Hoffmannová (Piráti): Naprosto likvidační demagogie

Naprosto likvidační demagogie. Jinak nejde vládní plány k rušení koncesionářských poplatků ani nazvat. Ministr Klempíř chce překotně, bez diskuze a bez debaty s opozicí postupně vyhladovět Českou televizi a Český rozhlas.
Vládní politici argumentují, že šetří lidem peníze, ale komu šetří peníze a kde? Vždyť tohle zaplatíme MY VŠICHNI, jen z našich daní místo poplatků. A zaplatíme to svobodou médií a nezávislostí informací. Rozpočet, o kterém rozhoduje vláda prostě není nezávislý. A rozpočet, který se ČT sníží o miliardu a ČRo téměř o půl miliardy prostě znamená výrazné existenční problémy pro obě média veřejné služby.
Čtvrt milionu lidí na Letné jasně podpořilo nezávislá média. Spolky nominovaly kvalitní kandidáty do Rady ČT. Vládní destrukční mašina ale jede na plné obrátky a cíl je jediný. Zlikvidovat nezávislá a svobodná média.
K tomu my s Piráty nikdy svitit nebudeme a využijeme všechny prostředky, které z opozice máme.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku