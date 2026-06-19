David (SPD): Pokračování energetické tragédie Evropy

19.06.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o mezinárodní konferenci o budoucnosti energetických zdrojů

David (SPD): Pokračování energetické tragédie Evropy
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Vážení přátelé, bez energie není život, a právě vrcholí boj o energii - na život a na smrt. Světové války se vedly o přístup k surovinám, hlavně k uhlí a ropě. Zdroje jsou. Spojené státy americké bojují marný boj o prodloužení své světové dominance. Mají energetických zdrojů dost, ale jejich snahou je odpojit konkurenty od zdrojů nezávislých na USA, zasáhnout motory průmyslu a tepny, ovládnout dopravní cesty.

Likvidací Nord Streamu a německých jaderných elektráren bylo zasaženo Německo jako motor Evropy. Převrat na Majdanu a vyprovokování války na Ukrajině zajistilo sankce na zdroje a odbytiště v Rusku. Ovládnutím Venezuely a útokem na Írán mají být přiškrceny Čína a Indie.

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USA touží ovládnout dopravní cesty Severním ledovým oceánem a námořními cestami v západním Tichomoří. USA dosáhly růstu světových cen energií, takže se vyplácí těžba amerického břidličného plynu a umožňuje vývoz s vytvořením závislosti na USA.

Musí nás zajímat co dál. Bez konkurenceschopnosti nemá Západní a Střední Evropa dobrou budoucnost. Unijní vůdcové ukazují svoje lokajství a impotenci.

Kdy Evropané pochopí, že Spojené státy nejsou partner do nepohody, ale konkurent, který se chová nepřátelsky? Extrémně drahé občasné energie z větru a slunce nenahradí uhlí a jádro. Musí nás to zajímat!

Proto s inženýrem Noveským organizujeme mezinárodní konferenci o budoucnosti energetických zdrojů v hotelu Jalta v Praze v úterý 23. června. Je možné se připojit přes internet. Program a podrobnosti najdete na mojí facebookové stránce (ZDE) nebo na webu Nová republika (ZDE). Pokud nebudeme mít starost o budoucnost, nebudeme mít budoucnost.

Veškeré informace k nadcházející mezinárodní konferenci najdete na mém facebookovém profilu ZDE.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
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David , energie , EU , Evropa , konference , USA , zdroje , SPD

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