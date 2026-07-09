Trikolora: Musí existovat shoda celé vládní koalice

09.07.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Stanovisko Trikolory k účasti ČR na iniciativě PURL.

Trikolora: Musí existovat shoda celé vládní koalice
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Trikolora zásadně odmítá, aby se Česká republika jakkoli podílela na iniciativě PURL, v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.

Prostřednictvím poslaneckého klubu SPD budeme po ministrovi zahraničí Petru Macinkovi požadovat vysvětlení, proč k takovému kroku jednostranně přistoupil.

Je nezbytné, aby na podobných rozhodnutích existovala shoda celá vládní koalice a byly vždy projednány předem.

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