06.10.2025 12:12 | Monitoring

Vyjádření předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba po prvním jednání poslaneckého klubu Pirátů

Hřib (Piráti): Máme silný klub, který okamžitě začne prosazovat náš program
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Předsedkyní poslaneckého klubu Pirátů bude v následujícím volebním období dosavadní místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. Pirátské poslankyně a poslanci ji zvolili jednomyslně. Pirátský klub si dále zvolil za prvního místopředsedu Ivana Bartoše a dvě místopředsedkyně Kateřinu Stojanovou a Lenku M. Španihelovou.

Jako čtvrtá nejsilnější strana s 9 % hlasů a 18 mandáty je přirozené, že budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny i v jejich vedení. Chceme efektivně hájit zájmy půl milionu (505 tisíc) voličů, kteří nám dali důvěru.

Máme silný klub, který okamžitě začne prosazovat náš program. Voličky a voliči dali jasně najevo, že jim citelně chyběly ženy a mladí lidé ve Sněmovně. Beru to jako závazek, že budeme jejich hlas prosazovat naplno.

Čeká nás spousta práce a platí, že máme plán na 100 pracovních dní, jak nakopnout modernizaci státu, dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny a zatočíme s korupcí. A tyto priority budou slyšet ve Sněmovně od prvního dne.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
