David (SPD): Pokračování energetické tragédie Evropy

Vážení přátelé, bez energie není život, a právě vrcholí boj o energii - na život a na smrt. Světové války se vedly o přístup k surovinám, hlavně k uhlí a ropě. Zdroje jsou. Spojené státy americké bojují marný boj o prodloužení své světové dominance. Mají energetických zdrojů dost, ale jejich snahou je odpojit konkurenty od zdrojů nezávislých na USA, zasáhnout motory průmyslu a tepny, ovládnout dopravní cesty.
Likvidací Nord Streamu a německých jaderných elektráren bylo zasaženo Německo jako motor Evropy. Převrat na Majdanu a vyprovokování války na Ukrajině zajistilo sankce na zdroje a odbytiště v Rusku. Ovládnutím Venezuely a útokem na Írán mají být přiškrceny Čína a Indie.
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USA touží ovládnout dopravní cesty Severním ledovým oceánem a námořními cestami v západním Tichomoří. USA dosáhly růstu světových cen energií, takže se vyplácí těžba amerického břidličného plynu a umožňuje vývoz s vytvořením závislosti na USA.
Musí nás zajímat co dál. Bez konkurenceschopnosti nemá Západní a Střední Evropa dobrou budoucnost. Unijní vůdcové ukazují svoje lokajství a impotenci.
Kdy Evropané pochopí, že Spojené státy nejsou partner do nepohody, ale konkurent, který se chová nepřátelsky? Extrémně drahé občasné energie z větru a slunce nenahradí uhlí a jádro. Musí nás to zajímat!
Proto s inženýrem Noveským organizujeme mezinárodní konferenci o budoucnosti energetických zdrojů v hotelu Jalta v Praze v úterý 23. června. Je možné se připojit přes internet. Program a podrobnosti najdete na mojí facebookové stránce (ZDE) nebo na webu Nová republika (ZDE). Pokud nebudeme mít starost o budoucnost, nebudeme mít budoucnost.
Veškeré informace k nadcházející mezinárodní konferenci najdete na mém facebookovém profilu ZDE.
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