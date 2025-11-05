Hnutí SPD přináší pozitivní změnu pro české občany

Vážení přátelé,
SPD se podařilo do programu nové vlády prosadit velkou část ze svého programu. Přinášíme pozitivní změnu pro české občany. Zastropování důchodového věku na 65 letech chceme prosadit i přes odpor Fialovy vlády. Kvůli Fialově vládě mají čeští občané nejdražší elektřinu v celé EU. Prosazujeme snížení cen energií. Nová regulace EU poškodí českou ekonomiku. Nová vláda s účastí SPD bude usilovat o zrušení škodlivých předpisů Bruselu.
Hnutí SPD spolu s hnutím ANO a stranou Motoristé sobě úspěšně dokončilo jednání o programovém prohlášení nové koaliční vlády, které bude nyní završeno podpisem koaliční smlouvy. Tento program obsahuje klíčové priority SPD, které přinášejí skutečnou změnu oproti asociální vládě Petra Fialy. Nová vláda se mimo jiné zavazuje nezvyšovat daně, snížit daň z příjmu právnických osob, zastavit růst odvodů živnostníků a odmítnout Migrační pakt EU i emisní povolenky pro domácnosti (EU ETS2).
Součástí dohody je také zvýšení platů učitelů, policistů, hasičů a vojáků, zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a zákon o celostátním referendu, aby občané mohli rozhodovat přímo. Hnutí SPD prosadilo i podporu rodin a porodnosti – zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun, obnovení přídavků na dítě, školkovného a daňových slev pro pečující rodiče. Stát musí opět pomáhat českým rodinám a zajistit dostupné bydlení.
2. Zastropování důchodového věku na 65 letech chceme prosadit i přes odpor Fialovy vlády
Končící vláda Petra Fialy se snaží bránit plánovaným změnám důchodového systému, které nová koalice SPD–ANO–Motoristé sobě představila v souladu s vůlí voličů. Hnutí SPD považuje zastropování důchodového věku na 65 letech za spravedlivé a maximálně přijatelné řešení. Průměrný věk dožití ve zdraví je v ČR jen okolo 62 let, proto je další zvyšování důchodového věku, které prosazovala Fialova vláda, asociální a necitlivé. Hnutí SPD prosazuje také dřívější odchod do důchodu pro náročné profese a rozšíření dostupnosti kvalitní zdravotní péče a prevence a těmito návrhy dlouhodobě hájí práva současných i budoucích seniorů.
3. Kvůli Fialově vládě mají čeští občané nejdražší elektřinu v celé EU. Prosazujeme snížení cen energií.
Podle údajů Eurostatu má Česká republika nejvyšší ceny elektřiny v celé EU při přepočtu na kupní sílu. Je to důsledek liknavé a škodlivé politiky Fialovy vlády, která odmítla řešit příčiny tohoto stavu: vysoké distribuční poplatky, přemrštěné zdanění energií a ztrátu kontroly nad trhem s elektřinou. Hnutí SPD proto prosazuje okamžité snížení regulované složky ceny elektřiny a následné systémové kroky ke snížení obchodní složky její ceny. Stát musí převzít odpovědnost nad cenotvorbou této strategické komodity, protože dostupná energie je základem ekonomické stability a sociálních jistot občanů.
4. Nová regulace EU poškodí českou ekonomiku. Nová vláda s účastí SPD bude usilovat o zrušení škodlivých předpisů Bruselu.
Od 1. ledna 2026 zavádí Evropská unie tzv. uhlíkové clo, které dramaticky zdraží bydlení, potraviny, automobily i dopravu. Toto opatření schválené Fialovou vládou ohrozí pracovní místa v českém průmyslu, zvedne inflaci a poškodí ekonomiku. Spolu s emisními povolenkami, zákazem aut se spalovacími motory a povinnými renovacemi budov tvoří tzv. Green Deal EU, který hnutí SPD dlouhodobě odmítá jako ekonomicky i sociálně destruktivní projekt. Nová vláda s účastí odborníků za hnutí SPD bude v institucích EU usilovat o zrušení těchto škodlivých regulací, které ničí životní úroveň českých občanů a suverenitu naší země. Česká republika potřebuje zdravý rozum, nikoliv zelenou ideologii z Bruselu.
Radek Rozvoral
