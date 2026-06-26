Richterová (Piráti): Andrej Babiš je zcela nevěrohodný

Vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané, vážený pane ministře, co myslíte, co by dělalo hnutí ANO, pokud se ještě nevědělo (Ukazuje materiál.), že to je asociace nepřiznaných obydlí, kdyby se jakékoliv jiné vládě stala taková kauza, jako se stala paní ministryni Mrázové, respektive ono je to kauz několik? Načerno postavené stavby v situaci, kdy ona sama má právě vymáhat právo v oblasti staveb načerno, problémy týkající se nejenom jednoho obecního bytu, ale hnedka dalšího obecního bydlení výhodného v Bílině, kde byla starostkou. Co myslíte, že by dělali poslanci hnutí ANO v minulém volebním období, kdyby kauzy, jako má již bývalý kandidát na pražského primátora Ondřej Prokop za hnutí ANO, kdyby kauzy, jaké má Tünde Bartha, pravá ruka premiéra Andreje Babiše, a jaké má ministryně Mrázová, týkající se obecního bydlení, týkající se příliš výhodných nájmů v situaci, kdy spousta lidí bydlení sehnat prostě nemůže a nemůže si ho dovolit zaplatit, co by tady v této Sněmovně dělalo hnutí ANO v minulém období? Z toho, jak znám fungování v minulých osmi letech, z toho, jak znám fungování Andreje Babiše, tak by zavelel a stáli by tady poslanci fronty, fronty každé ráno, dokud by nebyla Zuzana Mrázová odvolána. A to v případě, že by prostě jenom ta situace byla opačná, že by to nebyla Babišova ministryně, v případě, že by prostě vyšly články typu (Ukazuje materiál.) Bílina roky neřešila černé stavby Mrázové, stavební úřad vede její kamarád, ti lidé by tvrdili, že prostě měli normální pracovní vztah (Ukazuje materiál.), ukázaly by se fotky, že prostě byli blízcí – jsou to fotky, které u pracovních kolegů nejsou zcela běžné, tak v ten okamžik vy prostě hnutí ANO tady defilovalo, ptalo by se, jak je možné, že ten stavební úřad, kde konkrétní úředník médiím vypověděl, že o stavbách načerno věděli, ale neřešili je, že ten stavební úřad prostě šel na ruku bývalé paní starostce a současné ministryni Mrázové.
Je to ukázkové zneužití všeho, co si prostě papaláši z hnutí ANO dovolují, a já chci upozornit na další věc. Vedle těchto kauz popsaných médii je Andrej Babiš zcela nevěrohodný, když říká, že chce vyřešit krizi bydlení i proto, že další lidé, s kterými spolupracuje, prostě očividně bydlení pro lidi řešit nechtějí. A já dám konkrétní příklad, který souvisí s bydlením a se spolupracovníky současného premiéra, a upozorním, že to má vztah k legislativě, kterou tato vláda chystá a už oznámila, že ji chce přijímat, a proto se máme ptát, co tedy konkrétního bude hnutí ANO pro lidi v souvislosti s krizí bydlení skutečně řešit – ale pro lidi, ne pro svoje lidi, ne pro Babišovy bytové barony.
A k čemu se chci dostat? K tomu, jakým způsobem se Andrej Babiš vstřícně vyjadřoval k plánům Ivany Tykač týkajícím se porodnosti a řešení rodinné politiky, k plánům souvisejícím i s bydlením. Jenže ta stejná žena říká, že bydlení je dost, že problém nedostupného bydlení je jenom úhel pohledu, že Češi si – a já si to fakt nemyslím, ale ona nejspíš ano – že Češi si zvykli na příliš vysoký standard a měli by se prostě uskromnit. Pokud si říkáte, jestli se někdo zbláznil, že toto říká – Ivana Tykač.
Takže jde o ženu, jejíž firmy v minulosti skupovaly obecní půdy na Praze 1, přestavovaly je na luxusní byty a dnes vydělávají na prodejích a krátkodobých pronájmech nemovitostí. Jsou to samozřejmě nemovitosti v počtech, na které naprostá většina lidí nemůže dosáhnout za celý život, a jde o krátkodobé pronájmy v bytech, které v minulosti sloužily k dlouhodobému bydlení rodin v Praze. Krátkodobé pronájmy, zvané také Airbnb, nejsou jediný problém. Zatímco tato paní říká, ať se uskromníme, tak si její firmy od obce, od Prahy 1, vymohly ve smírech téměř 60 milionů korun – podle informací v médiích. Bylo to 48 milionů firmě Arta v roce 2016, později dalších téměř 10 milionů firmě Meltex v roce 2024.
Je to výsledek letitých soudních sporů o skryté vady, v uvozovkách skryté vady, na obecních půdách, které její firmy koupily za výhodných podmínek. Ty informace přináší třeba Deník N. Já tady cituju z článku Zdislavy Pokorné: Bydlení je dost, říká Ivana Tykač, královna pražských půd od města dostala zpět desítky milionů.
A oč jde? Na jedné straně Ivana Tykač vykládá, ať se lidi uskromní, na druhé straně dobře naplánované letité soudní spory o obecní půdy, které její firmy koupily za velice výhodných podmínek, a ty desítky milionů zpětně získaných navíc. Co se mezitím ukázalo? Že za těmi developerskými společnostmi stála složitá síť různých offshorových struktur a vlastně Deník Referendum i server Investigace.cz popsaly, že firmy napojené na Ivanu Tykač vlastnily v centru Prahy přesto 150 bytů. A prostě je to schéma, které potom vede k svěřenskému fondu The Ivana Trust, beneficienti: Ivana Tykač a její děti. Je to klasické schéma, jaké známe i odjinud.
Ale proč to připomínám, tyto souvislosti? Protože ta stejná žena, která vydělává na krátkodobých pronájmech, na tom, že je, jak uvádí Zdislava Pokorná, královnou pražských půd, dnes konzultuje s touto vládou. Na jí pořádanou akci chodí premiér, chodí ministři. A konzultuje nejenom otázky porodnosti a rodinné politiky, ale i souvislostí k bydlení.
A teď jsme opět u toho, že to stejné pronajímání, které vede samozřejmě k významným ziskům, třeba pro tuto podnikatelku – a kdyby tam nebyly ty otazníky, které jsem před chvílí popsala, tak to je naprosto v pořádku – jenom je to přesně ten moment, kdy prostě tato vláda bude upravovat nebo chystá se upravit a mluví o tom pravidla pro Airbnb, pro krátkodobé pronajímání.
Takže vedle člověka, který podniká v té oblasti, jde i o člověka, co v té oblasti má eminentní osobní byznysový zájem. A když se stává politickým hráčem, který jedná s předsedou vlády a s ministry, tak samozřejmě začíná mít vliv na to a může mít vliv na to, jak se bude regulovat trh, na kterém třeba právě ona sama dlouhodobě vydělává. A proto tady stojím: že prostě není v pořádku, aby někdo říkal, ať se Češi uskromní, zatímco vedl soudní spory o desítky milionů od města, které pak chybí ve veřejném rozpočtu dané obce. A zatímco ty nemovitosti nejenomže slouží k výdělku na zahraničních turistech, ale ve stejný čas taky samozřejmě znemožňují, aby si to pronajali normální české rodiny, které hledají dostupné bydlení.
A tohle, tohle je ten rozpor, kvůli kterému upozorňuju, že když ona sedí u stolu a řeší, hm, jak by měla naše země čelit demografické krizi – a přitom to je samozřejmě jedno z největších témat dneska, tak už to není jenom nějaký byznys, není to jenom otázka nějakého nastavení konkrétních regulací u Airbnb – je to otázka systému, systému, v kterém se nejdřív vydělává na obecním majetku, pak se vymáhají další miliony přes soudy a nakonec se přichází radit vládě, jak mají žít ostatní.
Takže ještě jednou připomenu, co říká Ivana Tykač: bydlení je dost. Jenže otázkou je pro koho. A proto se podívejme, jak je to s tou regulací krátkodobých pronájmů za poslední roky, co je zveřejněné třeba přes server iROZHLAS.cz., co je zveřejněné taky přes různé další kanály. A je vlastně plán zavést registr poskytovatelů ubytování prostřednictvím systému eTurista, povinná registrační čísla pro všechny nabídky na platformách typu Airbnb a Booking nebo lepší kontrola výběru daní a místních poplatků. A zároveň, a to je teďka ta velká věc, zda budou mít obce pravomoc omezovat počet dní, po které lze byty krátkodobě pronajímat, anebo zda budou mít obce pravomoc stanovit další podmínky pro tento byznys.
Takže samotné Ministerstvo pro místní rozvoj otevřeně uvádí, že masové krátkodobé pronájmy snižují nabídku bytů pro běžné bydlení, zvyšují nájemné a přispívají k vylidňování center měst. A podle odhadů ministerstva navíc 40 až 70 procent pobytů přes ty on-line platformy není hlášeno a stát kvůli tomu přichází o stovky milionů korun ročně. Takže jinými slovy, vláda sama uznává, že nekontrolovaný rozmach krátkodobých pronájmů přispívá ke krizi bydlení, ale jednou z osob, které mají přístup k premiérovi a kdo spoluutvářejí veřejnou debatu, veřejnou debatu i ohledně krize bydlení je podnikatelka, jejíž skupina na tomto modelu podnikání dlouhodobě vydělávala. A já jenom zdůrazňuju, jde mi o ověřitelná fakta. Netvrdím vůbec, že tady jde o ovlivňování té podoby regulace Airbnb. Ne, jenom chci poukázat na souběh tří ověřitelných skutečností, že vlastně dochází k těm konzultacím té účasti na konferenci mezi premiérem Andrejem Babišem a Ivanou Tykač k tématům demografie, porodnosti, ale jsou tam i body týkající se bydlení. Potom to, že skupina kolem Ivany Tykač ve velkém podnikala v krátkodobých pronájmech. A potom, že prostě vláda připravuje regulaci právě tohoto trhu. A tím se dostávám zpátky obloukem ke kauzám, jimiž Zdeněk Hřib začal dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Ty kauzy působí jako čisté devadesátky, jako esence toho všeho, co bohužel vedle radosti ze svobody, vedle radosti i třeba z rychlého proměňování naší země, z rychlého bohatnutí trošku kalí vzpomínku na tyhle roky. A tyhlety devadesátkové móresy bohužel hrozí, že se vrátí i skrze takováto propojení. Kdyby tam nebyly ty soudní spory, kdyby tam nebyly ty desítky milionů vymožené ve prospěch té skupiny, která skoupila ty pražské půdy, tak bych tady takto nevystupovala, ale ony tam jsou. Ještě jednou připomenu ty hlavní citace jsou z článku Deníku N. A opravdu, když si vezmete, že ten výsledek, že když realitní nákupy vyústily do soudních sporů, tak potom radnice Prahy 1 nakonec společnostem navázaným na Ivanu Tykač vyplatila téměř 60 milionů korun, tak je prostě hrozně důležité si říci, že toto je potřeba započíst vůči té ceně, kterou ona původně za ty obecní půdy a obecní byty zaplatila. O tohle je potřeba tu původní částku snížit.
A připomenu ještě jednu věc. Jde také o ty další vstupy do veřejné debaty, které obecně dělá institut Solvo, který Ivana Tykač založila a který představuje řadu návrhů prostě k debatám v české společnosti. Jenže nebývá už často transparentně uvedeno, že za tímto institutem a jeho návrhy stojí právě ona a že prostě jde o toto propojení byznysových a nějakých možných dalších zájmů, které by prostě každý, kdo ty návrhy čte a poslouchá, kdo se jim věnuje, měl znát. Měl by vědět, že takto to je osobně propojené.
Poslední citát, který uvedu k této části svého projevu je opravdu jako doslova, co prohlásila paní Tykač. „Bydlení bylo vždycky drahé, dnes je extrémně drahé. Zároveň jsme si ale zvykli spotřebovávat extrémně mnoho metrů čtverečních a žít na vysoké noze.“ Takže to je ten citát, o který se opírám, když říkám, že nám doporučuje, ať se uskromníme. Přitom to není pravda. I když se podíváte na statistiky srovnávající evropské země, tak prostě Češi mají byty malé, žijí v malých bytech, co se týče bytů, ale já už nechci dál prodlívat na tomto tématu. Já jenom chci ukázat, že když se premiér této země obklopuje i takovýmito lidmi, tak velice těžko můžeme očekávat, že vyřeší krizi bydlení, což je jedna z největších krizí týkající se naší země v současnosti. Když jde o kauzy premiéra Andreje Babiše a jeho lidí, tak je prostě nezbytné tady důsledně a opakovaně připomínat, že nejsou vyřešené, že nejsou uzavřené, že sice Tünde Bartha přijde o obecní byt kvůli rozhodnutí Prahy 3, ale to nic nemění na tom, že jí připadalo úplně v pořádku ten byt roky držet, i když ho nevyužívala ani ona, ani její nejbližší rodina. A to je pravá ruka premiéra Andreje Babiše.
A Zuzana Mrázová, ta má samozřejmě další problémy týkající se opravdu těch konkrétních věcí, které se staly v Bílině. Já dneska nechci zabředávat do těch největších detailů, ale chci připomenout, kdyby takováto kauza černých staveb na pozemku, kdyby takováto kauza pronajímání levného obecního bydlení se stala komukoliv jinému nežli ministryni Andreje Babiše, tak by tady v minulém období nebo předtím odhaduji, byly desítky poslanců hnutí ANO žádajících rezignaci. Dnes je tady mlčení. Dnes je tady opravdu mlha zahalující současné konání paní ministryně, která třeba měla jet do Polska, nejela a podobně. A já když vidím ty další články týkající se například otázek na ministryni kvůli manželovým zakázkám, věcí, kdy ona tvrdí, jen jsem podepisovala, a když se podívám na ty kauzy, kdy neřešila hluk z manželovy diskotéky, kdy prostě bohužel ale neuvedla peníze v majetkovém přiznání, po dotazech změnila vysvětlení nebo kdy zkrátka – a to je za mě taky velice důležité – teď tedy vyplynul najevo ten přátelský vztah s vedoucím stavebního úřadu, který prostě působí velice nedůvěryhodně vzhledem k tomu, že ten samý úřad neřešil její černé stavby, tak mi nezbývá nic jiného než podat návrh bodu Kdy odvoláte ministryni Zuzanu Mrázovou?
Místopředsedkyně PSP Barbora Urbanová: Já jenom poprosím o trochu ztišení, je tady dost hluk. Děkuju, děkuju.
Poslankyně Olga Richterová: Takže návrh bodu poprosím – Kdy odvoláte ministryni Zuzanu Mrázovou? A ještě jednou to odůvodnění už úplně na závěr.
Když si lidé přečtou otázky týkající se hluku z té bývalé manželovy diskotéky, když si člověk přečte, že na diskotéku, kterou Schwarz v Bílině provozoval, si místní obyvatelé opakovaně stěžovali kvůli hluku, večírky uprostřed sídliště se totiž protahovaly až do rána. Referovaly o tom Seznam Zprávy, kdy se starostka Mrázová tehdy bránila slovy řeší to přestupková komise, dostává pokuty, já s tím víc dělat nemůžu. Situace byla zdokumentovaná i na jednání zastupitelstva, kde přišel nespokojený občan, řešil tam přímo s tehdejší starostkou Mrázovou, jak je to možné?
Říkal: Opakovaně dva roky volám městskou a státní policii a odkazují mě na vás, že váš manžel dostává nejmenší pokuty, protože vy mu to zařizujete – to interpretuju policii, co mi říkají. Tak naznačil stěžovatel to podezření z nadržování. Ale až po tomto výstupu, až po tom, co se to dostalo přímo na to zastupitelstvo, tak přestala diskotéku starostčina manžela řešit přímo Bílina, z řízení o přestupcích se až poté ten Jedličkův odbor vyloučil a Schwarzovy přestupky spadly pod nedaleké Teplice. Ale proč se úřad nevyloučil rovnou, to nebyl vůbec pan Jedlička tehdy schopný zdůvodnit, a když to těm reportérům vysvětloval, tak jenom říkal: To já nedokážu vůbec říct. Podle jeho slov to ale kvůli jeho vazbám na Mrázovou nebylo.
No a pan Jedlička, to je vedoucí Stavebního úřadu v Bílině, s kterým existuje tato fotografie. (Ukazuje fotografii na A4.)
Takže nejenom neřešení černých staveb na pozemku, ale taky třeba neřešení hluku z manželovy diskotéky. To jsou ty čistokrevné devadesátky. To je to, co ztělesňuje paní ministryně Mrázová, která je ministryní za „Asociaci Nepřiznaných Obydlí“ (ukazuje název), za asociaci, která se věnuje pouze zajišťování bydlení sama sobě. A Babišovi bytoví baroni, mezi něž paní Zuzana Mrázová patří, prostě nemají vést ministerstvo, které má dostupné bydlení pro lidi zajistit.
Proto ta otázka a proto ten návrh nového bodu. A já děkuji, že bude projednán, a navrhuji ho jako první bod dnes.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
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