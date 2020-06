Horník (STAN): Tady se pořád mluvilo o dotacích, horem dolem, média to šířila jako druhou virózu

reklama

Vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně. Já zaprvé musím říct jako starosta, který v dubnu oslavil 30 let na radnici, o trochu déle než Petr Vícha, ale že všechno, co Petr Vícha řekl na začátku a nebylo zapotřebí nic jiného, že podepisuji. Pak asi je důležitá druhá věc, o to, o co se snažil Senát, vlastně umožnit i krajům příspěvek 500 korun na občana. Kdo zná fungování krajů a obcí, tak samozřejmě ví, že mnohé kraje, a mám dojem, že to je většina, ve spolupráci s obcemi vypisují další programy, to znamená, pokud tyto peníze na kraje přijdou, a mohly teď přijít rychle, tak kraje nemusely moc omezovat svoje investiční možnosti, ale zejména taky své různé dotační programy, které opět by mířily zase k těm firmám zejména v místě regionálním. Mně u tady toho problému všeobecně vadí jedna věc. Tady se pořád mluvilo o dotacích, omílalo se to horem dolem. A média to šířily jako jakousi nemoc, druhou virózu.

Na dotace přece nejsou nároky. A to nikdo pořádně neřekl. Pár lidí se ozvalo, ale média to nechtěla slyšet. Dotace, dotace, dotace. Všichni víme, že sáhnout si na dotace není jednoduché. Když ty dotace nakonec dostanete, tak výsledek je, že na vás klekne auditní orgán ministerstva financí jako největší a nejvyšší autorita i pro Evropskou unii a Evropskou komisi. A kdo to zažil – a já jich zažil x – tak to kleknutí není nic příjemného.

A když na vás auditní orgán klekne a dá vám korekce, korekce zaplatíte a pak vám přijde za rok a půl finanční správa. Ta znovu probírá ten projekt, včetně těch korekcí, a nakonec zjistí, že polovina z těch korekcí, nebo polovina z těch nalezených chyb byla neoprávněná. Že i ten auditní orgán ministerstva financí nekonal správně. Bodejť by mohl konat, když přijde expert pan Zoltán z Ostravy, já, domnívajíce se, že Ostrava je hornictví a že to je horník, tak jsem ho vzal do podzemí. Ale on dělal silniční stavby, takže byl úplně mimo. A když jsme mu ukazovali další věci, na které poukazoval, tak říkal, že už v podzemí byl dost dlouho a že už tam delší dobu nemusí trávit. A pak nám dal ty korekce. Což potom finanční úřad nakonec uznal, že to bylo nezákonné. Ale protože program skončil, tak peníze už se nám do rozpočtu nazpátek nedostaly.

Já vás chci hrozně moc poprosit, paní ministryně. Vy víte, že v posledním období situace všeobecně nebyla jednoduchá pro všechny. A to jak pro vládu, tak samozřejmě i pro samosprávy. Je jedno, jestli krajské nebo ty, které byly v první linii té místní samosprávy, tak že jsme my tady v Senátu, když přišly návrhy, měli jsme na to 10 dní. Před chvílí to tady bylo řečeno, jeden den to bylo schválené v Poslanecké sněmovně, druhý den jsme to dostali a třetí den jsme to tady schvalovali. Čili neskutečná rychlost. A všechno to bylo pod tlakem. A my jsme vám vyhovovali. A na detaily kolem toho jsme moc nekoukali, protože jsme říkali, ano, je tady jakési nebezpečí, musíme to řešit.

Ale já mám dojem, že z toho opaření jsme pomaličku všichni venku. A teď budeme muset škody, které jsme si možná i částečně napáchali sami, tak je budeme muset napravovat a bude to trvat několik let. A já bych byl hrozně moc rád, kdyby ta náprava mohla zafungovat co nejrychleji. Pojďme naše politické půtky, naše politické ego, ego politických stran dát stranou, a proto vás snažně prosím, projednejte, nebo vy v Poslanecké sněmovně, vezměte tento náš návrh, protože doufám, že ho schválíme s pozměňovacími návrhy, a vezměte ho za bernou minci, tak, aby mohl začít platit co nejdříve. To uděláte největší pomoc obcím České republiky. A věřím tomu, že co se týče pětistovky, nebo dokonce trojnásobku pro kraje, můžeme udělat také velmi rychlou cestou. A dovedu si představit, že i z tohoto důvodu by se byl schopen na jeden bod jednání novelizace zákona Senát sejít. Děkuji za pozornost.

