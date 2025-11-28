Hladík (KDU-ČSL): Vodní dílo Nové Heřminovy

Strategická stavba má zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy, kde opakované povodně v minulosti způsobily rozsáhlé škody na majetku i infrastruktuře. Nádrž bude schopna zachytit extrémní průtoky a tím výrazně sníží riziko záplav pro tisíce obyvatel a stovky objektů v obcích od Nových Heřminov až po Opavu.
„Záměr vodního díla má významné environmentální aspekty, počítá s podporou biodiverzity, zajištěním migrační prostupnosti pro vodní organismy a zlepšením kvality vody. Zajistí ochranu obcí od Nových Heřminov až po Opavu před povodněmi, ale bude mít i další přínosy, například možnost rekreačního využití či výrobu obnovitelné energie prostřednictvím malé vodní elektrárny. Dílo je proto klíčovým prvkem komplexního systému opatření, který má dlouhodobě zvýšit bezpečnost, odolnost a udržitelnost celého regionu,“ komentuje ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
MŽP vydalo jednotné stanovisko namísto řady dříve samostatných správních úkonů na úseku ochrany životního prostředí. Stanovisko obsahuje podmínky pro zajištění minimalizace nebo kompenzace vlivů budoucí stavby na životní prostředí. Zahrnuje povolení ke kácení dřevin mimo les včetně uložení náhradní výsadby, rozhodnutí o odnětí lesních pozemků, závazné stanovisko k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 metrů od hranice lesa, souhlas k zásahům, které by mohly vést k poškození významného krajinného prvku, uložení opatření k ochraně rostlin a živočichů, závazné stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby a souhlas ke stavbám, zařízením či činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry.
Vydané jednotné stanovisko tak zajišťuje maximální ochranu všech dotčených složek životního prostředí během realizace stavby a zároveň zajišťuje, aby byla provedena v souladu s právními předpisy a principy udržitelného rozvoje. Podmínky regulují kácení dřevin, náhradní výsadbu a následnou péči o vysazené dřeviny, aby nedošlo k nevratným ztrátám zeleně a ekologické stability. Upravují postupy při odnětí lesních pozemků a stanovují technická a organizační opatření, která minimalizují riziko poškození okolních ekosystémů.
Jejich součástí jsou opatření na ochranu živočichů a jejich biotopů prostřednictvím biologického dozoru a záchranných transferů a opatření pro zachování migrační prostupnosti. Podmínky se zaměřují i na prevenci havárií a ochranu povrchových a podzemních vod, aby nedošlo ke kontaminaci či narušení vodního režimu. Celkově tyto požadavky zajišťují, že realizace záměru proběhne bezpečně, šetrně k životnímu prostředí a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost jeho dobrého stavu. Zároveň jednotné stanovisko řeší ochranu všech záměrem dotčených složek životního prostředí komplexně a koordinovaně.
Jednotné environmentální stanovisko, spolu s již dříve vydaným stanoviskem EIA, představuje klíčové závazné dokumenty, které jsou odborným podkladem pro řízení o povolení záměru za oblast životního prostředí. Již před vznikem jednotného stanoviska bylo samostatně vydáno odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. O vydání stavebního povolení požádalo Povodí Odry v září letošního roku.
Mgr. Petr Hladík
autor: PV