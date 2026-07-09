Trikolora: Musí existovat shoda celé vládní koalice

Trikolora zásadně odmítá, aby se Česká republika jakkoli podílela na iniciativě PURL, v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
Prostřednictvím poslaneckého klubu SPD budeme po ministrovi zahraničí Petru Macinkovi požadovat vysvětlení, proč k takovému kroku jednostranně přistoupil.
Je nezbytné, aby na podobných rozhodnutích existovala shoda celá vládní koalice a byly vždy projednány předem.
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