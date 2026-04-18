Hoffmannová (Piráti): Naprosto likvidační demagogie

20.04.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář zaslaný na redakční e-mail k veřejnoprávním médiím.

Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Naprosto likvidační demagogie. Jinak nejde vládní plány k rušení koncesionářských poplatků ani nazvat. Ministr Klempíř chce překotně, bez diskuze a bez debaty s opozicí postupně vyhladovět Českou televizi a Český rozhlas.

Vládní politici argumentují, že šetří lidem peníze, ale komu šetří peníze a kde? Vždyť tohle zaplatíme MY VŠICHNI, jen z našich daní místo poplatků. A zaplatíme to svobodou médií a nezávislostí informací. Rozpočet, o kterém rozhoduje vláda prostě není nezávislý. A rozpočet, který se ČT sníží o miliardu a ČRo téměř o půl miliardy prostě znamená výrazné existenční problémy pro obě média veřejné služby.

Čtvrt milionu lidí na Letné jasně podpořilo nezávislá média. Spolky nominovaly kvalitní kandidáty do Rady ČT. Vládní destrukční mašina ale jede na plné obrátky a cíl je jediný. Zlikvidovat nezávislá a svobodná média.

K tomu my s Piráty nikdy svitit nebudeme a využijeme všechny prostředky, které z opozice máme.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Psali jsme:

Půjdou po Orbánovi. Zahradil varuje: Může to skončit procesy
Knížák udeřil na Pavla: Usurpuje si právo na pravdu. Stydím se za něj
Trump po krizi udeřil: NATO? K ničemu. Papírový tygr
Hrad, ples a „rusobijci“. Příběh Demetrashvili rozjel sítě

Jinde na netu:

Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen

Další články z rubriky

Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

15:29 Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

Dnem vítězství je 9. květen. Svoboda přišla až toho rána. Do Prahy a nejen sem. Přinesla nám ji Rudá…