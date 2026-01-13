Hřib (Piráti): Cirkus tady sledujeme každý den

Vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové,
já možná vysvětlím nejdřív, proč jsem tady k tomu pultíku došel pozadu. To není samoúčelné. Jde o to, že dnes budeme jednat o tom nejdůležitějším bodě, a to je důvěra vládě, a my chceme tímto upozornit, že tato Babišova vláda je vládou, která nás všechny potáhne zpátky na východ, zpátky do doby bující korupce, klientelismu a doby normalizace lži, zatímco Piráti chtějí posunout Česko konečně dopředu, tak bohužel tato vláda opřená o populisty a extremisty nás bude vracet nazpět a bohužel bude s sebou strhávat i všechny ty, kdo by chtěl jít konečně dopředu.
A chápu, že si někdo může říct, že to vypadá trochu jako cirkus, ale přece jenom já si myslím, že ten cirkus tady sledujeme každý den úplně jiný. Mám na mysli třeba to, když tady někdo třeba nějaký snowflake fňuká, že nemůže být ministr a snaží se tady vymýšlet něco o žalobách na prezidenta, nebo když třeba někdo tady otevřeně papouškuje ruskou propagandu, nebo když někdo předstírá, že vyřešil svůj střet zájmů.
To znamená, my Piráti budeme určitě hlasovat proti, proti důvěře vládě, vláda nebude mít naši důvěru. Za nás je to jednoznačně sňatek zla z rozumu. Vláda, která vznikla právě proto, aby se navzájem chránili lidé, kteří nechtějí být vydáni k trestnímu stíhání.
Více o tom budu mluvit až v tom bodě důvěra vlády. Já jsem tedy každopádně ještě rád, že se podařilo sesbírat ty podpisy pro návrh na odvolání Tomia Okamury z pozice předsedy Sněmovny, a o tom bude vzápětí mluvit naše předsedkyně klubu Olga Richterová.
Děkuji.
