Hoffmannová (Piráti): Nestabilita, nedůvěra a pocit ohrožení pro veřejnoprávní média

Vláda se dnes dohodla na zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávních médií. Změna financování by se měla uskutečnit od roku 2027.
Bohužel jsme se ale nedozvěděli, jakým způsobem mají být poplatky nahrazeny, ani jak bude nastavena nezávislost veřejnoprávních médií.
Ministr kultury Oto Klempíř v odpovědi na mou interpelaci minulý týden garantoval, že změna financování neohrozí nezávislost médií a zároveň není v plánu slučování Česká televize a Český rozhlas.
Samozřejmě existují alternativní způsoby financování veřejnoprávních médií, které mohou zajistit předvídatelné a stabilní prostředí pro jejich činnost. Uvidíme, do jaké míry se toto podaří nastavit současné vládě, obzvlášť v kontextu toho, jak se někteří koaliční politici vyjadřují na adresu české žurnalistiky či vysílání ČT.
Komunikovat změny ve financování bez informace o tom, JAK budou veřejnoprávní média financována, vnáší zbytečnou nestabilitu, nedůvěru a pocit ohrožení ještě před dalšími kroky.
To není dobře.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
