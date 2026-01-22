Hoffmannová (Piráti): Rušení poplatků ohrožuje stabilitu veřejnoprávních médií

Senát upozorňuje, že rušení koncesionářských poplatků bez náhrady ohrožuje stabilitu veřejnoprávních médií. To, že vláda přesto pokračuje bez konkrétního plánu, považuji jako opoziční poslankyně za destruktivní politiku. Na plénu Sněmovny budu pokračovat v dotazování na udržitelné řešení financování, které neohrozí nezávislost médií. Právě v takových chvílích oceňuji roli Senátu jako důležité pojistky demokracie.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.