Hlaváček (STAN): Podařilo se nám vyvážit různé veřejné zájmy

Finální podoba nového územního plánu metropole byla schválena Radou hl. m. Prahy na středečním mimořádném zasedání. Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude o Metropolitním plánu, se kterým se veřejnost seznámila minulý rok na podzim, hlasovat na svém zasedání 28. května 2026. Účinnosti by v případě schválení nabyl 1. září 2026.
Metropolitní plán umožní intenzivnější rozvoj Prahy. Podle jeho autorů chrání charakter více než 700 pražských lokalit, přírodu uvnitř města i jeho okolí, historické centrum i 44 typických městských výhledů. Jsou v něm zakotveny významné dopravní investice a projekty. Otevírá plochy brownfieldů pro výstavbu bytových čtvrtí, díky čemuž může vzniknout až 350 tisíc nových bytů. Přináší také předjednanou dohodu se státem na významných dopravních stavbách a kritické infrastruktuře, na památkové ochraně i jasně nastavené podmínky pro dohody s developery.
„Rada jednoznačně doporučila zastupitelstvu přijetí nového územního plánu. Jeho schválení bude klíčovým okamžikem pro Prahu. V naprosté většině případů se nám podařilo vyvážit různé veřejné zájmy. Přijetí plánu urychlí výstavbu potřebné dopravní infrastruktury od pražského okruhu a tramvajových tratí po vysokorychlostní železnici. Zároveň přinášíme potenciál pro více než 350 tisíc bytů, spolu s tím je však zajištěna také potřebná veřejná vybavenost a více ochráněna zeleň, například zelený prstenec okolo Prahy,” uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
„Uděláme vše pro to, aby byl Metropolitní plán schválen, protože Praha ho potřebuje. Nejen kvůli bytům, ale i kvůli dopravním stavbám nebo veřejné infrastruktuře. Díky Metropolitnímu plánu se hlavní město zkrátka bude moci rozvíjet. Navíc přichází za pět minut dvanáct, protože stávající plán z roku 1999 brzy přestane platit a bez nového by se Praha v územním plánování vrátila do 60. let minulého století,“ říká zastupitel hl. m. Prahy a předseda zastupitelského klubu SPOLU pro Prahu Tomáš Portlík.
Dokumentace, kterou hlavní město zveřejnilo 19. května, obsahuje vypořádání připomínek, které přišly v rámci projednávání v letech 2018, 2022 a na podzim roku 2025. V roce 2018 se jednalo o přibližně 45 tisíc připomínek, ve druhém kole v roce 2022 dorazilo přes 18 tisíc připomínek a v opakovaném veřejném projednání v roce 2025 na podzim dorazilo okolo 13 tisíc připomínek. V případě připomínek 57 městských částí se u konkrétních místních požadavků podařilo v 70 % případů vyhovět. Změny, které z loňského kola veřejného projednání vyplynuly, nejsou podstatné natolik, aby bylo nezbytné další kolo projednání, a zastupitelé tak budou hlasovat o plánu v podobě, se kterou se seznámila veřejnost na podzim.
„Magistrát se každou připomínkou individuálně zabýval a vyhodnotil ji plně v souladu se stavebním zákonem. Mnoho připomínek však bylo protichůdných nebo takového charakteru, kterému ze zákona nelze vyhovět. I tak se podařilo vyhovět mnoha požadavkům, aby se stal dokument více srozumitelným. Oproti předchozím kolům projednání se nám v připomínkách z podzimu 2025 vyrovnalo množství požadavků proti výstavbě s požadavky, aby byl plán umožňoval kapacitnější a vyšší výstavbu. Zároveň se zvýšilo množství souhlasných připomínek ze čtyř procent na více než pětinu.“ doplňuje ředitel odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy Filip Foglar.
Metropolitní plán Praha připravuje od roku 2013. Zadavatelem je Zastupitelstvo hl. m. Prahy, pořizovatelem je odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a zpracovává jej Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Jedná se o klíčový a závazný dokument, který ovlivní podobu metropole na několik desetiletí. Další změny a s?tím spojené další kolo projednávání by odsunulo schválení o několik let. Stávající územní plán přestane platit v?roce 2028 a hrozila by stavební blokáda Prahy.
Harmonogram schvalování:
- 19. května 2026: Kompletní zveřejnění dokumentu
- 0. května 2026: Předložení materiálu Radě hl. m. Prahy
- 26. května 2026: Předložení Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy
- 28. května 2026: Předložení ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy
- červen – srpen 2026: Kompletace spisu, vyvěšení veřejné vyhlášky
- 1. září 2026: Nabytí účinnosti nového územního plánu (v případě schválení)
