Šlachta (Přísaha): Evropa se musí probudit

19.06.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Evropské unie s americkým prezidentem Trumpem

Šlachta (Přísaha): Evropa se musí probudit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Šlachta

Evropa se musí konečně probudit. Donald Trump není náš rodič. Není to ani náš nepřítel. Je to tvrdý vyjednávač, který hraje za Ameriku.

A Evropa musí začít hrát stejně tvrdě sama za sebe. Bez výmluv, bez čekání a s jasnou odpovědností za vlastní bezpečnost.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
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Článek obsahuje štítky

EU , Šlachta , USA , přísaha , Trump

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