné elektrárny vůbec létá s drony a vede válka způsobem, který může mít katastrofální následky pro miliony lidí.

Jestli Ukrajina používá drony v oblasti tak citlivého zařízení, tak by si je sakra měla umět pohlídat. Tohle není nějaký opuštěný sklad někde v poli. Tohle je jaderná elektrárna. Jedna chyba, jeden špatný zásah, jeden technický problém a následky mohou řešit lidé stovky kilometrů daleko. A vůbec mě nezajímá, kdo má zrovna lepší propagandu. Když se něco semele v okolí jaderného zařízení, tak je to katastrofa pro všechny. Pro Rusy, Ukrajince i Evropany.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přijde mi naprosto šílené, že se z podobných incidentů stává skoro běžná zpráva, nad kterou většina médií jen mávne rukou a jede dál. Pak se máme tvářit, že je všechno pod kontrolou? Že není důvod k obavám? Jak nemá být důvod k obavám, když kolem největší jaderné elektrárny v Evropě lítají drony a každý měsíc čteme o dalším incidentu?

Ať už je za tím kdokoliv, měl by nést plnou odpovědnost. Pokud Ukrajina tvrdí, že za tím nestojí, pak je potřeba to důkladně vyšetřit. Pokud za tím stojí ukrajinská strana, tak je to naprostá nezodpovědnost a měla by si své drony sakra pohlídat. Protože hazardovat v okolí jaderné elektrárny není hrdinství ani vojenská strategie. Je to hazard se životy milionů lidí.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

11%
80%
5%
1%
3%
hlasovalo: 4112 lidí

Nejhorší na tom všem je, že obyčejní lidé mají pocit, že se hraje čím dál nebezpečnější hra a nikdo jim není schopen říct, kde je vlastně hranice. A právě to vyvolává strach. Ne články v médiích. Ne diskuse na internetu. Ale podobné bezohledné manévry, které nás mohou všechny stát mnohem víc, než si dnes dokážeme představit.

A nejde jen o okolí Záporožské elektrárny. Válka už dávno nepůsobí dopady pouze na území Ukrajiny. V posledním roce opakovaně dopadaly drony na území Rumunska a Moldavska, byly narušovány vzdušné prostory členských států NATO, Polsko řešilo sabotáže na infrastruktuře a pobaltské státy opakovaně čelily zvýšené vojenské aktivitě v blízkosti svých hranic. Incidenty byly hlášeny také ve Švédsku a Turecku.

Každý takový případ ukazuje, jak tenká je hranice mezi regionálním konfliktem a situací, která může zasáhnout mnohem širší část Evropy. O to absurdněji působí skutečnost, že se stále častěji bavíme o pádech dronů, narušování vzdušného prostoru nebo incidentech v okolí jaderných zařízení skoro jako o běžné součásti zpravodajství. Neměly by být běžné. Právě naopak. Každý podobný incident by měl být varováním, že současný směr vede k stále větším rizikům.

Nebylo by už na čase opět zasednout k jednacímu stolu? Protože čím déle bude konflikt pokračovat, tím větší je šance, že jednou dojde k chybě, kterou už nepůjde vzít zpět!

Psali jsme:

Mašek (ANO): Pan doktor nemá čas, zavolá odpoledne. Nezavolal
Mašek (ANO): Mikrofon okupuje předseda Hřib, Šebelová je napomenuta
Mašek (ANO): Blažek a Stanjura by měli vysvětlovat
Mašek (ANO): Nikdo nic neví, nikdo nic neviděl...

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , Mašek , Ukrajina , válka , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Může se Záporožská jaderná elektrárna stát zdrojem obrovské katastrofy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Michal Zuna byl položen dotaz

Muniční iniciativa

Co vím, tak ČR není jediná, kdo to muniční iniciativy přestal přispívat. Jak si to vysvětlujete? A že válka nespěje ke konci je bohužel fakt. Proč se víc neusiluje o mír? Přijde mi, že úsilí o uzavření míru ze strany třeba EU tu bylo v jedné slabé vlně. A co pro uzavření míru dělá ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

9:15 Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

Společné jednání ústavně-právních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu znovu otevřelo debatu o připra…