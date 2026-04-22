Hoffmannová (Piráti): Jak mohou být média nezávislá se závislými radními?

Dobré dopoledne všem kolegyním a všem kolegům.
Já bych zde ráda na dnešním plénu Sněmovny jako první bod zařadila bod se jménem Jak mohou být média nezávislá se závislými radními? Já jsem zde přišla v prvé řadě poděkovat a také poprosit. Děkuji zástupcům vládní koalice, že v této chvíli odložili volbu nových radních České televize. Zároveň prosím, abychom možná všichni přehodnotili podporu ve volbě budoucích radních, která určitě záhy nastane. Nejenom kvůli aktuální kauze, která vznikla na základě nahrávky, ale i kvůli různým jiným informacím, které se kolem kandidátů, kteří podle výsledků mediálního výboru jsou pravděpodobně preferováni většinou koalice, aby znovu obhájili svůj mandát, se dostali zpět na tato místa, protože z mnoha zdrojů a díky jejich chování se ukazuje, že opravdu nejsou nezávislí. Zvažte tedy podporu opravdu nezávislých kandidátů.
Financování veřejnoprávních médií, jejich nezávislost a také obsazení Rady je opravdu nejenom politické téma a téma na plénum této Sněmovny. Vidíme, že systémové změny zvedají ze židlí širokou veřejnost. Odborníci varují o paskvilu, který připravil v rámci změny financování médií pan ministr Klempíř. Za pět minut dvanáct dnes zahajuje stávkovou pohotovost Česká televize, právě kvůli změnám financování, které avizuje současná koalice. Za minutu dvanáct začíná demonstrace studentů, nejen tady v Praze, na podporu veřejnoprávních médií.
My samozřejmě stojíme jak za zaměstnanci České televize, tak za studenty, tak za širokou veřejností, a vyzýváme současnou vládní koalici, aby se bavila o tom, jak měnit podobu České televize a Českého rozhlasu v široké debatě. Ve Švédsku to trvalo čtyři roky, v Británii to trvalo 10 let. Tady tyto velké systémové změny musíme debatovat a nastavit kvalitně tak, abychom neohrozili nezávislost médií, abychom nastavili fungující nezávislá média nejenom podle evropské legislativy, ale na základě širokého společenského konsenzu.
Děkuji moc.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
