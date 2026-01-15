Hnutí SPD podporuje vyslovení důvěry nové koaliční vládě

15.01.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci

Hnutí SPD podporuje vyslovení důvěry nové koaliční vládě



Vážení přátelé,

SPD podporuje vyslovení důvěry nové koaliční vládě. Programové prohlášení vlády obsahuje naše klíčové priority. Fialova vláda výrazně překročila plánovaný schodek státního rozpočtu na rok 2025 a pracovala s nepravdivými údaji. Úkolem nové vlády je připravit realistický rozpočet pro rok 2026. Vítáme zařazení priorit nové vlády na program schůze Poslanecké sněmovny. Tato opatření pomohou živnostníkům a zlepší dostupnost bydlení.

1. SPD podporuje vyslovení důvěry nové koaliční vládě. Programové prohlášení vlády obsahuje naše klíčové priority.

Hnutí SPD podporuje vyslovení důvěry nové koaliční vládě hnutí SPD, hnutí ANO a strany Motoristé sobě, která vznikla na základě jasného volebního vítězství a silného mandátu občanů. Programové prohlášení vlády obsahuje klíčové priority hnutí SPD, například odmítnutí Migračního paktu EU a emisních povolenek pro domácnosti (EU ETS 2), důslednou obhajobu českých národních zájmů, závazek nezvyšovat daně po celé volební období, zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu, podporu zákona o celostátním referendu, posílení svobody projevu a podporu rodin s dětmi.

2. Fialova vláda výrazně překročila plánovaný schodek státního rozpočtu na rok 2025 a pracovala s nepravdivými údaji. Úkolem nové vlády je připravit realistický rozpočet pro rok 2026.

Hnutí SPD ostře kritizuje hospodaření bývalé vlády Petra Fialy, která výrazně překročila plánovaný schodek státního rozpočtu na rok 2025 a pracovala s nepravdivými údaji o příjmech i výdajích. Toto selhání vedlo k rekordnímu nárůstu veřejného dluhu, a následně i k rozpočtovému provizoriu pro rok 2026. Úkolem nové vlády s účastí hnutí SPD je připravit realistický a pravdivý rozpočet, stabilizovat veřejné finance a zahájit odpovědnou rozpočtovou konsolidaci ve prospěch občanů České republiky.

3. Vítáme zařazení priorit nové vlády na program schůze Poslanecké sněmovny. Tato opatření pomohou živnostníkům a zlepší dostupnost bydlení.

Hnutí SPD vítá zařazení klíčových legislativních priorit nové vlády na program schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se zejména o návrh na zastropování odvodů sociálního pojištění živnostníků, které byly za vlády Petra Fialy zvýšeny v průměru o 60 %, a o novelu stavebního zákona směřující ke zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Tato opatření povedou k úlevě pro české živnostníky a podnikatele a zároveň k rozšíření dostupného bydlení, které musí být považováno za veřejný zájem a odpovědnost státu. 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  • SPD


Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci